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18.01.2018  15:28   

Снежные выходные в парке Горького: программа

Гостей ожидают творческие мастерские для детей, пение и танцы на ретроплощадке и молодежная дискотека.


// centralpark.kh.ua

20 января, суббота
Главная сцена
13.00 – 13.40 Развлекательная программа для детей «Little Snowflakes»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Чудесный наряд Деда Мороза» творческой студии «Pingwin»
18.30 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Перезаморозка»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
17.00 – 17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»
Логово Били Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00 – 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 17.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

21 января, воскресенье
Главная сцена
13.00 – 13.40 Развлекательная программа для детей «Little Snowflakes»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Перезаморозка»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
17.00 – 17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»
Логово Били Кида
12.00 — 17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00 – 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

В программе возможны изменения.

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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