04.10.2018 15:01

Солнечные выходные октября в парке Горького: программа

В субботу на локациях парка пройдут мероприятия инклюзивного фестиваля. Также в выходные гостей ждут фотовыставка, турнир по нардам, мастер-класс по латинским танцам и много музыкальных и развлекательных программ.



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6 октября, суббота

Главная сцена

13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 15.00 Вокальная студия «Резонанс»

15.00 – 17.00 Официальное закрытие инклюзивного фестиваля

17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Концертная программа «ONSTAGE»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

10.00 – 12.00 Презентация игры в нарды

10.00 – 17.00 Выставка фотографий «Эпизоды»

11.00 – 15.00 Турнир по нардам

11.00 – 14.00 Консультация по трудоустройству в рамках инклюзивного фестиваля

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

Развлекательный центр

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Аллея у Развлекательного центра

11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»

Детский парк

11.30 – 12.30 Мастер-класс «Гратаж»

12.30 – 14.00 Канистерапия в рамках инклюзивного фестиваля

14.00 – 15.30 Открытый урок по безопасности на дорогах

Автодром

12.00 – 13.00 Интерактивная полиция

13.00 – 14.30 Выступление дрессированных собак

14.30 – 15.30 Уроки рисования в рамках инклюзивного фестиваля

14.30 – 15.30 Анимационная поддержка инклюзивного фестиваля

Логово Билли Кида

15.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Спортивные площадки

11.00 – 14.00 Открытые занятия по петанку

12.00 – 14.00 Тренировка по пилатесу в рамках инклюзивного фестиваля

Площадка для роликов

12.00 – 14.00 Веселые старты в рамках инклюзивного фестиваля

Ретро парк

10.00 – 11.00 Уроки жестового языка

11.00 – 12.00 Мастер-класс «Мир в темноте»

14.00 – 16.00 Дискуссионный клуб инклюзивного фестиваля

14.00 – 16.00 Деловая игра в рамках инклюзивного фестиваля

14.00 – 14.20 Вокальное выступление

15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

7 октября, воскресенье

Главная сцена

13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Приключения в Нетландии»

15.00 – 16.00 Кукольный спектакль «Кот-воевода»

17.00 – 18.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Мастер-класс по латиноамериканским танцам школы Salsa loca

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека

Развлекательный центр

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Аллея у Развлекательного центра

11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

Детский парк

16.00 – 17.00 Детская развлекательная программа «Красная Шапочка и Серый Волк»

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»