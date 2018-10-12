12.10.2018 15:32

Праздничные выходные в парке Горького: программа

В День Защитника Украины в Центральном парке культуры и отдыха пройдет конкурсная программа «Козацькі розваги», выступят народные коллективы, также гостей парка ждут привычные развлекательные программы.



// Городской Дозор

13 октября, суббота

Главная сцена

10.00 – 12.00 Фитнес утро

13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 15.00 Кукольный спектакль «Избушка лубяная»

15.00 – 16.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

17.30 – 18.30 Конкурсная программа «Козацькі розваги»

19.00 – 20.00 Мастер класс по латиноамериканским танцам школы Salsa loca

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Развлекательный центр

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Аллея у Развлекательного центра

11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

Детская площадка

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»

Логово Билли Кида

15.00 – 19.00 Лазертаг бои

13.00 – 14.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Французкий парк

17.00 – 18.00 Дуэт гитаристов

Ретро-парк

15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

14 октября, воскресенье День защитника Украины

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Приключения в Нетландии»

13.00 – 14.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

14.30 – 15.30 Иллюзионное шоу «Мага Грандиса»

15.30 – 16.00 Конкурсная программа «Козацькі розваги»

16.00 – 16.45 Вокальное трио «Душа»

16.45 – 17.00 Конкурсная программа «Козацькі розваги»

17.00 – 17.30 Хор «Бояничі» и танцевальный ансамбль «Закаблуки»

17.30 – 18.00 Конкурсная программа «Козацькі розваги»

18.00 – 18.30 Хор «Бояничі» и танцевальный ансамбль «Закаблуки»

18.30 – 19.00 Конкурсная программа «Козацькі розваги»

19.00 – 20.00 Концертная программа «ONSTAGE»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека

Аллея у Развлекательного центра

11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

15.00 – 18.00 Мастер-класс по глиняным свистулькам

Детский парк

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»

Логово Билли Кида

12.00 – 16.00 Командное состязание «Игры патриотов»

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

17.00 – 17.30 Награждение победителей состязания «Игры патриотов»

Французкий парк

17.00 – 18.30 Соло на аккордеоне

Ретро-парк

15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 16.00 Концерт хора «Слобожане»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

15 октября, понедельник

Главная сцена

13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»

15.00 – 16.30 Спектакль «Украина – моя земля» детского театра «Дети будущего»

17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Конкурсная программа «Козацькі розваги»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Аллея у Развлекательного центра

11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Детская площадка

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»

Логово Билли Кида

15.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Французкий парк

17.00 – 18.00 Вокальная программа

Ретро-парк

15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»