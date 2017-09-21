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21.09.2017  19:17   

В парке Горького состоится фестиваль игрушек

«Фестиваль игрушек 2017» пройдет в воскресенье, 24 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.


dozor.kharkov.ua
Гостей парка ждут увлекательные мастер-классы по изготовлению игрушек, гонки радиоуправляемых машинок и корабликов, гонки на самокатах, а также большой кукольный парад и детская развлекательная шоу-программа. 
 
Кроме того, каждый маленький гость фестиваля сможет поучаствовать в ярмарке игрушек. Для этого необходимо подобрать дома игрушки, которыми он уже не играет, и приехать с ними в парк Горького, где за специально отведенными столами дети смогут обменяться, продать или подарить свои игрушки. Ярмарка игрушек стартует на центральной аллее в 13:00 и продлится до 18:00. Там же в 14:00 стартуют заезды радиоуправляемых машинок и соревнования по запуску самолетиков на дальность. 
 
Также для желающих на центральной аллее пройдут мастер-классы по изготовлению и конструированию игрушек, а на территории игрового комплекса «Логово Билли Кида» состоится мастер-класс по изготовлению корабликов.
 
В рамках фестиваля представители детских домов, интернатов для детей-сирот, детей, оставшихся без родительской опеки, получат сертификаты от участников акции «Посади дерево». В парке отметили, что уже четыре года благодаря участникам акции такие дети имеют возможность бесплатно кататься на аттракционах парка.
 
В 17:00 по аллее парка пройдет шествие с участием ростовых кукол и цирковых артистов, после чего на главной сцене начнется спектакль «Ярмарка чудес» от театра «Мадригал».
 
Начало фестиваля - в 12:00.
 
С полной программой праздника можно ознакомиться здесь
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  парк горького, фестиваль, игрушки, харьков
 
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