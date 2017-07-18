В парке Горького устроят масштабную водную битву

Праздник «Экватор лета» состоится в субботу, 22 июля, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
Мероприятие должно было состояться в прошлую субботу, но из-за непогоды было перенесено на неделю.
Напомним, что девиз праздника – «Никто не уйдет сухим!», поэтому весь день в парке будут проходить конкурсы и развлечения, связанные с обливанием водой.
Так, в 13:00 по центральной аллее начнет ездить поливальная машина, которая будет обливать всех, кто попадется на пути. Автомобиль проследует до главной сцены и будет кружить там, пока не закончится вода. Эта процедура будет повторяться каждые два часа.
Кроме того, водные сражения в стиле «вестерн» начнутся в 13:00 в «Логове Билли Кида». Там разместят резервуары с водой и лотки с водными пистолетами, помпами. Желающие смогут потренироваться в меткости, сбивая кегли из водных насосов.
Также в парке состоится масштабная водная битва (начало - в 18:00). Все участники праздника разделятся на команды мальчиков и девочек, которые будут обливать друг друга. Для этого на главной площади расставят резервуары с водой и включат поливочные шланги. Свою лепту внесут аниматоры: они будут обливать всех из ведер, тазов, водных насосов, брызгалок.
В течение дня на главной площади пройдут состязания по аква-дартсу, гонки корабликов и дуэли на водных насосах, также желающие смогут сыграть в водный волейбол, в водные городки, принять участие в ледяной эстафете. Победители получат призы.
В 15:00 начнется выступление танцевальных коллективов и музыкальных групп, а в 20:00 - пенная дискотека.
Программа праздника «Экватор лета»
22 июля, суббота
Главная площадь
13.00 – 18.00 Дуэль на водных насосах
13.00 – 18.00 Соревнования в акватире
13.00 – 18.00 Гонки корабликов
18.00 – 18.30 Масштабная водная битва «Девочки против мальчиков»
Центральна аллея
13.30, 15.30, 17.30 Проезд поливальной машины «Никто не уйдет сухим!»
13.00 – 18.00 Конкурс на меткость
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Главная сцена
11.00 – 12.00 Открытая тренировка по фитнесу Fit curves
12.00 – 13.30 Детская шоу-программа «Увлекательная география» творческой студии «Pingwin»
14.00 – 15.00 Конкурсная программа «Мокрое дело»
15.00 – 16.00 Выступление к-рор коллективов
16.00 – 18.00 Конкурсно-развлекательная программа «Экватор лета»
18.00 – 18.30 Водная битва
19.00 – 20.00 Выступление группы «Л’юїс Кєррол»
20.00 – 22.00 Пенная дискотека с DJ и Pj-поддержкой
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная программа
19.00 – 20.00 Соло на саксофоне
Логово Билли Кида
13.00 – 16.00 Водная битва в стиле «вестерн»
17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»
Дикий запад
17.00 – 18.00 Открытая тренировка по фитнесу с «Fit curves»
18.00 – 21.00 Salsa-вечеринка
Спортивные площадки
08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи
Ретро парк
09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
23 июля, воскресенье
Главная сцена
12.00 – 13.00 Анимационная программа для детей «Все в порядке, я на зарядке»
15.30 – 16.30 Кукольный спектакль «Колобок»
17.00 – 18.30 Детская шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Конкурсно-развлекательная программа «Кто на новенького?»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека и Pj-поддержкой
Центральная аллея
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Французский парк
17.00 – 18.00 Популярные мелодии на гитаре
18.30 – 20.00 Соло на скрипке
Логово Билли Кида
13.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»
Спортивные площадки
08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи
Ретро парк
09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
В программе возможны изменения
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