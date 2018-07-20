Летние выходные в парке Горького: программа

20.07.2018 16:01

21 и 22 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдут традиционные развлекательные и танцевальные программы, а также Международный турнир по пляжному волейболу.

21 июля, суббота

Главная сцена

12.00 — 13.00 Детская развлекательная программа «Радуга»

13.00 — 14.00 Кукольный спектакль «Слон на дереве»

15.00 – 16.45 Детская программа «Хорошее настроение» театра «Дети будущего»

17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Концерт группы «Airsownd»

20.00 — 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 — 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 — 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка

Детский парк

15.00 – 16.00 Детская развлекательная программа «Волшебный лес»

Дикий запад

18.00 – 21.00 Salsa disco

Французский парк

17.00 — 18.00 Соло на скрипке

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 — 20.00 Звучит кларнет

Логово Билли Кида

12.00 — 19.00 Лазертаг бои

15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

9.00 – 10.00 Занятие по скандинавской ходьбе

10.00 – 11.00 Тренировка по йоге «Я смогу»

16.00 — 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

Спорткомплекс

09.00 – 19.00 Международный турнир по пляжному волейболу

22 июля, воскресенье

Главная сцена

10.30 — 11.30 Фитнес для всех

12.00 — 13.00 Детская развлекательная программа «Веселье в Нетландии»

13.00 – 14.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса

14.30 – 16.00 Детская программа «Театралим» театра «Дети будущего»

16.00 – 17.00 Конкурсная программа «Представьте себе»

17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Вокальный проект «ONSTAGE»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 — 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 — 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная лаунж программа

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Дуэт гитаристов

Логово Билли Кида

15.00 – 19.00 Лазертаг бои

15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD

16.00 — 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

Спорткомплекс

09.00 – 19.00 Международный турнир по пляжному волейболу