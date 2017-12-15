Выходные в парке Горького: программа

Гостей ожидают творческие мастерские для детей, пение и танцы на ретроплощадке и молодежная дискотека.
16 декабря, суббота
Главная сцена
12.00 — 13.00 Развлекательная программа для детей «Все в порядке, я на зарядке»
14.00 — 15.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Зима пришла»
19.00 — 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
13.00 — 15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»
15.00 — 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
16.30 — 17.00 Анимационная программа «Мини диско»
Спортивные площадки
09.30 – 11.00 Открытое занятие по тай чи
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
09.30 – 11.00 Открытое занятие по скандинавской ходьбе
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
17 декабря, воскресенье
Главная сцена
12.00 — 13.00 Развлекательная программа для детей «Все в порядке, я на зарядке»
14.00 — 15.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Лучше всех!»
19.00 — 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
13.00 — 15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»
15.00 — 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
16.30 — 17.00 Анимационная программа «Мини диско»
Спортивные площадки
09.30 – 11.00 Открытое занятие по тай чи
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
09.00 – 10.00 Открытое занятие по скандинавской ходьбе
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
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