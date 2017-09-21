21.09.2017 17:17

Парк Горького приглашает харьковчан на азиатский праздник

Праздник «КультПарк. Азия» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в субботу, 23 сентября.



Фото: Городской Дозор

Мероприятие, посвященное культуре стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, пройдет в рамках цикла «КультПарк». Гости праздника познакомятся с обычаями и культурой Вьетнама, Китая, Индии, Южной Кореи и Японии.

Так, Китайскую Народную Республику презентуют студенты и преподаватели Института Конфуция при Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина. Они покажут зрителям традиционные танцы, вокальные номера, желающие смогут поучаствовать в китайской чайной церемонии, примерить народный костюм и поучиться писать иероглифы. Откроет представление танец китайского дракона, начало - в 12:00.

С культурой Вьетнама гостей праздника познакомят члены вьетнамской общины Харькова, а Республику Корея представят аматорские коллективы в стиле «к-рор». Гостей праздника ждут мастер-класс по корейской каллиграфии и занятие по игре «Бадук».

Кроме того, профессор Томохиса Хигучи (Япония) проведет мастер-класс по написанию японских иероглифов, а представители Украинской федерации Го научат желающих играть в японскую игру.

Культуру Индии представят студенты Индийского культурного центра ХНУ им. Каразина.

Также 23 сентября в парке Горького пройдет фестиваль «Битва клубов | Харьков-2017», в котором смогут принять участие все желающие.

На главной сцене парка состоится турнир по историческому средневековому бою в формате дуэлей и массовых поединков 5 на 5. В состязаниях будут учавствовать бойцы из Харькова, Киева, Черновцов, Сум, Запорожья, Днепра и Николаева. На аллее у развлекательного центра пройдет турнир по стрельбе из традиционного лука и открытое занятие для всех желающих. Здесь же разместится площадка для рыцарских боев на мягком снаряжении для детей. В рамках мероприятия пройдет ярмарка ремесел, презентация рыцарских доспехов и оружия и показ средневековой моды. Завершит праздник выступление рок-группы «Свентояр».

Открытие фестиваля состоится в 14:00. Рыцарские бои начнутся в 14:40, 16:10 и 17:20.