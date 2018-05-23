Тонны пены и дискотека: как пройдет Последний звонок в парке Горького

Праздник начнется в полдень – на главной сцене учащихся младших классов ожидает конкурсно-развлекательная программа.
На аллее сакур у кинотеатра «Парк» школьные классы – участники акции «Посади дерево» высадят сакуры.
В 14.00 на Главной сцене начнется пенное шоу. Тонна пены выльется на головы выпускников под миксы современных хитов.
В 16.00 на Главной стартует танцевальный батл от школы танца «Тодес». Школьники и выпускники поучаствуют в конкурсах с призами от партнеров праздника. В 19.00 начнется выступление резидентов нашего парка – кавер группы «Л’юїс Керол».
В 20.30 на экипажной аллее за Озером состоится показ культовой комедии «Завтрак у Тиффани».
Праздничный вечер завершит молодежная дискотека с участием талантливой девушки-диджея DJ Tokyo Rabbit.
Программа праздника
Главная сцена
8.00 – 10.00 Пробежка с чемпионами
12.00 – 14.00 Развлекательная программа “Под запретом”
14.00 – 16.00 Пенная дискотека к Последнему звонку с Pj-поддержкой
16.00 – 17.00 Танцевальный батл от школы танца «Тодес»
17.00 – 18.30 Конкурсно-развлекательная программа «Тусовка на выпускной» творческой студии «Pingwin»
18.30 – 19.00 Конкурсная программа «Дважды два – четыре»
19.00 – 20.00 Выступление кавер группы «Л’юїс Керол»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека от DJ Tokyo Rabbit
Развлекательный центр
15.30 – 16.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами
Французский парк
16.30 – 18.00 Игра «Крокодил»
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
13.30 – 14.30 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
15.00 – 18.00 Мастер класс лялька мотанка
Ретро-парк
18.00 – 21.00 Tango open air