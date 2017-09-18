18.09.2017 17:48

В парке Горького прошел баттл за здоровый образ жизни (ФОТО)

Молодежный баттл «Здоровый отдых - здоровый ты!» состоялся 17 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



city.kharkov.ua

Цель мероприятия - популяризация здорового образа жизни и активного досуга среди молодежи.

В рамках баттла состоялись спортивно-развлекательные соревнования, в которых приняли участие 8 команд из харьковских вузов, а также молодежных и волонтерских организаций города.

Участников и гостей соревнований приветствовал заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

В программе мероприятия были танцевальная зарядка-флешмоб для всех участников, танцевальный баттл, соревнования по баскетболу, бамперболу (футбол в шарах) и стрит-воркауту.

Для всех собравшихся с силовым номером выступила харьковская команда стрит-воркаута «Barstylers».

По итогам соревнований, победу одержала команда Харьковского национального медицинского университета «Люди в белом».

Участникам соревнований вручили памятные кубки, медали и сертификаты. Всего в молодежном баттле приняли участие около 100 человек.

Организатор баттла - Управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.