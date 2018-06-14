Жаркие выходные в парке Горького: программа

15 июня, пятница
Главная сцена
18.00 – 21.00 Вечер танго
16 июня, суббота
Главная сцена
11.00 – 12.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами
12.00 – 13.00 Выступление Балаклейского района
13.00 – 14.00 Выступление Богодуховского района
14.00 – 15.00 Выступление Боровского района
15.00 – 16.00 Выступление Дергачевского района
16.00 – 17.30 Выступление Змиевского района
17.30 – 19.00 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Выступление музыкальной группы «Л’юїс Керол»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная программа
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Соло на саксофоне
Дикий Запад
18.00 – 21.00 Salsa open air
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
18.00 – 19.00 Мастер-класс для настоящих индейцев в вигваме
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
17 июня, воскресенье
Главная сцена
11.00 – 12.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами
12.00 – 13.00 Выступление Лозовского района
13.00 – 14.00 Выступление г. Лозовая
14.00 – 15.00 Выступление Чугуевского район
15.00 – 16.00 Выступление г. Чугуев
16.00 – 17.30 Выступление Харьковского района
18.00 – 20.00 Шоу-конкурс «Свадьба даром»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
10.00 – 11.30 Открытое занятие по скандинавской ходьбе
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная лаунж программа
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Соло на кларнете
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
18.00 – 19.00 Мастер-класс для настоящих индейцев в вигваме
Ретро парк
15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
в программе возможны изменения