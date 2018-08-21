День города в парке Горького: программа

Три дня – с 23 по 25 августа – гостей парка ждет череда веселых, масштабных праздников: День Харькова, День Независимости Украины и День рождения парка.
Во всех уголках парка состоятся праздничные выступления, представления, конкурсы, шоу, которые продлятся с 12.00 до 23.00. В мероприятиях примут участие звезды украинской эстрады.
23 августа, в День Харькова на Главной сцене выступит драйвовая кавер группа «Дебош» с ремейками знаменитых хитов. Симфо шоу «Мировые хиты» представит уникальный коллектив Prime Orchestra. Состоится концерт Chuguiv city band и группы On Stage.
На аллее у Развлекательного центра действует фотовыставка, посвященная 75-летию освобождения Харькова от оккупантов. Во Французском парке откроется фотовыставка «Лица Харькова», организованнная «Французским альянском» при поддержке Посольства Франции в Украине. На Центральной аллее желающие смогут нанести себе аквагрим в цветах национального флага, сделать своими руками оберег.
23 августа, четверг Праздник «С днем рождения, Харьков»
Главная сцена
13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
14.30 – 15.30 Конкурсная программа «День Флага»
16.00 – 17.00 Концерт группы «Chuguiv city band»
17.00 – 18.15 Концерт вокальной группы «On Stage»
18.30 – 19.30 Концерт кавер группы «Дебош»
19.30 – 20.00 ZUMBA вокруг фонтана
20.00 – 21.00 Симфо шоу «Мировые хиты» проекта «Prime Orhestra»
21.00 – 23.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату «День флага»
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детский парк
14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Страна чудес»
Французский парк
17.00 – 18.00 Дуэт клавиши и саксофон
18.30 – 19.30 Мим-анимация
20.00 – 21.00 Дуэт гитаристов
Дикий Запад
18.00 – 21.00 Salsa open air
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
16.30 – 17.30 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
15.00 – 16.00 Праздничный концерт Яны Ващук
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»