Главная Темы Центральный парк культуры и отдыха Летние выходные в парке Горького: программа
20.07.2018  16:01   

Летние выходные в парке Горького: программа

21 и 22 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдут традиционные развлекательные и танцевальные программы, а также Международный турнир по пляжному волейболу.


// centralpark.kh.ua

21 июля, суббота
Главная сцена
12.00 — 13.00 Детская развлекательная программа «Радуга»
13.00 — 14.00 Кукольный спектакль «Слон на дереве»
15.00 – 16.45 Детская программа «Хорошее настроение» театра «Дети будущего»
17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концерт группы «Airsownd»
20.00 — 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 — 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 — 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка
Детский парк
15.00 – 16.00 Детская развлекательная программа «Волшебный лес»
Дикий запад
18.00 – 21.00 Salsa disco
Французский парк
17.00 — 18.00 Соло на скрипке
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 — 20.00 Звучит кларнет
Логово Билли Кида
12.00 — 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
9.00 – 10.00 Занятие по скандинавской ходьбе
10.00 – 11.00 Тренировка по йоге «Я смогу»
16.00 — 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
Спорткомплекс
09.00 – 19.00 Международный турнир по пляжному волейболу

22 июля, воскресенье
Главная сцена
10.30 — 11.30 Фитнес для всех
12.00 — 13.00 Детская развлекательная программа «Веселье в Нетландии»
13.00 – 14.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса
14.30 – 16.00 Детская программа «Театралим» театра «Дети будущего»
16.00 – 17.00 Конкурсная программа «Представьте себе»
17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Вокальный проект «ONSTAGE»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 — 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 — 18.00 Мастер-класс лялька-мотанка
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная лаунж программа
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Дуэт гитаристов
Логово Билли Кида
15.00 – 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD
16.00 — 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 — 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
Спорткомплекс
09.00 – 19.00 Международный турнир по пляжному волейболу

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.07 Спорт В парке Горького пройдут открытые тренировки 15.07 Общество «Экватор лета» в парке Горького   13.07 Центральный парк культуры и отдыха Экватор лета в парке Горького: никто не уйдет сухим (Программа праздника)
 
 

Видео

Судья по делу Кернеса заявил в Высший совет правосудия о давлении на него и его семью стороной потерпевших
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 