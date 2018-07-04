04.07.2018 15:31

Ивана Купала в парке Горького: программа праздника

Самый сказочный, атмосферный и романтический праздник лета – Ивана Купала – будут отмечать в парке Горького 6, 7 и 8 июля.



//centralpark.kh.ua

Вечер накануне праздника в пятницу, 6 июля, ознаменуется выступлением этно группы «Цимбандо» в беседке на Озере, концертом фольк группы «Євшан зілля» на Главной сцене парка.

В субботу, 7 июля всех гостей ждут фольклорные выступления, народные мастер-классы, веселые конкурсы, завораживающие танцы и, конечно, прыжки через костер и запуск венков.

Все желающие смогут попытать счастья в поисках цветка папоротника. По народным поверьям, этот цветок обладает волшебной силой. 7 июля в нашем парке появятся 7 цветов папоротника, которые обязательно принесут своему обладателю счастье и удачу! Нашедший волшебный цветок сможет обменять его на Главной сцене на призы от наших партнеров: сети кинотеатров «Планета кино», дельфинария «Немо», аквапарка «Джунгли», зеркального лабиринта «Луксор», веревочного парка «S-park», 7-D кино, Чудо-парка, кинотеатра «Парк».

На Центральной площади разместится фотозона с Купальским деревом, сеновал, где можно будет сплести купальский венок. Детям по нраву придется запутанный лабиринт из сена.

Откроет праздник гала концерт участников областного фестиваля «Слобожанські передзвони». Купальскую программу представят фольклорный ансамбль «3+2», группа «Л’юїс Керол». Выиграть призы и подарки можно будет во время конкурсных программ «Купальский хоровод».

В 20.00 праздничное шествие с Купальским деревом во главе отправится на Костровую площадку. В этом году она разместится сразу за Озером, у роллердрома. Там участников праздника ждут народные забавы, выступление трайбл клана «Шакти», огненное шоу.

В 21.30 начнутся традиционные прыжки через огонь. Считается, что купальское пламя очищает прыгающих и связывает пары влюбленных. В 22-00 участники праздника направятся к Озеру, где уже будет проходить фольклорное выступление. После чарующего народного танца все желающие опустят в воду купальские венки.

В воскресенье 8 июля продолжатся выступления творческих коллективов, пройдут детские развлекательные программы, народные конкурсы с призами от партнеров праздника, мастер-классы. Те, кто не успел сплести себе купальский венок накануне – смогут сделать это на Центральной площади. Праздничный вечер завершит молодежная дискотека в народном стиле.

Программа мероприятий:

6 июля, пятница Праздник «Купальські веселощі»

Главная сцена

18.00 – 19.00 Конкурсная программа «Ой, на купала»

19.00 – 20.00 Выступление музыкальной группы «Євшан зілля»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

17.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка

Центральная площадь

17.00 – 20.00 Мастер-класс по плетению купальских венков

Озеро

18.00 – 19.30 Выступление этно-группы «Цимбандо»

7 июля, суббота Праздник «Купальські веселощі»

Главная сцена

11.00 – 15.00 Гала концерт «Слобожанские перезвоны»

15.00 – 15.30 Конкурсная программа «Купальский хоровод», обмен цветков папоротника

15.30 – 16.30 Концертная программа квинтета «3+2»

16.30 – 18.00 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

18.00 – 18.30 Конкурсная программа «Купальский хоровод», обмен цветков папоротника

18.30 – 19.00 Фольклорное шоу

19.00 – 20.00 Конкурсная программа «Купальский хоровод», обмен цветков папоротника

20.00 – 20.05 Купальский хоровод

20.00 – 20.15 Факельное шествие на костровую площадку

20.00 – 21.00 Выступление музыкальной группы «Л’юїс Керол»

21.15 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка

Центральная площадь

12.00 – 17.00 Мастер-класс по плетению купальских венков

Костровая площадка

20.15 – 20.30 Встреча шествия. Обрядовый танец

20.30 – 21.20 Конкурсная программа «Ой на Ивана, ой на купала»

21.20 – 21.25 Огненное шоу

21.25 – 21.35 Купальский танец

21.30 – 22.00 Прыжки через костер

22.00 – 22.15 Купальское шествие на Озеро

Озеро

21.30 – 22.30 Фольклорное выступление

22.10 – 22.45 Запуск купальских венков

Французский парк

19.30 – 21.00 Звучит аккордеон

Роллердром

09.00 – 19.00 Соревнования по BikePolo

Дикий Запад

18.00 – 21.00 Salsa open air

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 18.00 Выступление хора «Слобожане»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

8 июля, воскресенье Праздник «Купальські веселощі»

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «В поисках папоротника»

13.00 – 14.00 Кукольный спектакль «Кот-Воевода»

15.00 – 16.30 Праздничная концертная программа детского театра «Дети Будущего»

17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Выступление Сoverband 24K

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка

Центральная площадь

12.00 – 17.00 Мастер-класс по плетению купальских венков

Французский парк

17.00 – 18.00 Соло на саксофоне

19.00 – 20.00 Вокальная лаунж программа

Роллердром

09.00 – 19.00 Соревнования по BikePolo

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD

16.00 – 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

В программе возможны изменения.