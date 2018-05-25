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25.05.2018  19:26   

В парке Горького для школьников устроили пенную вечеринку

Ученики и выпускники многих школ собрались в парке Горького. И это не удивительно, потому что здесь их ждала насыщенная развлекательная программа.


// Городской Дозор

У главной сцены звучали современные песни и играли диджеи. Школьники танцевали, пели, радовались атмосфере праздника последнего звонка и отрывались по полной.

Все они очень ждали, когда начнется пенная вечеринка.

Татьяна, ученица 11-го класса:
«Атмосфера нас очень радует, крутая музыка, классные диджеи, скоро будет пенная вечеринка, мы надеемся, тут будем и все будет хорошо, очень все круто. Спасибо!»

Елизавета, ученица 11-го класса:
«Здесь очень круто, очень нравится, мы пришли сюда, потому что каждый последний звонок мы отмечаем здесь, очень классно, буря эмоций, надеемся здесь хорошо провести вечер».

Анастасия, ученица 11-го класса:
«Это очень классная атмосфера, просто шикарная, каждый год ходим, отмечаем только тут все праздники, все остальное. Очень благодарны».

И вот наконец наступило долгожданное мгновение – пенная вечеринка началась.

Посетители парка устремились в пенную лавину. Пузырьковые облака летали над головами. И это было не просто море пушистой пены, а море ярких впечатлений, позитивного настроения, в которое погрузились все – и дети, и взрослые.

Елизавета, школьница:
«Очень нравится, взрыв эмоций, танцевать хочется, кричать хочется, все хочется».

Данила, школьник:
«Здесь вообще отпадно. Мы думали, здесь ничего не будет, а здесь такое. Ну, круто вообще сделано. Вообще это замечательно, что в городе есть такой парк, где можно прийти и отдохнуть».

Юлия и София, школьницы:
«Мне все очень понравилось, большое спасибо, что устраивают такие пенные вечеринки. Мне все очень-очень нравится. Очень классная атмосфера и все очень дружные».

Лилия и Анастасия, школьницы:
«Атмосфера была очень крутая, было очень весело, не знаю, мне очень понравилось. Супер! Куча пены, аниматоры, были великолепно! Музыка классная».

Пенная вечеринка – это еще далеко не все развлечения, которые ожидали посетителей парка Горького в день последнего звонка. Для школьников устраивали конкурсы с призами, танцевальный батл и показ фильма под открытым небом, а завершала этот праздничный вечер молодежная дискотека с участием диджеев.

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Тэги:  парк горького, пенная вечеринка, харьков
 
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