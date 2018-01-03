03.01.2018 10:33

Новогодние каникулы в парке Горького: программа

В дни зимних каникул в парке Горького проходят детские программы, выступления артистов, новогодние мастер-классы. Дед Мороз будет ждать гостей в своем домике.



//centralpark.kh.ua

3 января, среда

Средневековая площадь

12.00–19.00 Встреча Дедушки Мороза с детишками

Главная сцена

12.00–13.00 Детская развлекательная программа «Желторотики»

13.00–14.30 Шоу «Чудесный наряд для Деда Мороза» творческой студии PinGwin

15.00–15.30 Конкурсная программа «Зазывалки»

17.00–18.30 Конкурсно-развлекательная программа «Поновогодим!»

18.30–19.00 Конкурсная программа «Зазывалки»

19.00–20.00 Концертная программа «С Новым годом! С новым счастьем!» детского театра оригинального жанра «Дети Будущего»

20.00–22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

13.00–15.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»

15.00–16.00 Представление цирковой студии «Бенефис»

4 января, четверг

Средневековая площадь

12.00–19.00 Работает домик Деда Мороза

Главная сцена

12.00–13.00 Детская развлекательная программа «Желторотики»

13.30–15.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Чудесный наряд для Деда Мороза»

15.00–15.30 Конкурсная программа «Зазывалки»

17.00–18.30 Конкурсно-развлекательная программа «Поновогодим…!»

18.30–19.00 Конкурсная программа «Зазывалки»

19.00–20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол»

20.00–22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

13.00–15.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»

15.00–16.00 Кукольный спектакль «Про кота-воеводу»

15.00–18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00–18.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Мастерская Шляпника»

Логово Билли Кида

12.00–17.00 Лазертаг бои

Ретро парк

14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

5 января, пятница

Средневековая площадь

13.00–19.00 Работает домик Деда Мороза

Главная сцена

12.00–13.00 Детская развлекательная программа «Желторотики»

13.00–14.30 Шоу-программа Творческой студии PinGwin «Чудесный наряд для Деда Мороза»

15.00–15.30 Конкурсная программа «Зазывалки»

15.30–16.30 Кукольный спектакль «Про кота-воеводу»

16.30–17.30 Конкурсно-развлекательная программа «Поновогодим…!»

17.30–18.30 Концертная программа «С Новым годом! С новым счастьем!» театра оригинального жанра Дети Будущего

18.30–19.00 Конкурсная программа «Зазывалки»

19.00–20.00 Выступление этно фолк-группа «Сварожичі»

20.00–22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

13.00–15.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»

15.00–16.00 Шоу мыльных пузырей

15.00–18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00–18.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Мастерская Шляпника»

Логово Билли Кида

12.00–17.00 Лазертаг бои

Ретро парк

14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

В программе возможны изменения