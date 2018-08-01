01.08.2018 18:19

На летнем Холи в парке Горького будут разбрасыааться красками

Фестиваль красок «Яркий» пройдет 4 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.



// centralpark.kh.ua

Холи – это традиционное индийское торжество, во время которого принято обсыпать друг друга сухими красками. Считается, что чем больше на человека попадет красок, тем больше счастья и удачи его ждет.

С 14.00 гостей парка ждут выступления артистов, ди-джеев и конкурсы с призами. На центральной аллее парка все желающие смогут сделать рисунок хной, нанести аквагрим, био-тату, сделать тематическую игрушку.

Обсыпание красками пройдет на центральной площади парка.

В программе праздника - выступление школы танца «Яджешвари», групп «ONSTAGE», «Full Moon» и «Mell Rose». Закончится фестиваль дискотекой.

4 августа, суббота Фестиваль красок «Яркий»

Главная сцена

12.00 - 13.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

14.00 – 14.15 Открытие фестиваля красок «Яркий»

14.15 – 14.50 Школа танца «Яджешвари»

14.50 – 15.00 Музыкальное шоу с конкурсами

15.00 – 15.05 Фейерверк красок

15.05 – 15.20 Kонкурсная программа «Калейдоскоп красок»

16.00 – 17.00 Кавер группа «ONSTAGE»

17.00 – 17.15 Конкурсная программа «Вспышка цвета»

17.15 – 17.45 Трайбл клан «Full Moon»

17.45 – 18.00 Конкурсная программа «Яркий»

18.00 – 18.05 Фейерверк красок

18.05 – 19.00 Инди-диско

19.00 – 20.00 Концерт группа «Mell Rose»

20.00 - 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

14.00 – 19.00 Продажа красок

12.00 - 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

Дикий запад

18.00 – 21.00 Salsa disco

Французский парк

18.00 – 19.30 Звучит аккордеон

20.00 - 21.00 Дуэт поющих гитаристов

Логово Билли Кида

12.00 - 19.00 Лазертаг бои

15.00 - 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

9.00 – 10.00 Скандинавская ходьба

16.00 - 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 - 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»



5 августа, воскресенье

Главная сцена

10.30 - 11.30 Фитнес для всех

12.00 - 13.00 Детская программа «Приключение в Нетландии»

15.00 – 16.00 Кукольный спектакль «Кот воевода»

17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Струнное трио «Dinastrio»

20.00 – 22.00 Лаунж музыка

Центральная аллея

12.00 - 20.00 Роспись хной, аквагрим, био-тату

15.00 - 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Детский парк

14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»

Французский парк

17.00 – 18.00 Соло на скрипке

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Звучит саксофон

Логово Билли Кида

15.00 – 19.00 Лазертаг бои

15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

17.00 - 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»