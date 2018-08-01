На летнем Холи в парке Горького будут разбрасыааться красками

Фестиваль красок «Яркий» пройдет 4 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Холи – это традиционное индийское торжество, во время которого принято обсыпать друг друга сухими красками. Считается, что чем больше на человека попадет красок, тем больше счастья и удачи его ждет.
С 14.00 гостей парка ждут выступления артистов, ди-джеев и конкурсы с призами. На центральной аллее парка все желающие смогут сделать рисунок хной, нанести аквагрим, био-тату, сделать тематическую игрушку.
Обсыпание красками пройдет на центральной площади парка.
В программе праздника - выступление школы танца «Яджешвари», групп «ONSTAGE», «Full Moon» и «Mell Rose». Закончится фестиваль дискотекой.
4 августа, суббота Фестиваль красок «Яркий»
Главная сцена
12.00 - 13.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
14.00 – 14.15 Открытие фестиваля красок «Яркий»
14.15 – 14.50 Школа танца «Яджешвари»
14.50 – 15.00 Музыкальное шоу с конкурсами
15.00 – 15.05 Фейерверк красок
15.05 – 15.20 Kонкурсная программа «Калейдоскоп красок»
16.00 – 17.00 Кавер группа «ONSTAGE»
17.00 – 17.15 Конкурсная программа «Вспышка цвета»
17.15 – 17.45 Трайбл клан «Full Moon»
17.45 – 18.00 Конкурсная программа «Яркий»
18.00 – 18.05 Фейерверк красок
18.05 – 19.00 Инди-диско
19.00 – 20.00 Концерт группа «Mell Rose»
20.00 - 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
14.00 – 19.00 Продажа красок
12.00 - 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
Дикий запад
18.00 – 21.00 Salsa disco
Французский парк
18.00 – 19.30 Звучит аккордеон
20.00 - 21.00 Дуэт поющих гитаристов
Логово Билли Кида
12.00 - 19.00 Лазертаг бои
15.00 - 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
9.00 – 10.00 Скандинавская ходьба
16.00 - 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 - 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
5 августа, воскресенье
Главная сцена
10.30 - 11.30 Фитнес для всех
12.00 - 13.00 Детская программа «Приключение в Нетландии»
15.00 – 16.00 Кукольный спектакль «Кот воевода»
17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Струнное трио «Dinastrio»
20.00 – 22.00 Лаунж музыка
Центральная аллея
12.00 - 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату
15.00 - 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детский парк
14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»
Французский парк
17.00 – 18.00 Соло на скрипке
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Звучит саксофон
Логово Билли Кида
15.00 – 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
17.00 - 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
Комментариев: 0
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
влажн.:
давл.:
ветер: