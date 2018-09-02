Главная Темы Центральный парк культуры и отдыха После Первого звонка парк Горького ждет школьников на праздник
02.09.2018  16:04   

После Первого звонка парк Горького ждет школьников на праздник

В понедельник, 3 сентября, в парке состоятся мероприятия в честь праздника Первого звонка.


// centralpark.kh.ua

Гостей парка ждет диско-марафон с сетами диджеев парка, концерт группы «24К» и праздничная дискотека. В игровом комплексе «Логово Билли Кида» с 13 до 17 состоятся детские состязания «Бегом в школу». Ребятам предстоит пройти ряд веселых заданий и прийти к финишу первыми.

3 сентября, понедельник  Праздник Первого звонка
Главная сцена
14.00 – 15.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
15.30 – 17.30 Disco марафон к Первому Звонку
18.00 – 19.00 Концерт группы «24 К»
19.00 – 21.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детский парк
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Страна фей»
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
13.00 – 17.00 Детское спортивное состязание «Бегом в школу»
17.00 – 18.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
18.00 – 18.30 Награждение победителей состязания «Бегом в школу».

 

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.09 Центральный парк культуры и отдыха 1 сентября в парке Горького: школьникам устроят пенное безумие 26.08 Концерты, фестивали Как прошел День рождения парка Горького   24.08 Центральный парк культуры и отдыха Как парк Горького отметит свое шестилетие: программа
 
 

Видео

96% жилого фонда Харькова готово к отопительному сезону!
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 