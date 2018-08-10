Летние выходные в парке Горького: программа

11 и 12 августа посетителей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут традиционные развлекательные и танцевальные программы.
11 августа, суббота
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Радуга»
15.00 – 16.30 Детская программа «Хорошее настроение» театра «Дети будущего»
17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концерт группы «Take 5»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детский парк
14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка»
Дикий запад
18.00 – 21.00 Salsa disco
Французский парк
17.00 – 18.00 Соло на кларнете
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Дуэт «Just two»
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
9.00 – 10.00 Скандинавская ходьба
10.00 – 11.00 Тренировка по йоге «Я смогу»
16.00 – 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
Роллердром
9.00 – 18.00 Всеукраинский детский фестиваль роллер-спорта «Яроллер – 2018»
12 августа, воскресенье
Главная сцена
10.30 – 11.30 Фитнес для всех
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Веселье в Нетландии»
15.00 – 16.30 Детская программа «Зажигательное лето» театра «Дети будущего»
17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концертная программа «ONSTAGE»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детский парк
14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Радуга»
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная программа
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Соло на саксофоне
Логово Билли Кида
15.00 – 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
Спортивные площадки
9.00 – 18.00 Всеукраинский детский фестиваль роллер-спорта «Яроллер – 2018»
13.00 – 18.00 Чемпионат по пляжному волейболу среди молодежи
Комментариев: 0
День обещает быть насыщенным открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Этот день будет самым «холодным» на неделе – до 26 градусов тепла днем. Ясно, без осадков.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
влажн.:
давл.:
ветер: