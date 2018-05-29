В парке Горького начинаются романтические киносеансы под открытым небом

С 29 мая по 10 июня парк Горького приглашает провести вечер за просмотром романтических фильмов под открытым небом.
Сеансы проходят ежедневно в 20.30. Вход свободный.
Кинотеатр под открытым небом разместился за Озером, недалеко от Роллердрома.
Расписание киносеансов:
29 мая – «Хороший год»
30 мая – «Дневник Бриджит Джонс»
31 мая – «Эта дурацкая любовь»
1 июня – «Вам письмо»
2 июня – «Хороший год»
3 июня – «Ноттинг Хилл»
4 июня – «Есть, молиться, любить»
5 июня – «Французский поцелуй»
6 июня – «День сурка»
7 июня – «Дневник Бриджит Джонс»
8 июня – «Эта дурацкая любовь»
9 июня – «Завтрак у Тиффани»
10 июня – «Дневник памяти»
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Планы этого дня, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Чтобы избежать финансовых потерь, не торопитесь претворять их в жизнь.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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давл.:
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