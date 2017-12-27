Новый год в парке Горького начнут праздновать с утра

Праздничная программа начнется в парке с 12.00.
Яркие шоу, конкурсы, розыгрыши и представления продлятся до 4 утра, сообщили в парке. Аттракционы будут катать желающих до 5 утра.
Под бой часов начнется пиротехническое шоу.
Программу праздника организаторы обещают сообщить позднее.
В дни зимних каникул в парке Горького пройдут детские программы, выступления артистов, новогодние мастер-классы. Дед Мороз будет ждать гостей в своем домике. Каждый ребенок получит от него сладости от ТМ «Бисквит-шоколад». Работает почта Деда Мороза.
Напомним, праздничная шоу-программа на площади Свободы начнется 31 декабря в 23.00. Продолжатся развлечения до двух часов утра 1 января. Новогоднее ярмарочный городок на площади будет работать до 22 января.
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День переполнен флюидами повышенной общественной активности. Звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.
В этот день 1945 года созданы Международный Валютный Фонд и Международный Банк Реконструкции и Развития.
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