Обворожительные русалки, прыжки через огонь и запуск купальских венков. Как отпразднуют Ивана Купала в парке Горького

8 июля, суббота
Средневековая площадь
15.00 – 20.00 Плетение купальских венков
14.00 – 20.00 Сенной лабиринт с Купальским деревом
Центральна аллея
10.00 – 22.00 Ярмарка hand made
11.00 – 19.00 Мастер-классы по гончарному искусству
17.00 – 18.00 Выступление трайбл клана «Шакти» с перкуссией
17.00 – 19.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
17.00 – 19.00 Мастер-класс по глиняным свистулькам
Главная сцена
12.00 – 13.30 Интерактивная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin»
15.00 – 16.00 Концерт ансамбля народных инструментов «3+2»
16.00 – 17.00 Концерт студии «Рута»
17.00 – 18.00 Выступление фольклорного ансамбля «Талица»
18.00 – 19.00 Конкурсная программа «В ніч на Івана Купала»
19.00 – 20.00 Концертная программа группы «Л’юїс Керол»
20.00 – 21.00 Конкурсная программа «Алый цвет»
21.00 – 21.15 Огненное шоу «Пантера»
21.15 – 22.00 Прыжки через костер и народная дискотека
22.00 Старт купальского шествия на Озеро
Озеро
20.00 – 21.00 Перфоманс «Русалки»
21.40 – 23.00 Трио бандуристок
22.30 Встреча шествия, запуск купальских венков
Французский парк
17.00 – 18.30 Дуэт на баянах
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 — 15.00 Мюзикл «Истории в стиле вестерн»
Спортивные площадки
08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи
Ретро парк
09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
9 июля, воскресенье
Главная сцена
08.00 – 9.00 Мастер-класс по легкой атлетике «United sport community»
12.00 – 13.30 Интерактивная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin»
15.00 – 16.00 Кукольный спектакль «Слон на дереве»
16.00 – 18.00 Танцевальная программа школы танца «UA 21»
19.00 – 20.00 Выступление группы «Dream West»
20.00 - 22.00 Молодежная дискотека с конкурсами и PJ-поддержкой
Центральная Аллея
10.00 – 22.00 Ярмарка hand made
Французский парк
17.00 – 18.00 Гитарный дуэт «Breathe»
19.00 – 20.00 Соло на саксофоне
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
17.00 — 18.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»
Ретро парк
14.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
В программе возможны изменения