18.07.2017 17:32

В парке Горького устроят масштабную водную битву

Праздник «Экватор лета» состоится в субботу, 22 июля, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



//centralpark.kh.ua

Мероприятие должно было состояться в прошлую субботу, но из-за непогоды было перенесено на неделю.



Напомним, что девиз праздника – «Никто не уйдет сухим!», поэтому весь день в парке будут проходить конкурсы и развлечения, связанные с обливанием водой.



Так, в 13:00 по центральной аллее начнет ездить поливальная машина, которая будет обливать всех, кто попадется на пути. Автомобиль проследует до главной сцены и будет кружить там, пока не закончится вода. Эта процедура будет повторяться каждые два часа.



Кроме того, водные сражения в стиле «вестерн» начнутся в 13:00 в «Логове Билли Кида». Там разместят резервуары с водой и лотки с водными пистолетами, помпами. Желающие смогут потренироваться в меткости, сбивая кегли из водных насосов.



Также в парке состоится масштабная водная битва (начало - в 18:00). Все участники праздника разделятся на команды мальчиков и девочек, которые будут обливать друг друга. Для этого на главной площади расставят резервуары с водой и включат поливочные шланги. Свою лепту внесут аниматоры: они будут обливать всех из ведер, тазов, водных насосов, брызгалок.



В течение дня на главной площади пройдут состязания по аква-дартсу, гонки корабликов и дуэли на водных насосах, также желающие смогут сыграть в водный волейбол, в водные городки, принять участие в ледяной эстафете. Победители получат призы.



В 15:00 начнется выступление танцевальных коллективов и музыкальных групп, а в 20:00 - пенная дискотека.

Программа праздника «Экватор лета»

22 июля, суббота

Главная площадь

13.00 – 18.00 Дуэль на водных насосах

13.00 – 18.00 Соревнования в акватире

13.00 – 18.00 Гонки корабликов

18.00 – 18.30 Масштабная водная битва «Девочки против мальчиков»

Центральна аллея

13.30, 15.30, 17.30 Проезд поливальной машины «Никто не уйдет сухим!»

13.00 – 18.00 Конкурс на меткость

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Главная сцена

11.00 – 12.00 Открытая тренировка по фитнесу Fit curves

12.00 – 13.30 Детская шоу-программа «Увлекательная география» творческой студии «Pingwin»

14.00 – 15.00 Конкурсная программа «Мокрое дело»

15.00 – 16.00 Выступление к-рор коллективов

16.00 – 18.00 Конкурсно-развлекательная программа «Экватор лета»

18.00 – 18.30 Водная битва

19.00 – 20.00 Выступление группы «Л’юїс Кєррол»

20.00 – 22.00 Пенная дискотека с DJ и Pj-поддержкой

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа

19.00 – 20.00 Соло на саксофоне

Логово Билли Кида

13.00 – 16.00 Водная битва в стиле «вестерн»

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

Дикий запад

17.00 – 18.00 Открытая тренировка по фитнесу с «Fit curves»

18.00 – 21.00 Salsa-вечеринка

Спортивные площадки

08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи

Ретро парк

09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

23 июля, воскресенье

Главная сцена

12.00 – 13.00 Анимационная программа для детей «Все в порядке, я на зарядке»

15.30 – 16.30 Кукольный спектакль «Колобок»

17.00 – 18.30 Детская шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Конкурсно-развлекательная программа «Кто на новенького?»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека и Pj-поддержкой

Центральная аллея

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Французский парк

17.00 – 18.00 Популярные мелодии на гитаре

18.30 – 20.00 Соло на скрипке

Логово Билли Кида

13.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

Спортивные площадки

08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи

Ретро парк

09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

В программе возможны изменения