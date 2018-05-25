25.05.2018 19:26

В парке Горького для школьников устроили пенную вечеринку

Ученики и выпускники многих школ собрались в парке Горького. И это не удивительно, потому что здесь их ждала насыщенная развлекательная программа.



// Городской Дозор

У главной сцены звучали современные песни и играли диджеи. Школьники танцевали, пели, радовались атмосфере праздника последнего звонка и отрывались по полной.



Все они очень ждали, когда начнется пенная вечеринка.



Татьяна, ученица 11-го класса:

«Атмосфера нас очень радует, крутая музыка, классные диджеи, скоро будет пенная вечеринка, мы надеемся, тут будем и все будет хорошо, очень все круто. Спасибо!»



Елизавета, ученица 11-го класса:

«Здесь очень круто, очень нравится, мы пришли сюда, потому что каждый последний звонок мы отмечаем здесь, очень классно, буря эмоций, надеемся здесь хорошо провести вечер».



Анастасия, ученица 11-го класса:

«Это очень классная атмосфера, просто шикарная, каждый год ходим, отмечаем только тут все праздники, все остальное. Очень благодарны».



И вот наконец наступило долгожданное мгновение – пенная вечеринка началась.



Посетители парка устремились в пенную лавину. Пузырьковые облака летали над головами. И это было не просто море пушистой пены, а море ярких впечатлений, позитивного настроения, в которое погрузились все – и дети, и взрослые.



Елизавета, школьница:

«Очень нравится, взрыв эмоций, танцевать хочется, кричать хочется, все хочется».



Данила, школьник:

«Здесь вообще отпадно. Мы думали, здесь ничего не будет, а здесь такое. Ну, круто вообще сделано. Вообще это замечательно, что в городе есть такой парк, где можно прийти и отдохнуть».



Юлия и София, школьницы:

«Мне все очень понравилось, большое спасибо, что устраивают такие пенные вечеринки. Мне все очень-очень нравится. Очень классная атмосфера и все очень дружные».



Лилия и Анастасия, школьницы:

«Атмосфера была очень крутая, было очень весело, не знаю, мне очень понравилось. Супер! Куча пены, аниматоры, были великолепно! Музыка классная».



Пенная вечеринка – это еще далеко не все развлечения, которые ожидали посетителей парка Горького в день последнего звонка. Для школьников устраивали конкурсы с призами, танцевальный батл и показ фильма под открытым небом, а завершала этот праздничный вечер молодежная дискотека с участием диджеев.