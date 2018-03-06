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06.03.2018  16:31   

8 Марта в парке Горького: программа

Парк подготовил развлекательные программы на все выходные: шоу «Все для тебя», традиционные танцы на ретроплощадке и молодежную дискотеку.


// Городской Дозор

8 марта, четверг
Главная сцена
14.00–14.40 Развлекательная программа для детей «Зима, прощай!»
17.00–18.00 Конкурсно-развлекательная программа «Все для тебя»
18.00 – 19.00 Концерт группы Airsownd
19.00–21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
18.00–18.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»
Логово Били Кида
12.00–17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

9 марта, пятница
Главная сцена
14.00–14.40 Развлекательная программа для детей «Зима, прощай!»
15.00–16.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
18.00–19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Царь горы»
19.00–21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
17.00–17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»
Логово Били Кида
12.00–17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

10 марта, суббота
Главная сцена
14.00–14.40 Развлекательная программа для детей «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
15.00–16.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
17.00–18.00 Конкурсно-развлекательная программа «Царь горы»
18.00–20.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
17.00–17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»
Логово Били Кида
12.00–17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

11 марта, воскресенье
Главная сцена
14.00–14.40 Развлекательная программа для детей «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
15.00–16.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
17.00–18.00 Конкурсно-развлекательная программа «Царь горы»
18.00–20.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
17.00–17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»
Логово Били Кида
12.00–17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

В программе возможны изменения

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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