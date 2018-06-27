27.06.2018 15:01

«Змагання патріотів» в парке Горького: программа на праздники

С 28 июня по 1 июля в честь Дня Конституции в парке Горького пройдет веселый спортивный праздник для детей «Змагання патріотів».



// centralpark.kh.ua

В состязаниях участвуют команды детей от 7 до 12 лет. Под руководством аниматора дети пробегут по парку, выполняя разнообразные задания на ловкость, меткость, сноровку и командную работу. Для этого нужно собраться компанией из 6 человек у Логова Билли Кида. Здесь будет проходить регистрация участников. Раз в 15 минут на маршрут Патриотов будет отправляться очередная команда.



Среди заданий, которые предстоит пройти детям – новая двухуровневая Полоса препятствий в стиле «вестерн». Этот аттракцион откроется к этим праздникам и будет работать на постоянной основе.



Спортивные соревнования продлятся все праздничные дни. Регистрация команд состоится с 12-00 до 16-30. А в 18-00 на сцене Логова Билли Кида состоится награждение победителей. Тройка лидеров, завершивших маршрут быстрее остальных, получат призы от наших друзей и партнеров: дельфинария «Немо», веревочного парка «S-park», сети кинотеатров «Планета кино», зеркального лабиринта «Луксор».



Для малышей в праздничные дни пройдут интерактивные программы на Главной сцене, дискотеки с ростовыми куклами, мастер-классы на Центральной аллее.



На Главной сцене парка выступят инструментальные коллектива, кавер группы, народные коллективы и ансамбли. Каждый вечер завершит молодежная дискотека.

Программа мероприятий:

28 июня четверг

Главная сцена

12.00 – 13.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами

13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

15.00 – 16.00 Инструментальный квинтет «3+2»

16.00 – 18.30 Выступление народного детского театра «Дети будущего»

19.00 – 20.00 Выступление музыкальной группы «Л’юїс Керол»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Ярмарка

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка

Французский парк

17.00 – 18.00 Соло на скрипке

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Звучит саксофон

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

12.00 – 17.00 Детские соревнования «Змагання Патріотів»

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 18.30 Награждение участников соревнований «Змагання Патріотів»

Ретро парк

16.00 – 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

29 июня пятница

Главная сцена

12.00 – 13.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами

13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

16.00 – 17.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса

17.00 – 18.30 Концертная программа «Радуга»

18.00 – 19.00 Инструментальное трио «Spiel de trua»

19.00 – 20.00 Конкурсная программа для молодежи

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Ярмарка

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

13.00 – 20.00 Живые статуи студии «Железная маска»

15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка

Французский парк

17.00 – 18.00 Мим-анимация

18.30 – 20.00 Соло на аккордеоне

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

12.00 – 17.00 Детские соревнования «Змагання Патріотів»

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 18.30 Награждение участников соревнований «Змагання Патріотів»

Ретро парк

18.00- 21.00 Вечер танго

30 июня суббота

Главная сцена

11.00 – 12.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами

12.00 – 15.00 Фестиваль «Слобожанские перезвоны»

15.30 – 17.00 Концерт продюсерского центра «Феникс»

17.30 – 19.00 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд Белой Королевы» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Концерт вокальной студии «Рута»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Ярмарка

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка

Французский парк

17.00 – 18.30 Вокальная лаунж программа

18.30 – 19.30 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Звучит кларнет

Дикий Запад

18.00 – 21.00 Salsa open air

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

12.00 – 17.00 Детские соревнования «Змагання Патріотів»

15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 18.30 Награждение участников соревнований «Змагання Патріотів»

Ретро парк

15.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

1 июля воскресенье

Главная сцена

11.00 – 12.00 Спортивная тренеровка с «Gym4Fit»

12.00 – 13.00 ДЕТскотека с ростовыми куклами

13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

16.00 – 17.00 Кукольный спектакль

17.00 – 17.30 Конкурсная программа для молодежи

17.30 – 18.30 Вокальная teen-группа «Усы»

19.00 – 20.00 Кавер группа «Take five»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Ярмарка

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

13.00 – 20.00 Живые статуи студии «Железная маска»

15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная лаунж программа

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Соло на саксофоне

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

12.00 – 17.00 Детские соревнования «Змагання Патріотів»

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 18.30 Награждение участников соревнований «Змагання Патріотів»

Ретро парк

15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD

16.00 – 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»