10.01.2018 10:33

Каникулы в парке Горького: программа

В дни зимних каникул в парке Горького проходят детские программы, выступления артистов, мастер-классы. Дед Мороз ждет гостей в своем домике.



// Городской Дозор

10 января, среда

Средневековая площадь

12.00–19.00 Работает домик Деда Мороза

Главная цена

12.00–13.00 Детская программа «Желторотики»

13.00–14.30 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Чудесный наряд для Деда Мороза»

15.00–15.30 Конкурсная программа «Зазывалки»

17.00–18.30 Конкурсная программа «Ярмарка веселья»

18.30–19.00 Конкурсная программа «Гуляй, народ!»

19.00–20.00 Концерт вокальной группы «Universal»

20.00–22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

13.00–15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»

15.00–16.00 Научное шоу «Азотики»

15.00–18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00–18.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Мастерская Шляпника»

Логово Билли Кида

13.00–17.00 Лазертаг бои

Ретро парк

15.30–17.00 Открытое занятие по скандинавской ходьбе

14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

11 января, четверг

Средневековая площадь

12.00–19.00 Работает домик Деда Мороза

Главная сцена

12.00–13.00 Детская программа «Желторотики»

13.00–14.30 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Чудесный наряд для Деда Мороза»

15.00–15.30 Конкурсная программа «Зазывалки»

15.30–16.30 Кукольный спектакль «Про кота-воеводу»

17.00–18.30 Конкурсная программа «Ярмарка веселья»

18.30–19.00 Конкурсная программа «Гуляй, народ!»

19.00–20.00 Концерт группы «On Stage»

20.00–22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

13.00–15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»

14.30–15.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса

15.00–18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00–18.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Мастерская Шляпника»

Логово Билли Кида

13.00–17.00 Лазертаг бои

Ретро парк

09.00–10.30 Открытое занятие по скандинавской ходьбе

18.15–19.45 Открытое занятие по скандинавской ходьбе

12 января, пятница

Средневековая площадь

12.00–19.00 Работает домик Деда Мороза

Главная сцена

12.00–13.00 Детская программа «Желторотики»

13.00–14.30 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Чудесный наряд для Деда Мороза»

15.00–15.30 Конкурсная программа «Зазывалки»

15.30–16.30 Концерт группы «Веснушки»

17.00–18.30 Конкурсная программа «Ярмарка веселья»

18.30–19.00 Конкурсная программа «Гуляй, народ!»

19.00–20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол»

20.00–22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

13.00–15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»

15.00–16.00 Выступление цирковой студии «Бенефис»

15.00–18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00–18.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Мастерская Шляпника»

Логово Билли Кида

13.00–17.00 Лазертаг бои

Ретро парк

14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

13-14 января

В парке пройдет веселый фольклорный праздник «Щедрый вечер».

Гостей ждут народные конкурсы, забавы и традиции. На Центральной площади парка пройдет этно фестиваль «Святовид», массовое выступление участников «Вертеп-фест 2018».