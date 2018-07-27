Летние выходные в парке Горького: программа

28 и 29 июля гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут привычные мастер-класс и спортивные тренировки, развлекательные и танцевальные программы.
28 июля, суббота
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Радуга»
15.00 – 16.30 Программа «Хорошее настроение» народного театра «Дети будущего»
17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концерт группа «24 К»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детский парк
14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Волшебный лес»
Дикий запад
18.00 – 21.00 Salsa disco
Французский парк
17.00 – 18.00 Звучит кларнет
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Соло на саксофоне
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
9.00 – 10.00 Скандинавская ходьба
10.00 – 12.00 Тренировка по йоге «Я смогу»
16.00 – 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
29 июля, воскресенье
Главная сцена
10.30 – 11.30 Фитнес для всех
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Веселье в Нетландии»
15.00 – 16.30 Детская программа «Зажигательное лето» театра «Дети будущего»
17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Конкурсная программа «H2O»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детский парк
14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Красная Шапочка и Серый волк»
Французский парк
17.00 – 18.00 Дуэт гитаристов
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Соло на скрипке
Логово Билли Кида
15.00 – 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
В программе возможны изменения
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Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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давл.:
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