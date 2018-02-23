23.02.2018 15:37

Зимние выходные в парке Горького: программа

Гостей ожидают творческие мастерские для детей, пение и танцы на ретроплощадке и молодежная дискотека.



// centralpark.kh.ua

24 февраля, суббота

Главная сцена

10.00–11.00 Пробежка с чемпионами

13.00–13.40 Развлекательная программа для детей «Зима, прощай!»

14.00–15.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»

18.00–19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ГТО»

19.00–21.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке

17.00–17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»

Логово Били Кида

12.00–17.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

25 февраля, воскресенье

Главная сцена

13.00–13.40 Развлекательная программа для детей «Зима, прощай!»

14.00–15.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»

18.00–19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ГТО»

19.00–21.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке

17.00–17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»

Логово Били Кида

12.00–17.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

В программе возможны изменения