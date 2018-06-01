01.06.2018 15:01

Летние выходные в парке Горького: программа

В первые выходные лета в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдет аматорский фольклорный фестиваль «Слобожанські передзвони».



// Городской Дозор

2 июня, суббота Фольклорный фестиваль «Слобожанські передзвони»

Главная сцена

11.00 – 12.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами

12.00 – 13.00 Выступление Шевченковского района

13.00 – 14.00 Выступление Барвенковского района

14.00 – 15.00 Выступление Близнюковского района

15.00 – 16.00 Выступление Печенежского района

16.00 – 17.30 Выступление Нововодолажского района

17.30 – 19.00 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Выступление музыкальной группы «Dream west»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Главная аллея

12.00 – 18.00 Выставка народного творчества

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка

Детский парк

11.00 – 13.00 Фото-зона для детей 2-5 лет детского сада «Декарт»

Французский парк

16.00 – 19.00 Благотворительный семейный квест Красного креста «Путешествие на Мадагаскар»

16.00 -18.30 Концертная программа

Дикий Запад

18.00 – 21.00 Salsa open air

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 19.00 Мастер-класс для настоящих индейцев в вигваме

Ретро парк

13.00 – 14.30 Концерт «Чудовий Аньхой. Чарівний Китай» Аньхойского университета (КНР)

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

3 июня, воскресенье Фольклорный фестиваль «Слобожанські передзвони»

Главная сцена

11.00 – 12.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами

12.00 – 13.00 Выступление Зачепиловского района

13.00 – 14.00 Выступление Великобурлуцкого района

14.00 – 15.00 Выступление Волчанского района

15.00 – 16.00 Выступление Двуречанского района

16.00 – 17.30 Выступление Сахновщинского района

17.30 – 19.00 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Выступление музыкальной группы «Л’юїс Керол»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 18.00 Выставка народного творчества

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа

18.30 – 19.30 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Звучит кларнет

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 19.00 Мастер-класс для настоящих индейцев в вигваме

Ретро парк

14.00 – 15.00 ZUMBA GOLD

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

Спортивные площадки

12.00 – 17.00 Открытые занятия по воркауту и Fitness