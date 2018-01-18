Снежные выходные в парке Горького: программа

Гостей ожидают творческие мастерские для детей, пение и танцы на ретроплощадке и молодежная дискотека.
20 января, суббота
Главная сцена
13.00 – 13.40 Развлекательная программа для детей «Little Snowflakes»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Чудесный наряд Деда Мороза» творческой студии «Pingwin»
18.30 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Перезаморозка»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
17.00 – 17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»
Логово Били Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00 – 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 17.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»
21 января, воскресенье
Главная сцена
13.00 – 13.40 Развлекательная программа для детей «Little Snowflakes»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Перезаморозка»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
17.00 – 17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»
Логово Били Кида
12.00 — 17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00 – 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»
В программе возможны изменения.
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День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: