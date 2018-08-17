Летние выходные в парке Горького: программа

18 и 19 августа на ролледроме Центрального парка культуры и отдыха пройдет День роликов, также всего гостей ожидают традиционным спортивные, танцевальные и развлекательные программы.
18 августа, суббота
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Приключения в Нетландии»
17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концерт группі «24К»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детский парк
14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка»
Дикий запад
18.00 – 21.00 Salsa disco
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная программа
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Соло на кларнете
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
9.00 – 10.00 Открытое заниятие по скандинавской ходьбе
10.00 – 11.00 Тренировка по йоге «Я смогу»
16.00 – 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
Роллердром
16.00 – 18.00 День роликов
19 августа, воскресенье
Главная сцена
10.30 – 11.30 Фитнес для всех
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Радуга»
17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детский парк
14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Страна фей»
Французский парк
17.00 – 18.00 Соло на саксофоне
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.00 Вокальная программа
Логово Билли Кида
15.00 – 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
Роллердром
8.00 – 16.00 День роликов
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Чувства сегодня захватывают внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
Облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
влажн.:
давл.:
ветер: