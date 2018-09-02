После Первого звонка парк Горького ждет школьников на праздник

В понедельник, 3 сентября, в парке состоятся мероприятия в честь праздника Первого звонка.
Гостей парка ждет диско-марафон с сетами диджеев парка, концерт группы «24К» и праздничная дискотека. В игровом комплексе «Логово Билли Кида» с 13 до 17 состоятся детские состязания «Бегом в школу». Ребятам предстоит пройти ряд веселых заданий и прийти к финишу первыми.
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В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя.
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