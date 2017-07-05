05.07.2017 17:55

Обворожительные русалки, прыжки через огонь и запуск купальских венков. Как отпразднуют Ивана Купала в парке Горького

Праздник страсти, тайн и народных обычаев. Главный городской парк культуры и отдыха имени Горького в эту субботу, 8 июля, зовет к себе всех на Ивана Купала.



dozor.kharkov.ua

Всех гостей ждет интересная программа, выступления фольклорных ансамблей, коллективов, народные конкурсы и множество разнообразных достопримечательностей. Все желающие смогут испытать счастье и в поисках цветка папоротника. По народным поверьям, этот цветок обладает волшебной силой. В парке спрячут семь таких, которые, по словам организаторов праздника, принесут своему владельцу счастье и удачу. Фортуна так же улыбнется и тем, кто придет в парк в национальных костюмах. Владельцы самых колоритных получат приятные призы.

«В этот день на нашей огромной площади парка Горького расположится купальский городок. Будет такая великолепная накрытая площадка, где можно будет сплести себе веночек из огромного количества цветочков, разнотравья. Так же с самого утра на площади будет построен прекрасный лабиринт, центром которого станет купальское дерево. И каждый желающий, написав на ленточке пожелание, повесив его там, сможет дождаться его исполнения в этом году»,- сообщает художественный руководитель Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького Яна Бархатова.

В 21:15 в купальском городке начнутся прыжки через огонь. Подарков за это не обещают, но год совместной и дружной жизни со второй половинкой согласно поверью, гарантируют. А в 22:00 все вместе отправятся на озеро. Там тоже будет интересна программа.

«Восхитительные озерные Мавки будут плести венки, петь песни и будут завлекать молодых людей в свои сети, скажем так. А после чего их сменят три голосистые бандуристки, которые исполнят здесь же, на птичьем острове, свои песни. И в это же время можно, загадав желание на суженого, отпустить этот венок в озеро. И будем надеяться, что в этом году девушка, опустившая венок в наше озеро, выйдет замуж», - говорит художественный руководитель Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького Яна Бархатова.

8 июля, суббота Средневековая площадь 15.00 – 20.00 Плетение купальских венков 14.00 – 20.00 Сенной лабиринт с Купальским деревом Центральна аллея 10.00 – 22.00 Ярмарка hand made 11.00 – 19.00 Мастер-классы по гончарному искусству 17.00 – 18.00 Выступление трайбл клана «Шакти» с перкуссией 17.00 – 19.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке 17.00 – 19.00 Мастер-класс по глиняным свистулькам Главная сцена 12.00 – 13.30 Интерактивная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin» 15.00 – 16.00 Концерт ансамбля народных инструментов «3+2» 16.00 – 17.00 Концерт студии «Рута» 17.00 – 18.00 Выступление фольклорного ансамбля «Талица» 18.00 – 19.00 Конкурсная программа «В ніч на Івана Купала» 19.00 – 20.00 Концертная программа группы «Л’юїс Керол» 20.00 – 21.00 Конкурсная программа «Алый цвет» 21.00 – 21.15 Огненное шоу «Пантера» 21.15 – 22.00 Прыжки через костер и народная дискотека 22.00 Старт купальского шествия на Озеро Озеро 20.00 – 21.00 Перфоманс «Русалки» 21.40 – 23.00 Трио бандуристок 22.30 Встреча шествия, запуск купальских венков Французский парк 17.00 – 18.30 Дуэт на баянах Логово Билли Кида 12.00 – 19.00 Лазертаг бои 14.00 — 15.00 Мюзикл «Истории в стиле вестерн» Спортивные площадки 08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи Ретро парк 09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге 14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!» 16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья! 9 июля, воскресенье Главная сцена 08.00 – 9.00 Мастер-класс по легкой атлетике «United sport community» 12.00 – 13.30 Интерактивная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin» 15.00 – 16.00 Кукольный спектакль «Слон на дереве» 16.00 – 18.00 Танцевальная программа школы танца «UA 21» 19.00 – 20.00 Выступление группы «Dream West» 20.00 - 22.00 Молодежная дискотека с конкурсами и PJ-поддержкой Центральная Аллея 10.00 – 22.00 Ярмарка hand made Французский парк 17.00 – 18.00 Гитарный дуэт «Breathe» 19.00 – 20.00 Соло на саксофоне Логово Билли Кида 12.00 – 19.00 Лазертаг бои 17.00 — 18.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн» Ретро парк 14.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!» 16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья! В программе возможны изменения