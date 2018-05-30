День защиты детей в парке Горького: программа

1 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького пройдет праздник «Ура, лето!», посвященный Дню Защиты детей.
Во всех уголках парках пройдут веселые конкурсы, выступления артистов, мастер-классы и презентации.
По Центральной алее пройдут праздничные шествия участников фестиваля «Вітаємо дитинство» и воспитанников школы каратэ «Бушидо».
На Главной сцене пройдут яркие выступления творческих коллективов города и области. В 17:00 состоится отчетный концерт хореографического коллектива «Бегемотики».
На аллее у Развлекательного центра пройдет спортивный мастер-класс школы мяча «Футбик». На Центральной площади состоится выставка детского рисунка и активность «Я знаю правила дорожного движения».
В Детском парке, у фонтана «Слоники», детей ждет веселая программа, конкурсы и забавы от ТМ «ГАББІ».
В Ретро-парке с концертами выступят воспитанники городских клубов по месту жительства. На территории игрового комплекса «Логово Билли Кида» состоится музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу», в вигваме детей ждут тематические мастер-классы.
Празднование Дня защиты детей завершит веселая дискотека с ремиксами детских песен и современными хитами.
1 июня, пятница Праздник «Ура, лето!»
Аллея у Развлекательного центра
12.00 – 17.00 Спортивный мастер-класс от школы мяча «Футбик»
Главная сцена
11.20 – 11.30 Встреча праздничного шествия. Торжественное открытие фестиваля
11.30 – 16.20 Гала-концерт фестиваля «Вітаємо Дитинство»
16.20 – 16.25 Встреча шествия школы каратэ «Бушидо»
16.25 – 17.00 Показательные выступления школы каратэ «Бушидо»
17.00 – 18.30 Отчетный концерт школы танца «Бегемот»
18.40 – 20.00 Концерт ко Дню защиты детей
20.00 – 22.00 Праздничная дискотека с ростовыми куклами
Средневековая площадь
10.00 – 17.00 Мастер-класс «Я знаю правила дорожного движения»
11.00 – 17.00 Выставка рисунков «Я счастливый ребенок и мои семейные ценности»
Центральная аллея
11.00 – 11.20 Праздничное шествие фестиваля «Вітаємо дитинство»
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
16.00 – 16.20 Шествие школы каратэ «Бушидо»
Детский парк
12.00 – 14.00 Праздничная программа для детей
Французский парк
17.00 – 18.00 Мим-анимация
18.00 – 19.30 Звучит аккордеон
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
13.00 – 14.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро-парк
13.00 – 14.30 Отчетный концерт клубов по месту жительства
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