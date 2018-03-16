Снежные выходные в парке Горького: программа

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 16 марта Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 16 марта День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.