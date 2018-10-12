Праздничные выходные в парке Горького: программа

В День Защитника Украины в Центральном парке культуры и отдыха пройдет конкурсная программа «Козацькі розваги», выступят народные коллективы, также гостей парка ждут привычные развлекательные программы.
13 октября, суббота
Главная сцена
10.00 – 12.00 Фитнес утро
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 15.00 Кукольный спектакль «Избушка лубяная»
15.00 – 16.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
17.30 – 18.30 Конкурсная программа «Козацькі розваги»
19.00 – 20.00 Мастер класс по латиноамериканским танцам школы Salsa loca
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Развлекательный центр
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Аллея у Развлекательного центра
11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
Детская площадка
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»
Логово Билли Кида
15.00 – 19.00 Лазертаг бои
13.00 – 14.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Французкий парк
17.00 – 18.00 Дуэт гитаристов
Ретро-парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
14 октября, воскресенье День защитника Украины
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Приключения в Нетландии»
13.00 – 14.30 Шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
14.30 – 15.30 Иллюзионное шоу «Мага Грандиса»
15.30 – 16.00 Конкурсная программа «Козацькі розваги»
16.00 – 16.45 Вокальное трио «Душа»
16.45 – 17.00 Конкурсная программа «Козацькі розваги»
17.00 – 17.30 Хор «Бояничі» и танцевальный ансамбль «Закаблуки»
17.30 – 18.00 Конкурсная программа «Козацькі розваги»
18.00 – 18.30 Хор «Бояничі» и танцевальный ансамбль «Закаблуки»
18.30 – 19.00 Конкурсная программа «Козацькі розваги»
19.00 – 20.00 Концертная программа «ONSTAGE»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
Аллея у Развлекательного центра
11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
15.00 – 18.00 Мастер-класс по глиняным свистулькам
Детский парк
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»
Логово Билли Кида
12.00 – 16.00 Командное состязание «Игры патриотов»
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
16.00 – 17.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
17.00 – 17.30 Награждение победителей состязания «Игры патриотов»
Французкий парк
17.00 – 18.30 Соло на аккордеоне
Ретро-парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 16.00 Концерт хора «Слобожане»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
15 октября, понедельник
Главная сцена
13.00 – 14.00 Детская развлекательная программа «Однажды в сказке»
15.00 – 16.30 Спектакль «Украина – моя земля» детского театра «Дети будущего»
17.00 – 18.30 Детское шоу «Чудесный наряд» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Конкурсная программа «Козацькі розваги»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Аллея у Развлекательного центра
11.00 – 20.00 Ярмарка хенд-мейд «Арт-мельница»
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим, блеск-тату
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Детская площадка
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Красная шапочка и серый волк»
Логово Билли Кида
15.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Французкий парк
17.00 – 18.00 Вокальная программа
Ретро-парк
15.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
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Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Эмоции же не будут отличаться стабильностью – возможны затяжные выяснения отношений.
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