Католическое Рождество в парке Горького: программа

На 25 декабря в ЦПКиО запланирована праздничная программа. На главной сцене с 12:00 будут проходить детские шоу, конкурсы, выступят ансамбли, пройдут спектакли.
Средневековая площадь
12.00 – 19.00 Работает домик Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Желторотики»
13.00 – 14.30 Шоу «Чудесный наряд Деда Мороза» творческой студии Pingwin
15.00 – 15.30 Конкурсная программа «Зазывалки» перед елкой
17.00 – 18.00 Музыкально-игровая фольклорная программа ансамбля «Сварожичі»
18.00 – 19.30 Конкурсно-развлекательная программа «Поновогодим…!»
19.30 – 20.00 Мини-диско с ростовыми куклами «Тусовщики»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека со сказочными героями
Развлекательный центр
13.00 – 15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»
15.00 – 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00 – 18.00 Шоу-программа «Мастерская Шляпника» творческой студии PinGwin
Логово Билли Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»
В программе возможны изменения.
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давл.:
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