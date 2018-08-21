День города в парке Горького: программа

21.08.2018 12:40

Праздник «С днем рождения, Харьков!» пройдет в Центральной парке культуры и отдыха имени Горького 23 августа.

Три дня – с 23 по 25 августа – гостей парка ждет череда веселых, масштабных праздников: День Харькова, День Независимости Украины и День рождения парка.

Во всех уголках парка состоятся праздничные выступления, представления, конкурсы, шоу, которые продлятся с 12.00 до 23.00. В мероприятиях примут участие звезды украинской эстрады.

23 августа, в День Харькова на Главной сцене выступит драйвовая кавер группа «Дебош» с ремейками знаменитых хитов. Симфо шоу «Мировые хиты» представит уникальный коллектив Prime Orchestra. Состоится концерт Chuguiv city band и группы On Stage.

На аллее у Развлекательного центра действует фотовыставка, посвященная 75-летию освобождения Харькова от оккупантов. Во Французском парке откроется фотовыставка «Лица Харькова», организованнная «Французским альянском» при поддержке Посольства Франции в Украине. На Центральной аллее желающие смогут нанести себе аквагрим в цветах национального флага, сделать своими руками оберег.

23 августа, четверг Праздник «С днем рождения, Харьков»

Главная сцена

13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

14.30 – 15.30 Конкурсная программа «День Флага»

16.00 – 17.00 Концерт группы «Chuguiv city band»

17.00 – 18.15 Концерт вокальной группы «On Stage»

18.30 – 19.30 Концерт кавер группы «Дебош»

19.30 – 20.00 ZUMBA вокруг фонтана

20.00 – 21.00 Симфо шоу «Мировые хиты» проекта «Prime Orhestra»

21.00 – 23.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату «День флага»

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Детский парк

14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Страна чудес»

Французский парк

17.00 – 18.00 Дуэт клавиши и саксофон

18.30 – 19.30 Мим-анимация

20.00 – 21.00 Дуэт гитаристов

Дикий Запад

18.00 – 21.00 Salsa open air

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

16.30 – 17.30 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

15.00 – 16.00 Праздничный концерт Яны Ващук

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»