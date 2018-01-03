Новогодние каникулы в парке Горького: программа

В дни зимних каникул в парке Горького проходят детские программы, выступления артистов, новогодние мастер-классы. Дед Мороз будет ждать гостей в своем домике.
3 января, среда
Средневековая площадь
12.00–19.00 Встреча Дедушки Мороза с детишками
Главная сцена
12.00–13.00 Детская развлекательная программа «Желторотики»
13.00–14.30 Шоу «Чудесный наряд для Деда Мороза» творческой студии PinGwin
15.00–15.30 Конкурсная программа «Зазывалки»
17.00–18.30 Конкурсно-развлекательная программа «Поновогодим!»
18.30–19.00 Конкурсная программа «Зазывалки»
19.00–20.00 Концертная программа «С Новым годом! С новым счастьем!» детского театра оригинального жанра «Дети Будущего»
20.00–22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
13.00–15.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»
15.00–16.00 Представление цирковой студии «Бенефис»
4 января, четверг
Средневековая площадь
12.00–19.00 Работает домик Деда Мороза
Главная сцена
12.00–13.00 Детская развлекательная программа «Желторотики»
13.30–15.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Чудесный наряд для Деда Мороза»
15.00–15.30 Конкурсная программа «Зазывалки»
17.00–18.30 Конкурсно-развлекательная программа «Поновогодим…!»
18.30–19.00 Конкурсная программа «Зазывалки»
19.00–20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол»
20.00–22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
13.00–15.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»
15.00–16.00 Кукольный спектакль «Про кота-воеводу»
15.00–18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00–18.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Мастерская Шляпника»
Логово Билли Кида
12.00–17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
5 января, пятница
Средневековая площадь
13.00–19.00 Работает домик Деда Мороза
Главная сцена
12.00–13.00 Детская развлекательная программа «Желторотики»
13.00–14.30 Шоу-программа Творческой студии PinGwin «Чудесный наряд для Деда Мороза»
15.00–15.30 Конкурсная программа «Зазывалки»
15.30–16.30 Кукольный спектакль «Про кота-воеводу»
16.30–17.30 Конкурсно-развлекательная программа «Поновогодим…!»
17.30–18.30 Концертная программа «С Новым годом! С новым счастьем!» театра оригинального жанра Дети Будущего
18.30–19.00 Конкурсная программа «Зазывалки»
19.00–20.00 Выступление этно фолк-группа «Сварожичі»
20.00–22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
13.00–15.00 Мастер-классы «Поделки-проделки»
15.00–16.00 Шоу мыльных пузырей
15.00–18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды
17.00–18.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Мастерская Шляпника»
Логово Билли Кида
12.00–17.00 Лазертаг бои
Ретро парк
14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
В программе возможны изменения
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День обещает водоворот бурных чувств. Не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
В разгар новогодних праздников мир отмечает такую необычную дату.
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