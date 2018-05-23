Тонны пены и дискотека: как пройдет Последний звонок в парке Горького

23.05.2018 15:29

25 мая парк ждет школьников на праздник последнего звонка «Школа, прощай!».

Праздник начнется в полдень – на главной сцене учащихся младших классов ожидает конкурсно-развлекательная программа.

На аллее сакур у кинотеатра «Парк» школьные классы – участники акции «Посади дерево» высадят сакуры.



В 14.00 на Главной сцене начнется пенное шоу. Тонна пены выльется на головы выпускников под миксы современных хитов.



В 16.00 на Главной стартует танцевальный батл от школы танца «Тодес». Школьники и выпускники поучаствуют в конкурсах с призами от партнеров праздника. В 19.00 начнется выступление резидентов нашего парка – кавер группы «Л’юїс Керол».

В 20.30 на экипажной аллее за Озером состоится показ культовой комедии «Завтрак у Тиффани».



Праздничный вечер завершит молодежная дискотека с участием талантливой девушки-диджея DJ Tokyo Rabbit.

Программа праздника

Главная сцена

8.00 – 10.00 Пробежка с чемпионами

12.00 – 14.00 Развлекательная программа “Под запретом”

14.00 – 16.00 Пенная дискотека к Последнему звонку с Pj-поддержкой

16.00 – 17.00 Танцевальный батл от школы танца «Тодес»

17.00 – 18.30 Конкурсно-развлекательная программа «Тусовка на выпускной» творческой студии «Pingwin»

18.30 – 19.00 Конкурсная программа «Дважды два – четыре»

19.00 – 20.00 Выступление кавер группы «Л’юїс Керол»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека от DJ Tokyo Rabbit

Развлекательный центр

15.30 – 16.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами

Французский парк

16.30 – 18.00 Игра «Крокодил»

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

13.30 – 14.30 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

15.00 – 18.00 Мастер класс лялька мотанка

Ретро-парк

18.00 – 21.00 Tango open air