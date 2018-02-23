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23.02.2018  15:37   

Зимние выходные в парке Горького: программа

Гостей ожидают творческие мастерские для детей, пение и танцы на ретроплощадке и молодежная дискотека.


// centralpark.kh.ua

24 февраля, суббота
Главная сцена
10.00–11.00 Пробежка с чемпионами
13.00–13.40 Развлекательная программа для детей «Зима, прощай!»
14.00–15.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
18.00–19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ГТО»
19.00–21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
17.00–17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»
Логово Били Кида
12.00–17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

25 февраля, воскресенье
Главная сцена
13.00–13.40 Развлекательная программа для детей «Зима, прощай!»
14.00–15.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
18.00–19.00 Конкурсно-развлекательная программа «ГТО»
19.00–21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
17.00–17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»
Логово Били Кида
12.00–17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

В программе возможны изменения

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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