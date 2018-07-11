11.07.2018 12:52

Никто не уйдет сухим: в парке Горького готовятся обливать посетителей

15 июля в парке Горького пройдет Экватор лета – самый освежающий праздник жаркого лета. Всех гостей парка ждут море розыгрышей, конкурсов, связанных с обливанием, водные аттракционы, масштабная водяная битва и пенная вечеринка.



// centralpark.kh.ua

Девиз праздника – Никто не уйдет сухим! В 13.00, 15.00 и 17.00 по Центральной аллее проедет поливальная машина, которая обольет всех, кто попадет под ее струи. Автомобиль проследует до Главной сцены и будет кружить там, пока не опустошит всю цистерну. Тем, кто хочет остаться сухим, советуем в этот момент отойти на боковую аллею.

С 13.00 на Центральной площади будут проходить состязания по аква дартсу, гонкам корабликов и дуэли на водных насосах. Состоятся развлекательные программы с водными конкурсами. Среди прочего участники сыграют в аква волейбол, в водный тир, станцуют под аква лимбо.



В Логове Билли Кида состоится состязание парусных кораблей, которые дети сделают самостоятельно, а также мастер-класс по изготовлению пиратского брига.

Экватор лета отмечается масштабной водной битвой. Начнется она в 17.30. Все участники праздника разделятся на две команды – мальчиков и девочек. По всей Главной площади будут расставлены резервуары с водой, будут работать поливочные шланги. Свой вклад внесут аниматоры парка – они будут обливать всех из ведер, тазов, водных насосов, брызгалок, забросают участников бомбочками с водой. Никто не уйдет сухим!



В 18.00 стартует пенная вечеринка. Без малого тонна пены обрушится на участников праздника. Когда вечеринка завершится, на сцену выйдут артисты школы танцев Salsa Loca с мастер-классом по сальсе. Завершится Экватор лета зажигательной дискотекой.

Программа праздника «Экватор лета»

14 июля, суббота

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Радуга»

13.00 – 14.00 Кукольный спектакль

15.00 – 16.30 Детский театр оригинального жанра «Дети будущего»

17.00 – 18.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса

18.00 – 19.00 Конкурсная программа «H2O»

19.00 – 20.00 Вокальный проект ONSTAGE

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

13.00 – 20.00 Живые статуи студии «Железная маска»

15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка

Детский парк

15.00 – 16.00 Детская развлекательная программа «Волшебный лес»

Дикий запад

18.00 – 21.00 Salsa disco

Французский парк

17.00 – 18.00 Звучит кларнет

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Вокальная лаунж программа

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

09.00 – 10.00 Скандинавская ходьба

10.00 – 11.00 Тренировка по йоге «Я смогу»

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

15 июля, воскресенье Экватор лета

Главная сцена

10.30 – 11.30 Фитнес для всех

13.00 – 15.30 Конкурсно-развлекательная программа «Подводный мир»

15.30 – 16.00 Выступление к-pop команд Харькова

16.00 – 18.00 Конкурсно-развлекательная программа «Водная битва»

18.00 – 19.00 Пенная вечеринка

19.00 – 20.00 Мастер класс по латиноамериканским танцам школы «Salsa Loca»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

13.00, 15.00, 17.00 Проезд поливальной машины «Никто не уйдет сухим!»

15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка

Центральная площадь

13.00 – 18.00 Дуэль на водных насосах

13.00 – 18.00 Соревнования в аквадартс

13.00 – 18.00 Гонки корабликов

Французский парк

17.00 – 18.00 Концерт вокальной школы Яны Грих

19.00 – 20.00 Дуэт гитаристов

Логово Билли Кида

11.00 – 14.00 Состязания парусников «Кругосветная регата»

14.00 – 18.00 МК по сборке пиратского брига

15.00 – 19.00 Лазертаг бои

16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»