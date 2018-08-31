1 сентября в парке Горького: школьникам устроят пенное безумие

В 15.00 на Главной сцене начнется последняя пенная вечеринка года – молодежное шоу «Пенное безумие». Без малого тонна пены выплеснется на участников праздника под заводные миксы от наших диджеев. Продолжит веселье открытое занятие по сальсе от мастеров школы латиноамериканских танцев Salsa Loca.

В 19.00 состоится концерт группы «Л’юїс Керол», а в 20.00 стартует праздничная дискотека с зажигательным плейлистом от DJ Tokyo Rabbit. Девушка подготовила специальный сет, посвященных окончанию летних каникул и началу учебы.

В понедельник, 3 сентября, в парке состоятся мероприятия в честь праздника Первого звонка. Гостей парка ждет диско-марафон с сетами диджеев парка, концерт группы «24К» и праздничная дискотека. В игровом комплексе «Логово Билли Кида» с 13 до 17 состоятся детские состязания «Бегом в школу». Ребятам предстоит пройти ряд веселых заданий и прийти к финишу первыми.

1 сентября, суббота День знаний

Главная сцена

14.00 – 15.00 Театрализованная конкурсная программа «Первоклассная линейка»

15.00 – 16.00 Молодежное шоу «Пенное безумие»

16.00 – 17.00 Salsa show

17.00 – 18.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Концерт группы «Л’юїс Керол»

20.00 – 22.00 Дискотека c Dj Tokyo Rabbit

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Детский парк

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка»

17.00 – 18.00 Фото анимация

Дикий запад

18.00 – 21.00 Salsa disco

Французский парк

17.00 – 18.00 Соло на скрипке

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.30 Звучит аккордеон

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

09.00 – 10.00 Открытое занятие по скандинавской ходьбе

16.00 – 17.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

2 сентября, воскресенье

Главная сцена

13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Радуга»

14.00 – 15.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

16.00 – 17.00 Кукольный спектакль «Кот Воевода»

17.00 – 18.30 Концерт продюсерского центра «SunFlowerFest»

19.00 – 20.00 Концерт группы ONSTAGE

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Детский парк

15.00 – 16.00 Детская развлекательная программа «Страна фей»

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа

18.00 – 19.00 Мим-анимация

19.00 – 20.00 Дуэт гитаристов

Логово Билли Кида

15.00 – 19.00 Лазертаг бои

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

15.00 – 16.00 ZUMBA GOLD

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

3 сентября, понедельник Праздник Первого звонка

Главная сцена

14.00 – 15.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

15.30 – 17.30 Disco марафон к Первому Звонку

18.00 – 19.00 Концерт группы «24 К»

19.00 – 21.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Детский парк

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Страна фей»

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

13.00 – 17.00 Детское спортивное состязание «Бегом в школу»

17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

18.00 – 18.30 Награждение победителей состязания «Бегом в школу».