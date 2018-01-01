В парке Горького продолжают отмечать Новый год: программа

Гостей парка ждут шоу, конкурсы, розыгрыши и представления.
В дни зимних каникул в парке Горького проходят детские программы, выступления артистов, новогодние мастер-классы. Дед Мороз будет ждать гостей в своем домике.
1 января, понедельник
Средневековая площадь
13.00–19.00 Работает домик Деда Мороза
Главная сцена
12.00–13.00 Детская развлекательная программа «Желторотики»
13.00–14.30 Шоу «Чудесный наряд для Деда Мороза» творческой студии PinGwin
15.00–15.30 Ярмарочные забавы
15.30–16.30 Кукольный спектакль «Про кота-воеводу»
17.00–18.30 Конкурсно-развлекательная программа «Поновогодим!»
19.00–20.00 Выступление группы «On Stage»
20.00–22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
13.00–15.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»
15.30–16.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса
15.00–18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00–18.00 Шоу «Мастерская Шляпника» творческой студии PinGwin
Логово Билли Кида
13.00–17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
В программе возможны изменения
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Приготовьтесь к тому, что ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими. День зовет к приключениям, главное – избегать конфликтов и излишеств.
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