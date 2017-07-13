Никто не уйдет сухим: парк Горького приглашает на Экватор лета

В субботу, 15 июля, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького отпразднуют середину лета – Экватор.
Организаторы обещают, что девиз праздника – «Никто не уйдет сухим!» – будет исполняться буквально. Весь день в парке будут проходить конкурсы, развлечения, связанные с обливанием и водными забавами.
В 13.00 по Главной аллее проедет поливальная машина, которая обольет всех, кто попадет под ее струи. Автомобиль проследует до Главной сцены и будет кружить там пока не опустошит всю цистерну. Каждые два часа маршрут повторится, потому тем, кто хочет остаться сухим, советуем в этот момент отойти на боковую аллею.
Экватор лета отмечается масштабной водной битвой. Начнется она в 17.30. Все участники праздника разделятся на две команды – мальчиков и девочек. По всей Главной площади будут расставлены резервуары с водой, будут работать поливочные шланги. Свою лепту внесут аниматоры парка – они будут обливать всех из ведер, тазов, водных насосов, брызгалок, забросают участников бомбочками с водой. Никто не уйдет сухим!
Водные сражения начнутся на Центральной аллее и в Логове Билли Кида. Здесь разместятся резервуары с водой для всех участников и лотки с водными пистолетами, помпами. Желающие могут потренироваться в меткости, сбивая кегли из водных насосов.
В течение дня на Главной площади пройдут состязания по аква дартсу, гонкам корабликов и дуэли на водных насосах. Участники и победители получат призы от партнеров праздника: аквапарка «Джунгли», дельфинария «Немо», ТМ «Хладик», ТМ «MiliLook», сети кинотеатров «Планета кино», зеркальный лабиринт «Луксор», 7D кино.
Состоятся развлекательные программы с водными конкурсами. Среди прочего участники сыграют в аква волейбол, в водные городки, в ледяную эстафету, станцуют под аква лимбо. Победителей ждут призы от партнеров праздника.
В 15.00 состоится выступление танцевальных к-поп команд города. В 18.00 на Главной сцене выступит группа «Air Sownd» – победитель музыкального фестиваля «ParkMusicFest`16». Следом школа актерского мастерства «Тесто» представит свой перфоманс, а в 20.00 начнется пенная дискотека. По случаю Экватора лета мы приготовили тонну пены!
Программа праздника «Экватор лета»
15 июля, суббота
Главная площадь
13.00 – 18.00 Дуэль на водных насосах
13.00 – 18.00 Соревнования в акватире
13.00 – 18.00 Гонки корабликов
17.30 – 18.00 Масштабная водная битва «Девочки против мальчиков»
19.00 – 20.00 Перформанс Школы актерского мастерства «Тесто»
Центральна аллея
13.00, 15.00, 17.00 Проезд поливальной машины «Никто не уйдет сухим!»
13.00 – 18.00 Конкурс на меткость
19.00 – 19.30 Перформанс Школы актерского мастерства «Тесто»
Главная сцена
13.00 – 14.00 Конкурсная программа «Мокрое дело»
15.00 – 16.00 Выступление к-рор коллективов
16.00 – 18.00 Конкурсно-развлекательная программа «Экватор лета»
18.00 – 19.00 Выступление группы «Airsownd»
19.00 – 20.00 Программа Школы актерского мастерства «Тесто»
20.00 – 22.00 Пенная дискотека с DJ и Pj-поддержкой
Аллея у Развлекательного центра
14.00 – 20.00 Детские мастер-классы по футболу от ФК «Шахтер»
Французский парк
19.00 – 20.00 Вокальная программа
Логово Билли Кида
13.00 – 18.00 Водная битва в стиле «вестерн»
Дикий запад
17.00 – 18.00 Открытая тренировка по фитнесу с «Fit curves»
18.00 – 21.00 Salsa-вечеринка
Спортивные площадки
08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи
Ретро парк
09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
16 июля, воскресенье
Главная сцена
08.00 – 08.30 Спортивное мероприятие «Пробежка с чемпионами»
12.00 – 13.00 Анимационная программа для детей «Все в порядке, я на зарядке»
15.30 – 16.30 Кукольный спектакль «Слон на дереве»
17.00 – 18.30 Детская шоу-программа творческой студии «PinGwin» «Детективное агентство ЗиЛ»
19.00 – 20.00 Концертная программа группы «Л’юїс Керол»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека и Pj-поддержкой
Аллея у Развлекательного центра
14.00 – 20.00 Детские мастер-классы по футболу от ФК «Шахтер»
Французский парк
18.30 – 20.00 Дуэт баянистов
Логово Билли Кида
13.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»
Спортивные площадки
08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи
Ретро парк
09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
В программе возможны изменения
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