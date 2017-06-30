30.06.2017 16:03

Карибский карнавал в парке Горького: харьковчане массово станцуют сальсу

1 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоится праздник «КультПарк. Латинская Америка».



// city.kharkov.ua

Нынешняя программа КультПарка презентует страны и народы Карибского бассейна. Все желающие смогут познакомиться с зажигательными танцами, научиться танцевать и поучаствовать в массовом танце «руэда де касина».

На праздник приедут представители школ сальсы из Харькова и других городов Украины. Организаторы ожидают, что на Главную площадь выйдут 300 пар и представят самые популярные направления латиноамериканских танцев.



Начнется праздник в 15.00 масштабным «Grande salsa show». Кроме ярких выступлений пройдут танцевальные мастер-классы для всех желающих.

В шесть вечера состоится массовый танец «rueda de casinо» – особая разновидность сальсы, в которой пары танцуют в круге, слаженно выполняя определённые фигуры и сменяя партнёров по кругу. В этом грандиозном танце планируется участие нескольких сотен человек.

Будут выбраны король и королева в пяти видах латиноамериканских танцев: сальса, зук, кизомба, бачата, реггетон. Участники конкурса будут представлять различные школы танцев на Главной сцене парка. Победители получат призы от парка Горького и подарки от партнеров праздника.

В 20.00 состоится зажигательное шоу ансамбля «Dislocados» Эта популярная группа включает 9 профессиональных музыкантов и вокалистов. Артисты подарят гостям праздника настоящий коктейль потрясающих латиноамериканских ритмов и джазовых мелодий.

1 июля, суббота

Главная сцена

13.00–14.30 Детское шоу «Увлекательная география» студии «Pingwin»

15.00–17.00 “Grande salsa show” школ латиноамериканского танца. Открытые занятия по сальсе

17.00–18.00 Репетиция и подготовка к rueda de casinо

18.00–18.30 Массовая rueda de casinо

18.30–19.20 Конкурс «Король и королева латиноамериканского танца»

19.20–20.00 Dj`s salsa party

20.00–21.30 Выступление группы «Dislocados»

Центральная аллея

15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке

Французский парк

18.00–19.30 Соло гитара

Логово Билли Кида

12.00–19.00 Лазертаг бои

17.00–18.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

Спортивные площадки

08.00–11.00 Открытое занятие по Тай Чи

Ретро парк

09.00–10.30 Открытое занятие по йоге

14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

2 июля, воскресенье

Главная сцена

13.00–14.00 Развлекательная программа «Мини диско!»

15.30–16.30 Концерт струнного квартета «The Kann»

17.00–18.30 Интерактивное шоу «Увлекательная география» творческой студии «Pingwin»

19.00–20.00 Вокальная программа кавер группы «ON STAGE»

20.00–22.00 Молодежная дискотека с конкурсами

Центральная аллея

15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке

Французский парк

18.00–19.00 Вокальная лаунж программа

19.30–20.30 Соло на саксофоне

Логово Билли Кида

12.00–18.00 Лазертаг бои

14.00–15.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

Спортивные площадки

08.00–11.00 Открытое занятие по Тай Чи

Ретро парк

09.00–10.30 Открытое занятие по йоге

14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

В программе возможны изменения