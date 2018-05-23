23.05.2018 18:59

В парке Горького отметят самый сладкий праздник: программа на выходные

В воскресенье, 27 мая, в парке отпразднуют День мороженого.



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Во всех зонах парка будут проходить выступления артистов, конкурсы, мастер-классы. На центральной аллее пройдет сказочное шествие во главе с музыкантами из «Heart beat brass band».



В Ретро-парке дети смогут поучиться играть на барабанном круге, а в Детском парке состоится научно-музыкальное шоу с веселыми экспериментами. Желающие смогут сфотографироваться с трансформерами-автоботами. Во Французском парке для детей будет работать мим-аттракцион и пройдет яркая творческая программа.



Также в этот день пройдут концерт с участием лучших коллективов города, традиционный розыгрыш холодильника мороженного, веселые конкурсы с призами и дискотека.

26 мая, суббота

Центральная аллея

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Главная сцена

10.00 – 12.00 Выпуск курсантов гимназии с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус»

12.00 – 13.00 Детская программа «Черная метка»

13.00 – 14.00 Кукольный спектакль

15.00 – 16.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса

17.00 – 18.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд Белой Королевы» творческой студии «Pingwin»

18.30 – 19.00 Конкурсная программа

19.00 – 20.00 Выступление кавер группы «Onstage»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

13.30 – 14.30 ДЕТскотека с ростовыми куклами

Дикий Запад

18.00 – 21.00 Salsa open air

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

13.00 – 14.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 19.00 Мастер класс для настоящих индейцев в вигваме

Французский парк

17.00 – 18.00 Соло на кларнете

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Вокальная программа

Ретро парк

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Споёмте, друзья!»

Спортивные площадки

08.30 – 10.30

18.30 – 20.00 Открытая тренировка по Тай Чи

27 мая, воскресенье День мороженого

Центральная аллея

13.50 – 14.00 Праздничное шествие

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Главная сцена

12.00 – 13.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд Белой Королевы» творческой студии «Pingwin»

14.00 – 14.10 Торжественное открытие мероприятия

14.10 – 14.15 Выступление «Heart Beat Brass Band»

14.15 – 15.30 Праздничный концерт ко Дню мороженого

15.30 – 16.00 Розыгрыш холодильника с мороженым. Флешмоб

16.30 – 18.00 Концерт продюсерского центра Ирины Евтушенко

18.00 – 18.30 Конкурсная программа

19.00 – 20.00 Выступление кавер группы «Орбис бенд»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 19.00 Мастер класс для настоящих индейцев в вигваме

Детский парк

12.00 – 13.30 Программа «Цвета настроения: желтый и зеленый»

Французский парк

12.00 – 13.30 Программа «Цвета настроения: синий и фиолетовый»

17.00 – 18.00 Соло на саксофоне

19.00 – 20.00 Соло на кларнете

Ретро парк

12.00 – 13.30 Программа «Цвета настроения: красный и оранжевый»

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Споёмте, друзья!»

28 мая, понедельник

Центральная аллея

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская программа «Эльфийская история»

14.00 – 15.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд Белой Королевы» творческой студии «Pingwin»

16.00 – 17.00 Концерт вокальной школы «Рута»

18.00 – 19.00 Конкурсная программа

19.00 – 20.00 Мастер класс от школы латиноамериканского танца «Salsa Loca»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой.

Развлекательный центр

13.30 – 14.30 ДЕТскотека с ростовыми куклами

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 19.00 Мастер класс для настоящих индейцев в вигваме

Французский парк

17.00 – 18.30 Звучит аккордеон

Ретро парк

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальная программа «Споёмте, друзья!»