Летние выходные в парке Горького: программа

21 июля, суббота
Главная сцена
12.00 — 13.00 Детская развлекательная программа «Радуга»
13.00 — 14.00 Кукольный спектакль «Слон на дереве»
15.00 – 16.45 Детская программа «Хорошее настроение» театра «Дети будущего»
17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концерт группы «Airsownd»
20.00 — 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 — 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 — 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка
Детский парк
15.00 – 16.00 Детская развлекательная программа «Волшебный лес»
Дикий запад
18.00 – 21.00 Salsa disco
Французский парк
17.00 — 18.00 Соло на скрипке
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 — 20.00 Звучит кларнет
Логово Билли Кида
12.00 — 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
9.00 – 10.00 Занятие по скандинавской ходьбе
10.00 – 11.00 Тренировка по йоге «Я смогу»
16.00 — 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
Спорткомплекс
09.00 – 19.00 Международный турнир по пляжному волейболу
22 июля, воскресенье
Главная сцена
10.30 — 11.30 Фитнес для всех
12.00 — 13.00 Детская развлекательная программа «Веселье в Нетландии»
13.00 – 14.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса
14.30 – 16.00 Детская программа «Театралим» театра «Дети будущего»
16.00 – 17.00 Конкурсная программа «Представьте себе»
17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Вокальный проект «ONSTAGE»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 — 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 — 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная лаунж программа
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Дуэт гитаристов
Логово Билли Кида
15.00 – 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD
16.00 — 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
Спорткомплекс
09.00 – 19.00 Международный турнир по пляжному волейболу