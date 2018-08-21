Как парк Горького отметит свое шестилетие: программа

По случаю шестилетия любимого места отдыха харьковчан на Главной сцене состоится грандиозный концерт. Свои яркие шоу представят цирковая студия «Бенефис», группа «Л’юїс Керол band», иллюзионист Дмитрий Мосин. В 18.00 на сцену выйдут музыканты украинской инди-рок-группы «Vivienne Mort».
Дополнительная сценическая площадка развернется на Центральной аллее. Здесь состоится концерт кавер группы «24К», детское шоу «Однажды в сказке», конкурсная программа, выступление трайбл коллектива и мастер-класс по зумбе.
В 18.45 по Центральной аллее пройдет праздничный парад с участием цирковых, танцевальных, театральных коллективов. 300 человек во главе с нашими ростовыми куклами, парковыми паровозиками прошагают к Главной площади, где закружат в яркий водоворот талантов и синхронно станцуют.
После этого флешмоба на Главную сцену поднимутся лучшие сотрудники парка и состоится торжественная церемония награждения памятными знаками.
В 20.00 состоится зажигательный концерт группы «Rumberos», который продолжит не менее яркая дискотека. Завершится празднование Дня рождения парка Горького в 23.00.
25 августа, суббота Праздник «С днем рождения, парк!»
Главная сцена
15.00 – 16.10 Интерактивная шоу-программа «С Днем Рождения любимый Парк» творческой студии «Pingwin»
16.10 – 17.00 Цирковая концертная программа «Бенефис»
17.00 – 17.40 Концерт «Л’юїс Керол band»
17.40 – 18.00 Илюзионное шоу Дмитрия Мосина
18.00 – 19.00 Концерт группы «Vivienne Mort»
19.00 – 19.10 Встреча парада. Флешмоб «Водоворот талантов»
19.10 – 20.00 Церемония награждения лучших сотрудников ЦПКиО им. М. Горького
20.00 – 21.00 Концерт группы «Rumberos»
21.00 – 23.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
13.40 – 14.00 Конкурсная программа «Праздник Белочки»
14.00 – 15.00 Концерт группы «24К»
15.00 – 15.20 Конкурсная программа «Праздник Белочки»
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
15.20 – 16.00 Выступление трайбл клана
17.00 – 18.00 Мастер класс ZUMBA
18.45 – 19.10 Праздничный парад
Французский парк
17.30 – 18.30 Мастер-класс школы латиноамериканских танцев «Сальса Лока»
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
12.00 – 17.00 Полоса препядствий «Улица ловких»
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
16.30 – 17.30 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
17.00 – 18.00 Концерт театра «Дети будущего» и школы танца «Бегемот»
26 августа, воскресенье
Главная сцена
12.00 – 13.00 Развлекательная программа для детей «Радуга»
16.00 – 17.00 Кукольный спектакль
17.30 – 18.30 Иллюзионное шоу Мага Грандиса
18.30 – 20.00 Отчетный спектакль «Аватар» школы танца DISAL
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Главная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детский парк
14.00 – 15.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»
Французский парк
17.00 – 18.00 Соло на кларнете
18.00 – 19.00 Мим-анимация
19.00 – 20.30 Вокальная программа
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте друзья!»