Солнечные выходные октября в парке Горького: программа

В субботу на локациях парка пройдут мероприятия инклюзивного фестиваля. Также в выходные гостей ждут фотовыставка, турнир по нардам, мастер-класс по латинским танцам и много музыкальных и развлекательных программ.
6 октября, суббота
Главная сцена
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 15.00 Вокальная студия «Резонанс»
15.00 – 17.00 Официальное закрытие инклюзивного фестиваля
17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концертная программа «ONSTAGE»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
10.00 – 12.00 Презентация игры в нарды
10.00 – 17.00 Выставка фотографий «Эпизоды»
11.00 – 15.00 Турнир по нардам
11.00 – 14.00 Консультация по трудоустройству в рамках инклюзивного фестиваля
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Аллея у Развлекательного центра
11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»
Детский парк
11.30 – 12.30 Мастер-класс «Гратаж»
12.30 – 14.00 Канистерапия в рамках инклюзивного фестиваля
14.00 – 15.30 Открытый урок по безопасности на дорогах
Автодром
12.00 – 13.00 Интерактивная полиция
13.00 – 14.30 Выступление дрессированных собак
14.30 – 15.30 Уроки рисования в рамках инклюзивного фестиваля
14.30 – 15.30 Анимационная поддержка инклюзивного фестиваля
Логово Билли Кида
15.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Спортивные площадки
11.00 – 14.00 Открытые занятия по петанку
12.00 – 14.00 Тренировка по пилатесу в рамках инклюзивного фестиваля
Площадка для роликов
12.00 – 14.00 Веселые старты в рамках инклюзивного фестиваля
Ретро парк
10.00 – 11.00 Уроки жестового языка
11.00 – 12.00 Мастер-класс «Мир в темноте»
14.00 – 16.00 Дискуссионный клуб инклюзивного фестиваля
14.00 – 16.00 Деловая игра в рамках инклюзивного фестиваля
14.00 – 14.20 Вокальное выступление
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
7 октября, воскресенье
Главная сцена
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Приключения в Нетландии»
15.00 – 16.00 Кукольный спектакль «Кот-воевода»
17.00 – 18.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Мастер-класс по латиноамериканским танцам школы Salsa loca
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Аллея у Развлекательного центра
11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
Детский парк
16.00 – 17.00 Детская развлекательная программа «Красная Шапочка и Серый Волк»
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
Комментариев: 0
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Четверг будет облачным, а столбик термометра опустится на несколько градусов. Днем небольшой дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
влажн.:
давл.:
ветер: