27.12.2017 14:28

Новый год в парке Горького начнут праздновать с утра

Праздничная программа начнется в парке с 12.00.



// centralpark.kh.ua

Яркие шоу, конкурсы, розыгрыши и представления продлятся до 4 утра, сообщили в парке. Аттракционы будут катать желающих до 5 утра.



Под бой часов начнется пиротехническое шоу.



Программу праздника организаторы обещают сообщить позднее.

В дни зимних каникул в парке Горького пройдут детские программы, выступления артистов, новогодние мастер-классы. Дед Мороз будет ждать гостей в своем домике. Каждый ребенок получит от него сладости от ТМ «Бисквит-шоколад». Работает почта Деда Мороза.

Напомним, праздничная шоу-программа на площади Свободы начнется 31 декабря в 23.00. Продолжатся развлечения до двух часов утра 1 января. Новогоднее ярмарочный городок на площади будет работать до 22 января.