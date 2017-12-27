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27.12.2017  14:28   

Новый год в парке Горького начнут праздновать с утра

Праздничная программа начнется в парке с 12.00.


// centralpark.kh.ua

Яркие шоу, конкурсы, розыгрыши и представления продлятся до 4 утра, сообщили в парке. Аттракционы будут катать желающих до 5 утра.

Под бой часов начнется пиротехническое шоу.

Программу праздника организаторы обещают сообщить позднее.

В дни зимних каникул в парке Горького  пройдут детские программы, выступления артистов, новогодние мастер-классы. Дед Мороз будет ждать гостей в своем домике. Каждый ребенок получит от него сладости от ТМ «Бисквит-шоколад». Работает почта Деда Мороза.

Напомним,  праздничная шоу-программа на площади Свободы начнется 31 декабря в 23.00. Продолжатся развлечения до двух часов утра 1 января. Новогоднее ярмарочный городок на площади будет работать до 22 января.

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, новый год, харьков
 
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