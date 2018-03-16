Снежные выходные в парке Горького: программа

Несмотря на затянувшуюся весну, гостей парка ждет обновленная весенняя программа, а также традиционные пение и танцы на ретроплощадке и молодежная дискотека.
17 март, суббота
Главная сцена
13.00–13.40 Развлекательная программа для детей «Ассорти талантов»
14.00–15.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
18.00–19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Счастливый случай»
19.00–21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
17.00–17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»
Логово Били Кида
12.00–17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»
18 марта, воскресенье
Главная сцена
13.00–13.40 Развлекательная программа для детей «Ассорти талантов»
14.00–15.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
18.00–19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Счастливый случай»
19.00–21.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
17.00–17.30 Развлекательная программа «Танцевальный батлик»
Логово Били Кида
12.00–17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00–18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»
В программе возможны изменения.
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Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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