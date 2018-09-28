Последние выходные сентября в парке Горького: программа

29 сентября, суббота
Главная сцена
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Черная метка»
15.00 – 16.00 Кукольный спектакль «Кот-воевода»
17.00 – 18.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Вокальный кавербенд ONSTAGE
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
Аллея у Развлекательного центра
11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детский парк
16.00 – 17.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»
Дикий запад
18.00 – 21.00 Salsa disco
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
9.00 – 10.00 Открытое занятие по скандинавской ходьбе
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
30 сентября, воскресенье
Главная сцена
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Приключения в Нетландии»
15.00 – 16.00 Праздничный концерт института Конфуция в честь Дня основания КНР
17.00 – 18.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Мастер-класс по латиноамериканским танцам школы Salsa loca
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
Средневековая площадь
16.00 – 17.00 Мастер-классы по каллиграфии, вырезанию трафаретов. Чайная церемония
Аллея у Развлекательного Центра
11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детский парк
16.00 – 17.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»