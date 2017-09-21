21.09.2017 19:17

В парке Горького состоится фестиваль игрушек

«Фестиваль игрушек 2017» пройдет в воскресенье, 24 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



dozor.kharkov.ua

Гостей парка ждут увлекательные мастер-классы по изготовлению игрушек, гонки радиоуправляемых машинок и корабликов, гонки на самокатах, а также большой кукольный парад и детская развлекательная шоу-программа.

Кроме того, каждый маленький гость фестиваля сможет поучаствовать в ярмарке игрушек. Для этого необходимо подобрать дома игрушки, которыми он уже не играет, и приехать с ними в парк Горького, где за специально отведенными столами дети смогут обменяться, продать или подарить свои игрушки. Ярмарка игрушек стартует на центральной аллее в 13:00 и продлится до 18:00. Там же в 14:00 стартуют заезды радиоуправляемых машинок и соревнования по запуску самолетиков на дальность.

Также для желающих на центральной аллее пройдут мастер-классы по изготовлению и конструированию игрушек, а на территории игрового комплекса «Логово Билли Кида» состоится мастер-класс по изготовлению корабликов.

В рамках фестиваля представители детских домов, интернатов для детей-сирот, детей, оставшихся без родительской опеки, получат сертификаты от участников акции «Посади дерево». В парке отметили, что уже четыре года благодаря участникам акции такие дети имеют возможность бесплатно кататься на аттракционах парка.

В 17:00 по аллее парка пройдет шествие с участием ростовых кукол и цирковых артистов, после чего на главной сцене начнется спектакль «Ярмарка чудес» от театра «Мадригал».

Начало фестиваля - в 12:00.