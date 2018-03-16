Главная Темы Центральный парк культуры и отдыха Снежные выходные в парке Горького: программа
16.03.2018  13:31   

Снежные выходные в парке Горького: программа

Несмотря на затянувшуюся весну, гостей парка ждет обновленная весенняя программа, а также традиционные пение и танцы на ретроплощадке и молодежная дискотека.


// Городской Дозор

17 март, суббота
Главная сцена
13.00–13.40 Развлекательная программа для детей «Ассорти талантов»
14.00–15.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
18.00–19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Счастливый случай»
19.00–21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
17.00–17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»
Логово Били Кида
12.00–17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

18 марта, воскресенье
Главная сцена
13.00–13.40 Развлекательная программа для детей «Ассорти талантов»
14.00–15.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
18.00–19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Счастливый случай»
19.00–21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
17.00–17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»
Логово Били Кида
12.00–17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

В программе возможны изменения.

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.03 Концерты, фестивали 8 Марта в парке Горького   07.03 Центральный парк культуры и отдыха 8 Марта в парке Горького: программа 02.03 Центральный парк культуры и отдыха Весенние выходные в парке Горького: программа
 
 

Видео

В горсовете отметили лучших работников сферы бытового обслуживания
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 