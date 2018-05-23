В парке Горького отметят самый сладкий праздник: программа на выходные

В воскресенье, 27 мая, в парке отпразднуют День мороженого.
Во всех зонах парка будут проходить выступления артистов, конкурсы, мастер-классы. На центральной аллее пройдет сказочное шествие во главе с музыкантами из «Heart beat brass band».
В Ретро-парке дети смогут поучиться играть на барабанном круге, а в Детском парке состоится научно-музыкальное шоу с веселыми экспериментами. Желающие смогут сфотографироваться с трансформерами-автоботами. Во Французском парке для детей будет работать мим-аттракцион и пройдет яркая творческая программа.
Также в этот день пройдут концерт с участием лучших коллективов города, традиционный розыгрыш холодильника мороженного, веселые конкурсы с призами и дискотека.
26 мая, суббота
Центральная аллея
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Главная сцена
10.00 – 12.00 Выпуск курсантов гимназии с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус»
12.00 – 13.00 Детская программа «Черная метка»
13.00 – 14.00 Кукольный спектакль
15.00 – 16.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса
17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд Белой Королевы» творческой студии «Pingwin»
18.30 – 19.00 Конкурсная программа
19.00 – 20.00 Выступление кавер группы «Onstage»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
13.30 – 14.30 ДЕТскотека с ростовыми куклами
Дикий Запад
18.00 – 21.00 Salsa open air
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
13.00 – 14.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
18.00 – 19.00 Мастер класс для настоящих индейцев в вигваме
Французский парк
17.00 – 18.00 Соло на кларнете
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Вокальная программа
Ретро парк
15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Споёмте, друзья!»
Спортивные площадки
08.30 – 10.30
18.30 – 20.00 Открытая тренировка по Тай Чи
27 мая, воскресенье День мороженого
Центральная аллея
13.50 – 14.00 Праздничное шествие
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Главная сцена
12.00 – 13.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд Белой Королевы» творческой студии «Pingwin»
14.00 – 14.10 Торжественное открытие мероприятия
14.10 – 14.15 Выступление «Heart Beat Brass Band»
14.15 – 15.30 Праздничный концерт ко Дню мороженого
15.30 – 16.00 Розыгрыш холодильника с мороженым. Флешмоб
16.30 – 18.00 Концерт продюсерского центра Ирины Евтушенко
18.00 – 18.30 Конкурсная программа
19.00 – 20.00 Выступление кавер группы «Орбис бенд»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
18.00 – 19.00 Мастер класс для настоящих индейцев в вигваме
Детский парк
12.00 – 13.30 Программа «Цвета настроения: желтый и зеленый»
Французский парк
12.00 – 13.30 Программа «Цвета настроения: синий и фиолетовый»
17.00 – 18.00 Соло на саксофоне
19.00 – 20.00 Соло на кларнете
Ретро парк
12.00 – 13.30 Программа «Цвета настроения: красный и оранжевый»
15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Споёмте, друзья!»
28 мая, понедельник
Центральная аллея
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская программа «Эльфийская история»
14.00 – 15.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд Белой Королевы» творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.00 Концерт вокальной школы «Рута»
18.00 – 19.00 Конкурсная программа
19.00 – 20.00 Мастер класс от школы латиноамериканского танца «Salsa Loca»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой.
Развлекательный центр
13.30 – 14.30 ДЕТскотека с ростовыми куклами
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
18.00 – 19.00 Мастер класс для настоящих индейцев в вигваме
Французский парк
17.00 – 18.30 Звучит аккордеон
Ретро парк
15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Споёмте, друзья!»
Комментариев: 0
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Днем по городу и местами по области возможен кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
влажн.:
давл.:
ветер: