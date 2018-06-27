«Змагання патріотів» в парке Горького: программа на праздники

С 28 июня по 1 июля в честь Дня Конституции в парке Горького пройдет веселый спортивный праздник для детей «Змагання патріотів».
В состязаниях участвуют команды детей от 7 до 12 лет. Под руководством аниматора дети пробегут по парку, выполняя разнообразные задания на ловкость, меткость, сноровку и командную работу. Для этого нужно собраться компанией из 6 человек у Логова Билли Кида. Здесь будет проходить регистрация участников. Раз в 15 минут на маршрут Патриотов будет отправляться очередная команда.
Среди заданий, которые предстоит пройти детям – новая двухуровневая Полоса препятствий в стиле «вестерн». Этот аттракцион откроется к этим праздникам и будет работать на постоянной основе.
Спортивные соревнования продлятся все праздничные дни. Регистрация команд состоится с 12-00 до 16-30. А в 18-00 на сцене Логова Билли Кида состоится награждение победителей. Тройка лидеров, завершивших маршрут быстрее остальных, получат призы от наших друзей и партнеров: дельфинария «Немо», веревочного парка «S-park», сети кинотеатров «Планета кино», зеркального лабиринта «Луксор».
Для малышей в праздничные дни пройдут интерактивные программы на Главной сцене, дискотеки с ростовыми куклами, мастер-классы на Центральной аллее.
На Главной сцене парка выступят инструментальные коллектива, кавер группы, народные коллективы и ансамбли. Каждый вечер завершит молодежная дискотека.
Программа мероприятий:
28 июня четверг
Главная сцена
12.00 – 13.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами
13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
15.00 – 16.00 Инструментальный квинтет «3+2»
16.00 – 18.30 Выступление народного детского театра «Дети будущего»
19.00 – 20.00 Выступление музыкальной группы «Л’юїс Керол»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Ярмарка
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка
Французский парк
17.00 – 18.00 Соло на скрипке
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Звучит саксофон
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
12.00 – 17.00 Детские соревнования «Змагання Патріотів»
17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
18.00 – 18.30 Награждение участников соревнований «Змагання Патріотів»
Ретро парк
16.00 – 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
29 июня пятница
Главная сцена
12.00 – 13.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами
13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса
17.00 – 18.30 Концертная программа «Радуга»
18.00 – 19.00 Инструментальное трио «Spiel de trua»
19.00 – 20.00 Конкурсная программа для молодежи
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Ярмарка
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
13.00 – 20.00 Живые статуи студии «Железная маска»
15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка
Французский парк
17.00 – 18.00 Мим-анимация
18.30 – 20.00 Соло на аккордеоне
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
12.00 – 17.00 Детские соревнования «Змагання Патріотів»
17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
18.00 – 18.30 Награждение участников соревнований «Змагання Патріотів»
Ретро парк
18.00- 21.00 Вечер танго
30 июня суббота
Главная сцена
11.00 – 12.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами
12.00 – 15.00 Фестиваль «Слобожанские перезвоны»
15.30 – 17.00 Концерт продюсерского центра «Феникс»
17.30 – 19.00 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд Белой Королевы» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концерт вокальной студии «Рута»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Ярмарка
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка
Французский парк
17.00 – 18.30 Вокальная лаунж программа
18.30 – 19.30 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Звучит кларнет
Дикий Запад
18.00 – 21.00 Salsa open air
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
12.00 – 17.00 Детские соревнования «Змагання Патріотів»
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
18.00 – 18.30 Награждение участников соревнований «Змагання Патріотів»
Ретро парк
15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
1 июля воскресенье
Главная сцена
11.00 – 12.00 Спортивная тренеровка с «Gym4Fit»
12.00 – 13.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами
13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.00 Кукольный спектакль
17.00 – 17.30 Конкурсная программа для молодежи
17.30 – 18.30 Вокальная teen-группа «Усы»
19.00 – 20.00 Кавер группа «Take five»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Ярмарка
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
13.00 – 20.00 Живые статуи студии «Железная маска»
15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная лаунж программа
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Соло на саксофоне
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
12.00 – 17.00 Детские соревнования «Змагання Патріотів»
17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
18.00 – 18.30 Награждение участников соревнований «Змагання Патріотів»
Ретро парк
15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD
16.00 – 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
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Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключены проблемы с субординацией и соперничество в любых сферах жизни.
Среда будет облачной. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь c грозой, шквалы до 15-20 м/с.
Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.
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