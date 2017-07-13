13.07.2017 16:04

Никто не уйдет сухим: парк Горького приглашает на Экватор лета

В субботу, 15 июля, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького отпразднуют середину лета – Экватор.



//centralpark.kh.ua

Организаторы обещают, что девиз праздника – «Никто не уйдет сухим!» – будет исполняться буквально. Весь день в парке будут проходить конкурсы, развлечения, связанные с обливанием и водными забавами.



В 13.00 по Главной аллее проедет поливальная машина, которая обольет всех, кто попадет под ее струи. Автомобиль проследует до Главной сцены и будет кружить там пока не опустошит всю цистерну. Каждые два часа маршрут повторится, потому тем, кто хочет остаться сухим, советуем в этот момент отойти на боковую аллею.



Экватор лета отмечается масштабной водной битвой. Начнется она в 17.30. Все участники праздника разделятся на две команды – мальчиков и девочек. По всей Главной площади будут расставлены резервуары с водой, будут работать поливочные шланги. Свою лепту внесут аниматоры парка – они будут обливать всех из ведер, тазов, водных насосов, брызгалок, забросают участников бомбочками с водой. Никто не уйдет сухим!



Водные сражения начнутся на Центральной аллее и в Логове Билли Кида. Здесь разместятся резервуары с водой для всех участников и лотки с водными пистолетами, помпами. Желающие могут потренироваться в меткости, сбивая кегли из водных насосов.



В течение дня на Главной площади пройдут состязания по аква дартсу, гонкам корабликов и дуэли на водных насосах. Участники и победители получат призы от партнеров праздника: аквапарка «Джунгли», дельфинария «Немо», ТМ «Хладик», ТМ «MiliLook», сети кинотеатров «Планета кино», зеркальный лабиринт «Луксор», 7D кино.



Состоятся развлекательные программы с водными конкурсами. Среди прочего участники сыграют в аква волейбол, в водные городки, в ледяную эстафету, станцуют под аква лимбо. Победителей ждут призы от партнеров праздника.



В 15.00 состоится выступление танцевальных к-поп команд города. В 18.00 на Главной сцене выступит группа «Air Sownd» – победитель музыкального фестиваля «ParkMusicFest`16». Следом школа актерского мастерства «Тесто» представит свой перфоманс, а в 20.00 начнется пенная дискотека. По случаю Экватора лета мы приготовили тонну пены!

Программа праздника «Экватор лета»

15 июля, суббота

Главная площадь

13.00 – 18.00 Дуэль на водных насосах

13.00 – 18.00 Соревнования в акватире

13.00 – 18.00 Гонки корабликов

17.30 – 18.00 Масштабная водная битва «Девочки против мальчиков»

19.00 – 20.00 Перформанс Школы актерского мастерства «Тесто»

Центральна аллея

13.00, 15.00, 17.00 Проезд поливальной машины «Никто не уйдет сухим!»

13.00 – 18.00 Конкурс на меткость

19.00 – 19.30 Перформанс Школы актерского мастерства «Тесто»

Главная сцена

13.00 – 14.00 Конкурсная программа «Мокрое дело»

15.00 – 16.00 Выступление к-рор коллективов

16.00 – 18.00 Конкурсно-развлекательная программа «Экватор лета»

18.00 – 19.00 Выступление группы «Airsownd»

19.00 – 20.00 Программа Школы актерского мастерства «Тесто»

20.00 – 22.00 Пенная дискотека с DJ и Pj-поддержкой

Аллея у Развлекательного центра

14.00 – 20.00 Детские мастер-классы по футболу от ФК «Шахтер»

Французский парк

19.00 – 20.00 Вокальная программа

Логово Билли Кида

13.00 – 18.00 Водная битва в стиле «вестерн»

Дикий запад

17.00 – 18.00 Открытая тренировка по фитнесу с «Fit curves»

18.00 – 21.00 Salsa-вечеринка

Спортивные площадки

08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи

Ретро парк

09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

16 июля, воскресенье

Главная сцена

08.00 – 08.30 Спортивное мероприятие «Пробежка с чемпионами»

12.00 – 13.00 Анимационная программа для детей «Все в порядке, я на зарядке»

15.30 – 16.30 Кукольный спектакль «Слон на дереве»

17.00 – 18.30 Детская шоу-программа творческой студии «PinGwin» «Детективное агентство ЗиЛ»

19.00 – 20.00 Концертная программа группы «Л’юїс Керол»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека и Pj-поддержкой

Аллея у Развлекательного центра

14.00 – 20.00 Детские мастер-классы по футболу от ФК «Шахтер»

Французский парк

18.30 – 20.00 Дуэт баянистов

Логово Билли Кида

13.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

Спортивные площадки

08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи

Ретро парк

09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

В программе возможны изменения