Встреча Восточного Нового года в парке Горького: программа

14.02.2018 16:30

В пятницу, 16 февраля, в Центральной парке культуры и отдыха состоится встреча года Желтой Собаки.

Развлекательный центр будет празднично украшен китайскими фонариками, плетеными узорами, свитками с каллиграфией.

В празднике будут участвовать представители вьетнамской общины Харькова, студенты и преподаватели Института Конфуция при ХНУ имени В.Н. Каразина, ученики специализированной школы №181 «Дёнсури», представители корейской танцевальной субкультуры, мастера Харьковской областной федерации Го.

Праздник начнется с шуточного турнира по сумо, а продолжится концертной программой с традиционными и современными азиатскими песнями, танцами.

На втором этаже Развлекательного центра все желающие смогут присоединиться к тематическим мастер-классам. Можно будет сплести узелковые украшения, научиться писать новогодние поздравления на китайском и корейском. Желающие сыграют в японскую игру Го и китайский Маджонг, поучаствовать в чайной церемонии.



В 18.00 впервые в парке состоится Танец китайских львов. Этот знаменитый танец – неотъемлемый атрибут встречи Нового года. Это акробатическое представление, в котором два танцора управляют куклой, изображающей мифического льва.



В 18.10 на Главной сцене начнется конкурсная программа «Год Желтой Собаки» с разнообразными веселыми заданиями для гостей праздника.

А в 19.00 под треск хлопушек и бой барабанов на Центральную площадь вылетит 14-метровый китайский Дракон. Танец этого мифического существа – еще одна яркая традиция новогоднего празднества. Все желающие смогут сфотографироваться со львами и драконом, потанцевать на дискотеке под азиатскую музыку.

16 февраля, пятница Встреча Восточного Нового года

Главная сцена

14.00 – 15.30 Детская шоу-программа «ЧНДМ» творческой студии «Pingwin»

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Год Желтой Собаки»

19.00 – 19.10 Танец китайского дракона

19.10 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj- поддержкой

1-й этаж Развлекательного центра

12.00 – 15.30 Шуточный турнир по борьбе сумо

16.00 – 18.00 Концертная программа, посвященная Встрече Восточного нового года

18.00 – 18.05 Танец Китайских Львов

2-й этаж Развлекательного центра

16.00 – 19.00 Го. Обучение игре

16.00 – 18.00 Маджонг. Обучение игре

16.00 – 17.00 Мастер-классы по корейской каллиграфии, складыванию вееров

17.00 – 18.00 Мастер-классы по чайной церемонии, плетению узелков, китайской каллиграфии

В программе возможны изменения