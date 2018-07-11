Никто не уйдет сухим: в парке Горького готовятся обливать посетителей

15 июля в парке Горького пройдет Экватор лета – самый освежающий праздник жаркого лета. Всех гостей парка ждут море розыгрышей, конкурсов, связанных с обливанием, водные аттракционы, масштабная водяная битва и пенная вечеринка.
Девиз праздника – Никто не уйдет сухим! В 13.00, 15.00 и 17.00 по Центральной аллее проедет поливальная машина, которая обольет всех, кто попадет под ее струи. Автомобиль проследует до Главной сцены и будет кружить там, пока не опустошит всю цистерну. Тем, кто хочет остаться сухим, советуем в этот момент отойти на боковую аллею.
С 13.00 на Центральной площади будут проходить состязания по аква дартсу, гонкам корабликов и дуэли на водных насосах. Состоятся развлекательные программы с водными конкурсами. Среди прочего участники сыграют в аква волейбол, в водный тир, станцуют под аква лимбо.
В Логове Билли Кида состоится состязание парусных кораблей, которые дети сделают самостоятельно, а также мастер-класс по изготовлению пиратского брига.
Экватор лета отмечается масштабной водной битвой. Начнется она в 17.30. Все участники праздника разделятся на две команды – мальчиков и девочек. По всей Главной площади будут расставлены резервуары с водой, будут работать поливочные шланги. Свой вклад внесут аниматоры парка – они будут обливать всех из ведер, тазов, водных насосов, брызгалок, забросают участников бомбочками с водой. Никто не уйдет сухим!
В 18.00 стартует пенная вечеринка. Без малого тонна пены обрушится на участников праздника. Когда вечеринка завершится, на сцену выйдут артисты школы танцев Salsa Loca с мастер-классом по сальсе. Завершится Экватор лета зажигательной дискотекой.
Программа праздника «Экватор лета»
14 июля, суббота
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Радуга»
13.00 – 14.00 Кукольный спектакль
15.00 – 16.30 Детский театр оригинального жанра «Дети будущего»
17.00 – 18.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса
18.00 – 19.00 Конкурсная программа «H2O»
19.00 – 20.00 Вокальный проект ONSTAGE
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
13.00 – 20.00 Живые статуи студии «Железная маска»
15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка
Детский парк
15.00 – 16.00 Детская развлекательная программа «Волшебный лес»
Дикий запад
18.00 – 21.00 Salsa disco
Французский парк
17.00 – 18.00 Звучит кларнет
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Вокальная лаунж программа
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
09.00 – 10.00 Скандинавская ходьба
10.00 – 11.00 Тренировка по йоге «Я смогу»
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
15 июля, воскресенье Экватор лета
Главная сцена
10.30 – 11.30 Фитнес для всех
13.00 – 15.30 Конкурсно-развлекательная программа «Подводный мир»
15.30 – 16.00 Выступление к-pop команд Харькова
16.00 – 18.00 Конкурсно-развлекательная программа «Водная битва»
18.00 – 19.00 Пенная вечеринка
19.00 – 20.00 Мастер класс по латиноамериканским танцам школы «Salsa Loca»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
13.00, 15.00, 17.00 Проезд поливальной машины «Никто не уйдет сухим!»
15.00 – 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка
Центральная площадь
13.00 – 18.00 Дуэль на водных насосах
13.00 – 18.00 Соревнования в аквадартс
13.00 – 18.00 Гонки корабликов
Французский парк
17.00 – 18.00 Концерт вокальной школы Яны Грих
19.00 – 20.00 Дуэт гитаристов
Логово Билли Кида
11.00 – 14.00 Состязания парусников «Кругосветная регата»
14.00 – 18.00 МК по сборке пиратского брига
15.00 – 19.00 Лазертаг бои
16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
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День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче. Решительность уместна и в решение личных вопросов.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром и днем по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
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