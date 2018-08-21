День Независимости в парке Горького: программа

21.08.2018 13:59

В пятницу, 24 августа, парк Горького вместе со всей страной будет праздновать День Независимости Украины.

На Главной сцене выступят лучшие танцоры харьковских школ сальсы. Зажигательное шоу презентует участник проекта «Голос» Антонио Гомез Круз и Remol’s Cover band. С праздником всех гостей парка поздравит украинский певец Артем Пивоваров, после концерта которого начнется дискотека современной украинской электронной музыки.



На Центральной аллее будут действовать мастер-классы по изготовлению глиняных свистулек и народных кукол-оберегов. Во Французском парке состоится вокальное выступление «Украинская душа» и концерт электроаккордеона «Украинские мотивы».



Детский спортивно-развлекательный квест «Игры нации» стартует в 13.00 на территории игрового комплекса «Логово Билли Кида». Детям предстоит объединиться в команды и пройти ряд заданий на время. Самые быстрые, ловкие, меткие получат призы от наших друзей и партнеров.

24 августа, пятница Праздник «С днем рождения, Украина!»

Главная сцена

13.00 – 14.30 Интерактивная шоу-программа «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

15.00 – 16.00 Концерт ансамбля народных инструментов «3+2»

16.00 – 17.00 Выступление артистов Харьковского района

17.00 – 17.30 Выступление лучших танцоров городских школ сальсы

17.30 – 18.15 Концерт Remol’s Band Repertory Антонио Гомез Круз

18.15 – 19.00 Руэда де Касино с мастер-классом Алексея Осипова

19.00 – 19.45 Концерт Remol’s Band Repertory Антонио Гомез Круз

20.00 – 21.00 Концерт Артема Пивоварова

21.00 – 23.00 Дискотека современной украинской электронной музыки

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

15.00 – 16.00 Мастер-класс по глиняным свистулькам

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа «Українська душа»

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.30 Концерт электроаккордеона «Українські мотиви»

Логово Билли Кида

13.00 – 18.30 Квест «Игры нации»

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 18.00 Концерт хора «Слобожане»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»