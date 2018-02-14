Парк Горького готовит яркую Масленицу (Программа праздника)

Веселье, праздничное настроение на незабываемые эмоции обещают организаторы празднования Масленицы всем, кто посетит парк Горького.
В течение двух дней гостей Парка ждет насыщенная программа. Именно в выходные приглашают всех желающих: и горожан, и гостей города – весело провести зиму и встретить весну.
«Каждый день будет наполнен праздничными традиционными гуляниями. По площади и по главной аллеи, вплоть до колоннады, будут гулять ряженые, которые за песню, танец, стихотворение, будут угощать бубликами. Будут проходить традиционные конкурсы на поедание блинов, целая блинная ярмарка будет расположена на главной площади парка Горького», – рассказывает главный режиссер парка имени Горького Станислав Лущ.
Среди конкурсов, которые уже полюбились посетителям парка, будут бои на мешках, а также один из основных традиционных конкурсов Масленицы – залезание на ледяной столб высотой в 7 метров, на вершине которого будут размещены подарки.
Также для все присутствующих выступят народные коллективы. И все это будет происходить с 12 часов дня и до самого вечера. Среди добрых традиций в праздновании проводов зимы будут и новинки.
«В новом виде предстанет перед всеми гостями парка Марена - главный символ. Их, можно даже сказать, будет две. Одна из них как фото-зона, ну и вторая тоже может быть как фото-зона. Но она будет являться самым главным символом», – говорит Станислав Лущ.
Также в течение выходных в парке Горького будут детские шоу-программы, мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок, молодежная дискотека и огненное шоу. А в воскресенье, в 20 часов состоится символическое сожжение чучела - главного символа Масленицы. Тем самым все попрощаются с зимой и уже ждут прихода весны.
Масленичные гуляния
17 февраля, суббота
Центральная площадь
16.00–17.00 Конкурсная программа «Ой, да Масляна! Ой, да красная!»
18.00–19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Гуляй, народ!» (бой на мешках, ледяной столб)
Главная сцена
12.00–13.00 Развлекательная программа для детей и взрослых «Масленицу встречай»
13.00–14.30 Детская шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
15.00–16.00 Концерт инструментального ансамбля «3+2»
17.00–18.00 Фольклорный ансамбль «Сварожичі»
19.00–20.00 Масленичный концерт группы «Люїс Керол»
20.00–22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой
Развлекательный центр
15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
Ретро-парк
14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»
18 февраля, воскресенье
Центральная площадь
16.20–17.00 Конкурсная программа «Ой, да Масляна! Ой, да красная!»
18.00–19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Гуляй, народ!» (бой на мешках, ледяной столб)
Главная сцена
12.00–13.00 Развлекательная программа для детей и взрослых «Масленица пришла»
13.00–14.30 Детская шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
14.30–15.30 Концертная программа фестиваля Sun Flower Fest «Весну встречай»
15.30–16.20 Выступление ансамбля народной песни «Весна»
17.00–17.30 Выступление ансамбля народной песни «Слобожане»
17.30–18.00 Концерт фольклорного театра «Талица»
19.00–20.00 Концерт группы «Євшан зілля»
20.00–20.15 Церемония сожжения Марены. Огненное шоу
20.15–22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой
Развлекательный центр
15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
Ретро-парк
14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»
В программе возможны изменения
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Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажн.:
давл.:
ветер: