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29.05.2018  15:58   

В парке Горького начинаются романтические киносеансы под открытым небом

С 29 мая по 10 июня парк Горького приглашает провести вечер за просмотром романтических фильмов под открытым небом.

Сеансы проходят ежедневно в 20.30. Вход свободный.

Кинотеатр под открытым небом разместился за Озером, недалеко от Роллердрома.

Расписание киносеансов:

29 мая –  «Хороший год»

30 мая –  «Дневник Бриджит Джонс»

31 мая –  «Эта дурацкая любовь»

1 июня – «Вам письмо»

2 июня – «Хороший год»

3 июня – «Ноттинг Хилл»

4 июня – «Есть, молиться, любить»

5 июня – «Французский поцелуй»

6 июня – «День сурка»

7 июня –  «Дневник Бриджит Джонс»

8 июня – «Эта дурацкая любовь»

9 июня – «Завтрак у Тиффани»

10 июня – «Дневник памяти»

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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