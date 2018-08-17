17.08.2018 14:01

Летние выходные в парке Горького: программа

18 и 19 августа на ролледроме Центрального парка культуры и отдыха пройдет День роликов, также всего гостей ожидают традиционным спортивные, танцевальные и развлекательные программы.



// Городской Дозор

18 августа, суббота

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Приключения в Нетландии»

17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Концерт группі «24К»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Детский парк

14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка»

Дикий запад

18.00 – 21.00 Salsa disco

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Соло на кларнете

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

9.00 – 10.00 Открытое заниятие по скандинавской ходьбе

10.00 – 11.00 Тренировка по йоге «Я смогу»

16.00 – 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

Роллердром

16.00 – 18.00 День роликов

19 августа, воскресенье

Главная сцена

10.30 – 11.30 Фитнес для всех

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Радуга»

17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Детский парк

14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Страна фей»

Французский парк

17.00 – 18.00 Соло на саксофоне

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Вокальная программа

Логово Билли Кида

15.00 – 19.00 Лазертаг бои

15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

Роллердром

8.00 – 16.00 День роликов