06.03.2018 16:31

8 Марта в парке Горького: программа

Парк подготовил развлекательные программы на все выходные: шоу «Все для тебя», традиционные танцы на ретроплощадке и молодежную дискотеку.



// Городской Дозор

8 марта, четверг

Главная сцена

14.00–14.40 Развлекательная программа для детей «Зима, прощай!»

17.00–18.00 Конкурсно-развлекательная программа «Все для тебя»

18.00 – 19.00 Концерт группы Airsownd

19.00–21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке

18.00–18.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»

Логово Били Кида

12.00–17.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

9 марта, пятница

Главная сцена

14.00–14.40 Развлекательная программа для детей «Зима, прощай!»

15.00–16.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»

18.00–19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Царь горы»

19.00–21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

17.00–17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»

Логово Били Кида

12.00–17.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

10 марта, суббота

Главная сцена

14.00–14.40 Развлекательная программа для детей «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»

15.00–16.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»

17.00–18.00 Конкурсно-развлекательная программа «Царь горы»

18.00–20.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке

17.00–17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»

Логово Били Кида

12.00–17.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

11 марта, воскресенье

Главная сцена

14.00–14.40 Развлекательная программа для детей «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»

15.00–16.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»

17.00–18.00 Конкурсно-развлекательная программа «Царь горы»

18.00–20.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке

17.00–17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»

Логово Били Кида

12.00–17.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

В программе возможны изменения