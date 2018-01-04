04.01.2018 16:15

Рождество в парке Горького: программа

В парке Горького громко и весело отметили встречу Нового года. Развлекательные мероприятия продолжаются до сих пор. Здесь радушно ежедневно встречают всех посетителей харьковчан и гостей города и уже подготовили новую праздничную программу встречи Рождества.



dozor.kharkov.ua

Начнется празднование в субботу 6 января, на Святвечер.

«Начинаем мы 6 января праздником «Ночь перед Рождеством». Это фольклорная программа, в рамках которой будут выступать различные коллективы народного творчества, традиционные мастер-классы пройдут на территории развлекательного центра, артисты представят традиционные колядки и песнопения, воспроизведут традиции на главной сцене нашего парка. Прыжки в мешках, бросание сапожка. Словом скучать не придется. Вечером состоится более молодежная программа, конкурсная программа», - рассказывает пресс-секретарь Харьковского парка культуры и отдыха им. М. Горького Андрей Кравченко.

7 января рождественские гуляния продолжатся. Гостей парка ждут выступления фольклорных коллективов, народные конкурсы и забавы, традиционные фотозоны. На площади разместится вертеп и будет работать рождественская ярмарка.

«В день Рождества Христова мы продолжим наш Рождественский марафон. На главной сцене выступят замечательные коллективы, ребята готовят особую программу, которую презентуют и вечером нас порадует «Л’юїс Керол», наши резиденты, которые подарят специальное рождественское шоу», - сообщает пресс-секретарь Харьковского парка культуры и отдыха им. М. Горького Андрей Кравченко.

Празднование продлится до 8 января. Харьковчане уже в ожидании зрелищного шоу, ведь знают, в парке Горького никогда не приходится скучать.

«Я приду на Рождественскую программу, надеюсь, будет классно, будет много веселья, потому что это вообще классный парк, много всего», - делится школьник Вадим.

«Много экстрима, веселых ощущений. Есть где пофотографироваться, красиво все и очень здорово», - добавляет школьница Яна.

Но и это еще не все сюрпризы, не менее масштабное празднование в парке Горького обещают устроить на Старый Новый год, встречать который для украинцев также стало доброй традицией.

6 января, суббота Фольклорный праздник «Ночь перед Рождеством»

Средневековая площадь

10.00 — 20.00 Рождественская ярмарка

12.00 — 19.00 Работает домик Деда Мороза

Главная сцена

12.00 — 13.00 Детская программа «Желторотики»

13.00 — 14.30 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Чудесный наряд для Деда Мороза»

15.00 — 15.30 Конкурсная программа «Зазывалки»

15.30 — 16.30 Концерт Украинского народного хора им. И. Бидака

16.30 — 17.30 Концерт группы «Євшан зілля»

17.30 — 18.30 Конкурсная программа «Ночь перед Рождеством»

18.30 — 19.00 Спектакль «Волк унес зайчат!»

19.00 — 20.00 Концерт группы «Nice band»

20.00 — 22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

13.00 — 15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»

15.00 — 16.00 Научное шоу Сумасшедших ученых

15.00 — 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 — 18.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Мастерская Шляпника»

Логово Билли Кида

12.00 — 17.00 Лазертаг бои

Спортивные площадки

09.00 — 10.00 Спортивные площадки: открытое занятие по тай чи

Ретро парк

09.30 — 11.00 Открытое занятие по скандинавской ходьбе

14.00 — 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 — 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

7 января, воскресенье Рождество Христово

Средневековая площадь

10.00 — 20.00 Рождественская ярмарка

12.00 — 19.00 Работает домик Деда Мороза

Главная сцена

12.00 — 13.00 Детская программа «Желторотики»

13.00 — 14.30 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Чудесный наряд для Деда Мороза»

15.00 — 15.30 Конкурсная программа «Рождественские гуляния»

15.00 — 16.00 Выступление вокально-танцевального ансамбля «Забава»

16.00 — 17.30 Конкурсная программа «Гуляй, народ!»

17.30 — 18.30 Выступление ансамбля народной песни «Талица»

18.30 — 19.00 Конкурсная программа «Ярмарка веселья»

19.00 — 20.00 Рождественский концерт группы «Л’юїс Керол»

20.00 — 22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

13.00 — 15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»

15.00 — 16.00 Цирковая студия «Бенефис»

15.00 — 18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00 — 18.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Мастерская Шляпника»

Логово Билли Кида

13.00 — 17.00 Лазертаг бои

Спортивные площадки

09.00 — 10.00 Спортивные площадки: открытое занятие по тай чи

Ретро парк

14.00 — 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 — 18.00 Рождественский концерт хора «Слобожане»

16.00 — 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»