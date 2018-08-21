Как парк Горького отметит свое шестилетие: программа

21.08.2018 15:00

Праздник «С днем нарождения, любимый парк!» состоится 25 августа.

По случаю шестилетия любимого места отдыха харьковчан на Главной сцене состоится грандиозный концерт. Свои яркие шоу представят цирковая студия «Бенефис», группа «Л’юїс Керол band», иллюзионист Дмитрий Мосин. В 18.00 на сцену выйдут музыканты украинской инди-рок-группы «Vivienne Mort».



Дополнительная сценическая площадка развернется на Центральной аллее. Здесь состоится концерт кавер группы «24К», детское шоу «Однажды в сказке», конкурсная программа, выступление трайбл коллектива и мастер-класс по зумбе.

В 18.45 по Центральной аллее пройдет праздничный парад с участием цирковых, танцевальных, театральных коллективов. 300 человек во главе с нашими ростовыми куклами, парковыми паровозиками прошагают к Главной площади, где закружат в яркий водоворот талантов и синхронно станцуют.



После этого флешмоба на Главную сцену поднимутся лучшие сотрудники парка и состоится торжественная церемония награждения памятными знаками.



В 20.00 состоится зажигательный концерт группы «Rumberos», который продолжит не менее яркая дискотека. Завершится празднование Дня рождения парка Горького в 23.00.

25 августа, суббота Праздник «С днем рождения, парк!»

Главная сцена

15.00 – 16.10 Интерактивная шоу-программа «С Днем Рождения любимый Парк» творческой студии «Pingwin»

16.10 – 17.00 Цирковая концертная программа «Бенефис»

17.00 – 17.40 Концерт «Л’юїс Керол band»

17.40 – 18.00 Илюзионное шоу Дмитрия Мосина

18.00 – 19.00 Концерт группы «Vivienne Mort»

19.00 – 19.10 Встреча парада. Флешмоб «Водоворот талантов»

19.10 – 20.00 Церемония награждения лучших сотрудников ЦПКиО им. М. Горького

20.00 – 21.00 Концерт группы «Rumberos»

21.00 – 23.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

13.40 – 14.00 Конкурсная программа «Праздник Белочки»

14.00 – 15.00 Концерт группы «24К»

15.00 – 15.20 Конкурсная программа «Праздник Белочки»

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

15.20 – 16.00 Выступление трайбл клана

17.00 – 18.00 Мастер класс ZUMBA

18.45 – 19.10 Праздничный парад

Французский парк

17.30 – 18.30 Мастер-класс школы латиноамериканских танцев «Сальса Лока»

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

12.00 – 17.00 Полоса препядствий «Улица ловких»

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

16.30 – 17.30 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

17.00 – 18.00 Концерт театра «Дети будущего» и школы танца «Бегемот»

26 августа, воскресенье

Главная сцена

12.00 – 13.00 Развлекательная программа для детей «Радуга»

16.00 – 17.00 Кукольный спектакль

17.30 – 18.30 Иллюзионное шоу Мага Грандиса

18.30 – 20.00 Отчетный спектакль «Аватар» школы танца DISAL

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Главная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Детский парк

14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»

Французский парк

17.00 – 18.00 Соло на кларнете

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.30 Вокальная программа

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте друзья!»