 
Главная Темы Центральный парк культуры и отдыха В парке Горького прошел баттл за здоровый образ жизни (ФОТО)
18.09.2017  17:48   

В парке Горького прошел баттл за здоровый образ жизни (ФОТО)

Молодежный баттл «Здоровый отдых - здоровый ты!» состоялся 17 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.


city.kharkov.ua
Цель мероприятия - популяризация здорового образа жизни и активного досуга среди молодежи. 
 
В рамках баттла состоялись спортивно-развлекательные соревнования, в которых приняли участие 8 команд из харьковских вузов, а также молодежных и волонтерских организаций города. 
 
Участников и гостей соревнований приветствовал заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.
 
В программе мероприятия были танцевальная зарядка-флешмоб для всех участников, танцевальный баттл, соревнования по баскетболу, бамперболу (футбол в шарах) и стрит-воркауту.
 
Для всех собравшихся с силовым номером выступила харьковская команда стрит-воркаута «Barstylers».
 
По итогам соревнований, победу одержала команда Харьковского национального медицинского университета «Люди в белом». 
 
Участникам соревнований вручили памятные кубки, медали и сертификаты. Всего в молодежном баттле приняли участие около 100 человек.
 
Организатор баттла - Управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  парк горького, соревнования, молодежь, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.09 Общество День спасателя в парке Горького   15.09 Спорт В парке Горького пройдет молодежный баттл ЗОЖ 15.09 Центральный парк культуры и отдыха В субботу в парке Горького пройдут три праздника: программа
 
 

Видео

В Харькове простились с Героем Советского Союза Фёдором Пуртовым
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 