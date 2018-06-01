Летние выходные в парке Горького: программа

В первые выходные лета в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдет аматорский фольклорный фестиваль «Слобожанські передзвони».
2 июня, суббота Фольклорный фестиваль «Слобожанські передзвони»
Главная сцена
11.00 – 12.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами
12.00 – 13.00 Выступление Шевченковского района
13.00 – 14.00 Выступление Барвенковского района
14.00 – 15.00 Выступление Близнюковского района
15.00 – 16.00 Выступление Печенежского района
16.00 – 17.30 Выступление Нововодолажского района
17.30 – 19.00 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Выступление музыкальной группы «Dream west»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Главная аллея
12.00 – 18.00 Выставка народного творчества
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка
Детский парк
11.00 – 13.00 Фото-зона для детей 2-5 лет детского сада «Декарт»
Французский парк
16.00 – 19.00 Благотворительный семейный квест Красного креста «Путешествие на Мадагаскар»
16.00 -18.30 Концертная программа
Дикий Запад
18.00 – 21.00 Salsa open air
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
18.00 – 19.00 Мастер-класс для настоящих индейцев в вигваме
Ретро парк
13.00 – 14.30 Концерт «Чудовий Аньхой. Чарівний Китай» Аньхойского университета (КНР)
15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
3 июня, воскресенье Фольклорный фестиваль «Слобожанські передзвони»
Главная сцена
11.00 – 12.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами
12.00 – 13.00 Выступление Зачепиловского района
13.00 – 14.00 Выступление Великобурлуцкого района
14.00 – 15.00 Выступление Волчанского района
15.00 – 16.00 Выступление Двуречанского района
16.00 – 17.30 Выступление Сахновщинского района
17.30 – 19.00 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Выступление музыкальной группы «Л’юїс Керол»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 18.00 Выставка народного творчества
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная программа
18.30 – 19.30 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Звучит кларнет
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
18.00 – 19.00 Мастер-класс для настоящих индейцев в вигваме
Ретро парк
14.00 – 15.00 ZUMBA GOLD
15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
Спортивные площадки
12.00 – 17.00 Открытые занятия по воркауту и Fitness
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