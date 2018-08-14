Как выглядел военный Харьков: в парке Горького открывается фотовыставка

17 августа на аллеях Центрального парка культуры и отдыха имени Горького откроется традиционная ко Дню города выставка фотографий старого Харькова.
В этом году экспозиция посвящена 75-й годовщине освобождения города от нацистских захватчиков, и поэтому львиная доля всех снимков – это фотографии военных лет, рассказал организатор выставки Габриел Михайлов.
По его словам, в экспозицию войдут фото, которые ранее уже были опубликованы в книгах и представлены на прошлых выставках, а также новые, купленные в этом году.
Кроме того, харьковчане и гости города смогут увидеть современные кадры Харькова. Как отметил соорганизатор выставки, автор снимков Владимир Бысов, благодаря новым фотографиям можно явно и четко увидеть основные преобразования, которые произошли в городе. Всего экспозиция включает в себя 200 работ.
Открытие запланировано на 17:45.
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