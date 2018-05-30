30.05.2018 15:29

День защиты детей в парке Горького: программа

1 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького пройдет праздник «Ура, лето!», посвященный Дню Защиты детей.



// centralpark.kh.ua

Во всех уголках парках пройдут веселые конкурсы, выступления артистов, мастер-классы и презентации.

По Центральной алее пройдут праздничные шествия участников фестиваля «Вітаємо дитинство» и воспитанников школы каратэ «Бушидо».

На Главной сцене пройдут яркие выступления творческих коллективов города и области. В 17:00 состоится отчетный концерт хореографического коллектива «Бегемотики».

На аллее у Развлекательного центра пройдет спортивный мастер-класс школы мяча «Футбик». На Центральной площади состоится выставка детского рисунка и активность «Я знаю правила дорожного движения».

В Детском парке, у фонтана «Слоники», детей ждет веселая программа, конкурсы и забавы от ТМ «ГАББІ».

В Ретро-парке с концертами выступят воспитанники городских клубов по месту жительства. На территории игрового комплекса «Логово Билли Кида» состоится музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу», в вигваме детей ждут тематические мастер-классы.

Празднование Дня защиты детей завершит веселая дискотека с ремиксами детских песен и современными хитами.