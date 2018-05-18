18.05.2018 11:25

В парке Горького будут обсыпаться красками: программа фестиваля Холи

19 мая в парке Горького состоится один из самых популярных праздников – праздник красок «HoliPark 2018».



// Городской Дозор

Мероприятие организовано Центральным парком культуры и отдыха им. М. Горького совместно с Украинско-Индийским академическим центром ХНУ им. В.Н. Каразина и образовательной группой «BobTrade Education Group».

Холи – традиционный индийский праздник весны, во время которого принято обсыпать друг друга сухими красками. Считается, что чем больше на человека попадет красок, тем больше счастья и удачи его ждет.

Праздник «HoliPark 2018» начнется в 11:00 с анимационной программы, по окончании которой на Главную сцену выйдут юные артисты Школы танца «Яджешвари».

Ровно в 13:00 гости парка начнут обсыпать друг друга краской под зажигательные индийские ритмы. В яркой шоу-программе участвуют индийские студенты Харькова, образцовый ансамбль индийского танца «Ситара», танцевальные коллективы «Апсара», «Сапна», музыканты, играющие на традиционных индийских инструментах.

На Центральной аллее парка можно будет нанести мехенди или бинди, сделать аквагрим. Желающие научатся надевать сари, мужскую одежду, завязывать индийский тюрбан.

Фейерверк краски состоится трижды во время праздника – в 14.00, 16.00 и в 18.00. Все участники «HoliPark» одновременно подбросят полные пригоршни яркой краски. Выступления артистов продлятся до самого вечера, перейдя в дискотеку с лучшими индийскими танцевальными хитами. Завершится праздник в 22.00.

19 мая, суббота

Центральная аллея

12.00 – 17.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

12.00 – 17.00 Мастер-классы по надеванию сари, мужского костюма, завязыванию тюрбана

Главная сцена

11.00 – 12.00 Детская интерактивная программа

12.00 – 13.00 Выступление Школы танца «Яджешвари»

13.30 – 14.00 Торжественное открытие «HoliPark 2018»

14.00 – 14.10 Фейерверк красок

14.10 – 15.55 Праздничная концертная программа

16.00 – 16.10 Фейерверк красок

16.10 – 17.55 Праздничная концертная программа

18.00 – 18.10 Фейерверк красок

18.10 – 20.00 Праздничная концертная программа

20.00 – 22.00 Индийская дискотека с PJ поддержкой

Развлекательный центр

13.30 – 14.30 ДЕТскотека с ростовыми куклами

Дикий Запад

18.00 – 21.00 Salsa open air

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 19.00 Мастер класс для настоящих индейцев в вигваме

Французский парк

17.00 – 18.00 Соло на скрипке

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Звучит саксофон

Ретро парк

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Споёмте, друзья!»

Спортивные площадки

08.30 – 10.30

18.30 – 20.00 Открытая тренировка по Тай Чи

В программе возможны изменения