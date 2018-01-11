11.01.2018 12:50

Старый Новый год в парке Горького: программа

Веселый фольклорный праздник «Щедрый вечер» пройдет в парке 13-14 января.



//centralpark.kh.ua

13 января гостей парка ждет встреча с народными коллективами со всей Украины, которые представят традиции, обычаи, связанные с праздником Меланки, Щедрым вечером.

На Центральной площади пройдут народные конкурсные программы. Участникам предстоит переносить снежки в ложках, прыгать в мешках, летать на метлах и выполнять другие веселые задания.

На Главной сцене выступят народные ансамбли «Забава» и «Талица». Артисты представят фольклорную программу с щедривками, колядками, песнями «на Меланку». В Развлекательном центре состоятся народные мастер-классы. Желающие научатся делать новогоднюю куклу Коляду и ангелочков.



14 января в парке продолжатся народные гуляния. В парке Горького пройдут сразу два масштабных этно фестиваля. В 13.30 на Главной сцене выступят участники всеукраинского «Вертеп-Феста». Около 40 коллективов со всех регионов Украины представят традицию украинского вертепа, колядки и другие обычаи Щедрого вечера.

В 14.00 гости парка смогут присоединиться ко всеукраинской акции «Нова радість стала», когда одновременно в нескольких городах люди вместе будут петь одноименную колядку.

В 15.00 начнется концерт фестиваля зимнего календаря «Святовид». В нем участвуют около 20 творческих коллективов Харьковщины. В парке Горького прозвучат слобожанские колядки, щедривки, засевальные песни. Произведения, которые прозвучат во время концерта–аутентичные песни, которые столетиями звучат в селах Слободской Украины во время рождественских и новогодних праздников.

Вечером пройдут конкурсная программа «Гуляй, народ!», состоится концерт группы «Dream West» и молодежная дискотека с популярными народными хитами.

13 января, суббота Фольклорный праздник «Щедрый вечер»

Средневековая площадь

12.00–19.00 Работает домик Деда Мороза

15.00–15.30 Конкурсная программа «Зазывалки»

17.00–18.30 Конкурсная программа «Гуляй, народ!»

Главная сцена

12.00–13.00 Детская программа «Желторотики»

13.00–14.30 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Чудесный наряд для Деда Мороза»

15.30–16.30 Выступление вокально-танцевального ансамбля «Забава»

18.30–19.00 Конкурсная программа «Вечорниці»

19.00–20.00 Выступление ансамбля народной песни «Талица»

20.00–22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

13.00–15.00 Творческая мастерская «Поделки-проделки»

15.00–16.00 Шоу мыльных пузырей

15.00–18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00–18.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Мастерская Шляпника»

Логово Билли Кида

13.00–17.00 Лазертаг бои

Спортивные площадки

09.00–10.00 Спортивные площадки: открытое занятие по тай чи

Ретро парк

09.30–11.00 Открытое занятие по скандинавской ходьбе

14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

14 января, воскресенье Фольклорный фестиваль «Святовид»

Средневековая площадь

12.00–19.00 Работает домик Деда Мороза

Главная сцена

12.00–13.30 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Чудесный наряд для Деда Мороза»

13.30–15.00 Концерт участников фестиваля «Вертеп-фест»

14.00 Всеукраинская акция «Нова радість стала»

15.00–18.00 Этно фестиваль «Святовид»

18.00–19.00 Концерт группы «Dream West»

19.00–20.00 Конкурсная программа «Гуляй, народ!»

20.00–22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

13.00–15.00 Мастер-класс «Поделки-проделки»

15.00–16.00 Научное шоу Сумасшедших ученых

15.00–18.00 Школа рукоделия Ирины Шегды

17.00–18.00 Шоу-программа творческой студии PinGwin «Мастерская Шляпника»

Логово Билли Кида

13.00–17.00 Лазертаг бои

Спортивные площадки

09.00–10.00 Спортивные площадки: открытое занятие по тай чи

Ретро парк

14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

В программе возможны изменения.