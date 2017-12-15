15.12.2017 15:28

Выходные в парке Горького: программа

Гостей ожидают творческие мастерские для детей, пение и танцы на ретроплощадке и молодежная дискотека.



// centralpark.kh.ua

16 декабря, суббота

Главная сцена

12.00 — 13.00 Развлекательная программа для детей «Все в порядке, я на зарядке»

14.00 — 15.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Зима пришла»

19.00 — 21.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

13.00 — 15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»

15.00 — 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

16.30 — 17.00 Анимационная программа «Мини диско»

Спортивные площадки

09.30 – 11.00 Открытое занятие по тай чи

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

09.30 – 11.00 Открытое занятие по скандинавской ходьбе

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

17 декабря, воскресенье

Главная сцена

12.00 — 13.00 Развлекательная программа для детей «Все в порядке, я на зарядке»

14.00 — 15.30 Интерактивная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

18.00 — 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Лучше всех!»

19.00 — 21.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

13.00 — 15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»

15.00 — 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

16.30 — 17.00 Анимационная программа «Мини диско»

Спортивные площадки

09.30 – 11.00 Открытое занятие по тай чи

Логово Билли Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

09.00 – 10.00 Открытое занятие по скандинавской ходьбе

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!