15.09.2017 17:12

В субботу в парке Горького пройдут три праздника: программа

16 сентября в парке отметят Праздник кофе, День спасателя и 100-летие Харьковского университета искусств.



// Городской Дозор

Праздник кофе состоится в парке впервые, отмечают организаторы.

Лучшие кофейни города представят мастерство своих бариста и авторские виды кофейных напитков.

В уютной атмосфере на Главной площади парка гости попробуют разнообразные сорта кофе, десерты к нему.

В конце праздника определят лучших бариста, которые получат призы победителей.



Напомним, 16 сентября в парке будут проходить торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя.



На Главной площади пройдет презентация работы спецтехники, площадки подразделения химзащиты, саперов, кинологической службы. Желающие смогут подняться по большой пожарной лестнице, померять костюм химзащиты, поучаствовать в «разминировании». Состоится концертная программа, парад оркестров.

К столетнему юбилею Харьковского университета искусств в парке Горького состоятся выступления студентов и преподавателей вуза. Шествие актеров-студентов ХНУИ пройдет по Центральной аллее в 14.00. По аллеям будут прогуливаться мимы, Во Французском парке состоится кукольный спектакль, выступят музыкальные ансамбли, желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по актерскому мастерству. На берегу Озера можно будет послушать игру на арфе.



Программа мероприятий:

16 сентября, суббота Фестиваль кофе

Средневековая площадь

10.00 – 22.00 Праздник кофе

11.00 – 14.00 Презентация работы спецтехники ГСЧС

Главная сцена

11.00 – 13.30 Праздничная программа ко Дню спасателя

14.00 – 17.00 Парад оркестров. Праздничный концерт

17.00 – 17.15 Открытие Праздника кофе

17.15 – 18.15 Открытая тренировка по ZUMBA

19.00 – 20.00 Концерт группы “Sound Breeze”

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Аллея у Развлекательного центра

11.00 – 14.00 Выступление кинологической службы ГСЧС

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Аквагрим

14.00 – 14.30 Шествие актеров ХНУИ

15.00 – 19.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Французский парк

14.00 – 15.00 Кукольный спектакль студентов актерского факультете ХНУИ

15.00 – 16.30 Мастер-классы по актерскому мастерству

16.30 – 18.00 Трио гитаристов, народные ансамбли

Озеро

15.00 – 16.00 Соло на арфе

Логово Билли Кида

13.00 – 14.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

14.00 – 19.00 Лазертаг бои

Дикий запад

18.00 – 21.00 Salsa вечеринка

Спортивные площадки

08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи

Ретро парк

09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

17 сентября, воскресенье

Средневековая площадь

10.00 – 22.00 Праздник кофе

Главная сцена

11.00 – 12.00 Детская развлекательная программа «Все в порядке, я на зарядке!»

12.30 – 14.00 Детская шоу-программа «Увлекательная география» творческой студии «PinGwin»

14.30 – 15.30 Конкурсная программа

15.30 – 16.30 Струнный квартет «The KANN»

16.30 – 17.45 Концерт французской музыки

17.45 – 18.45 Открытое занятие по латиноамериканским танцам школы танца Salsa Loca

19.00 – 20.00 Концертная программа «Л`юїс Кєрол»

20.00 – 20.15 Подведение итогов праздника кофе, награждение победителей

20.15 – 22.00 Молодежная дискотека и Pj-поддержкой

Центральная аллея

10.00 – 11.00 Открытое занятие Федерации ходьбы А.Шитко

12.00 – 20.00 Аквагрим

15.00 – 19.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная лаунж программа

19.00 — 20.00 Соло на саксофоне

Логово Билли Кида

13.00 – 19.00 Лазертаг бои

16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

Спортивные площадки

08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи

09.00 – 19.00 Детские роллер соревнования «YOLO KIDS CROSS»

Ретро парк

09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!