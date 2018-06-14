Жаркие выходные в парке Горького: программа

14.06.2018 17:30

Вечером пятницы гостей парка ждет вечер танго, в выходные – традиционные развлекательные и танцевальные программы, а также продолжение смотр-конкурс любителей народного искусства «Слобожанские перезвоны-2018».

15 июня, пятница

Главная сцена

18.00 – 21.00 Вечер танго

16 июня, суббота

Главная сцена

11.00 – 12.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами

12.00 – 13.00 Выступление Балаклейского района

13.00 – 14.00 Выступление Богодуховского района

14.00 – 15.00 Выступление Боровского района

15.00 – 16.00 Выступление Дергачевского района

16.00 – 17.30 Выступление Змиевского района

17.30 – 19.00 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Выступление музыкальной группы «Л’юїс Керол»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Соло на саксофоне

Дикий Запад

18.00 – 21.00 Salsa open air

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 19.00 Мастер-класс для настоящих индейцев в вигваме

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

17 июня, воскресенье

Главная сцена

11.00 – 12.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами

12.00 – 13.00 Выступление Лозовского района

13.00 – 14.00 Выступление г. Лозовая

14.00 – 15.00 Выступление Чугуевского район

15.00 – 16.00 Выступление г. Чугуев

16.00 – 17.30 Выступление Харьковского района

18.00 – 20.00 Шоу-конкурс «Свадьба даром»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

10.00 – 11.30 Открытое занятие по скандинавской ходьбе

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная лаунж программа

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Соло на кларнете

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 19.00 Мастер-класс для настоящих индейцев в вигваме

Ретро парк

15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

в программе возможны изменения