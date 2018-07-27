27.07.2018 13:30

Летние выходные в парке Горького: программа

28 и 29 июля гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут привычные мастер-класс и спортивные тренировки, развлекательные и танцевальные программы.



// centralpark.kh.ua

28 июля, суббота

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Радуга»

15.00 – 16.30 Программа «Хорошее настроение» народного театра «Дети будущего»

17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Концерт группа «24 К»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Детский парк

14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Волшебный лес»

Дикий запад

18.00 – 21.00 Salsa disco

Французский парк

17.00 – 18.00 Звучит кларнет

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Соло на саксофоне

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

9.00 – 10.00 Скандинавская ходьба

10.00 – 12.00 Тренировка по йоге «Я смогу»

16.00 – 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

29 июля, воскресенье

Главная сцена

10.30 – 11.30 Фитнес для всех

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Веселье в Нетландии»

15.00 – 16.30 Детская программа «Зажигательное лето» театра «Дети будущего»

17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Конкурсная программа «H2O»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Детский парк

14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Красная Шапочка и Серый волк»

Французский парк

17.00 – 18.00 Дуэт гитаристов

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Соло на скрипке

Логово Билли Кида

15.00 – 19.00 Лазертаг бои

15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

В программе возможны изменения