17.10.2018 15:29

Хэллоуин в парке Горького будут праздновать неделю: ПРОГРАММА

В парке Горького стартует неделя Жуткого Хэллоуина. Откроет ее фестиваль «ЗомбиFest». Гостей парка ждут атмосферные декорации, неожиданные встречи, тематические конкурсы, мастер-классы, квесты, шоу.



// Городской Дозор

В субботу, 20 октября, для желающих на Центральной аллее будут работать аквагримеры, точки продажи масок, тематических аксессуаров и приколов.



В 13.00 в Детском парке стартует детский командный квест «Монстробіг». В состязаниях участвуют команды детей от 7 до 12 лет. Под руководством аниматора дети пробегут по парку, выполняя веселые задания. Участники собираются компанией из 6 человек у сцены в Детском парке. Здесь будет проходить регистрация участников. Раз в 15 минут на маршрут будет отправляться очередная команда. В 16.30 состоится церемония награждения команд, которые выполнят все задания быстрее всех.



В Логове Билли Кида с 17.00 будет проходить интерактивная игра "Охота на зомби". Каждый участник игры получает лазертаг ружье с 50 выстрелами. Ребятам предстоит отыскать на ранчо «зомби» и меткими выстрелами уничтожить его. Стоимость игры составит 25 гривен (билеты приобретаются в кассах парка).



На Главной сцене пройдет иллюзионное шоу Мага Грандиса, состоится премьера интерактивного детского спектакля «Замок графа Дракулы».



Турнир «Зомби против Людей», который полюбился участникам «ЗомбиFest», начнется в 16.30 на Центральной площади. Турнир состоит из ряда командных дуэлей. Команды, по 6 человек жребием выбирают, за кого играть - за «Зомби» или за «Людей». Зомби будут связаны попарно – так имитируется медленность и неловкость живых мертвецов. Задача Людей — перебраться через территорию зомби в безопасное место, а Зомби — не допустить этого. Командам предстоит сыграть три раунда по разным сценариям.



В 17.30 начнется яркое и атмосферное трибьют шоу «Король и шут» группы «Царство шута». Артисты исполнят самые знаменитые песни этого коллектива, известного песнями в духе страшных сказок. Концерт продлится до 20.00 и продолжится молодежной дискотекой с зажигательными хэллоуинскими треками.



В воскресенье, 28 октября, состоится грандиозное завершение празднования Хэллоуина в парке Горького. В этот день в парке появятся дополнительные фотозоны, пройдут новые конкурсы, активности, представления. На Центральной аллее будут работать мастера аквагрима, желающие смогут купить хэллоуинские маски, аксессуары, приколы.



Дети в карнавальных костюмах смогут поучаствовать в акции «Жизнь или угощение». Нужно отыскать в парке аттракционы, украшенные вырезанными тыквами и сказать сотруднику пароль - «Жизнь или угощение». В ответ ребенок получит горсть конфет.



С 12.00 у Главной сцены, в Амбаре Джека начнется регистрация участников конкурса вырезанных тыкв. Организаторы фестиваля определят тройку лучших работ, авторы которых получат призы. Награждение победителей состоится в 19.50 на Главной сцене.



В 14.00 на Главной сцене начнется большое иллюзионное шоу Мага Грандиса, а следом – жуткое шоу Сумасшедших ученых. С 16.00 до 17.15 пройдут состязания в рамках турнира «Зомби против людей».



В 17.00 начнется праздничная программа у Дома Ужасов. Наших гостей ждут веселые конкурсы, научное шоу, а в 18.00 – огненно-пиротехническое шоу.

По окончанию представления от Дома Ужасов отправится массовое шествие зомби. Это одно из самых популярных событий во время празднования Хэллоуина в парке. С каждым годом число его растет. Участники собираются у сцены возле Дома Ужасов и прошагают по аллее к Главному входу, а потом - по Центральной аллее к Колесу Обозрения.



Хэдлайнером праздника станет группа «Риччи Колючий» с феерическим Rammstein cover show. Для этого грандиозного представления будет смонтированы дополнительные декорации, установлено больше 20 тонн светового оборудования, звука, пиротехники.



Завершит праздник конкурсно-музыкальная программа «ЗомбиFest Party» с конкурсом костюмов, ужасными конкурсами и специальным треклистом от диджеев парка.

Программа мероприятий:

20 октября, суббота

Главная сцена

13.00 – 14.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 15.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса

15.00 – 16.30 Музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»

16.30 – 17.30 Турнир «Зомби против людей»

17.30 – 18.20 Трибьют шоу «Король и шут» группы «Царство Шута»

18.20 – 19.00 Турнир «Зомби против людей»

19.00 – 20.00 Трибьют шоу «Король и шут» группы «Царство Шута»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Тематический аквагрим

12.00 – 20.00 Продажа масок, аксессуаров, приколов

Детский парк

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Черная метка»

13.00 – 16.00 Детский командный квест «МОНСТРОБІГ»

16.30 – 17.00 Награждение участников квеста «МОНСТРОБІГ»

12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

13.00 – 14.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

17.00 – 18.00 Охота на зомби



21 октября, воскресенье

Главная сцена

13.00 – 14.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.30 – 15.30 Кукольный спектакль «Кот воевода»

16.00 – 17.00 Концерт Boys band «Усы»

17.00 – 18.30 Музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Концерт Л’юїс Керол band

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим

Детский парк

12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»

12.00 – 13.00 Развлекательная программа «Монстры на каникулах»

Логово Билли Кида

12.00 – 18.00 Полоса препятствий «Зомби против ковбоев»

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»



26 октября, пятница

Главная сцена

17.00 – 18.00 Турнир «Зомби против людей»

18.00 – 19.00 Концерт группы «Unnewusual»

18.45 – 19.15 Турнир «Зомби против людей»

19.15 – 20.00 Концерт группы «Unnewusual»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека

Логово Билли Кида

12.00 – 18.00 Полоса препятствий «Зомби против ковбоев»



27 октября, суббота

Главная сцена

12.00 – 13.30 Интерактивный музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»

14.00 – 15.00 Турнир «Зомби против людей» kids

15.30 – 16.30 Конкурсная программа «Зомбобой»

17.00 – 17.30 Концерт группы «TV DANGERS»

17.30 – 18.00 Конкурсная программа, Саунд чек «МериЛенд»

18.00 – 18.45 Концерт группы «МериЛенд»

18.45 – 19.15 Конкурсная программа «Жуткий Хэллоуин»

19.15 – 20.00 Концерт группы «МериЛенд»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим

Детский парк

12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»

14.00 – 16.00 Шоу Сумасшедших ученых

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»



28 октября, воскресенье

Главная сцена

12.00 – 17.00 Регистрация участников конкурса вырезанных тыкв

12.00 – 13.30 Интерактивный музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»

14.00 – 15.00 BIG illusion show Маг Грандиса

15.00 – 16.00 Жуткое шоу Сумасшедших ученых

16.00 – 17.15 Турнир «Зомби против людей»

17.15 – 18.15 Концерт Л’юїс Керол band

18.45 – 18.50 Встреча Шествия зомби

19.00 – 21.00 Раммштайн кавер шоу группы «Ричи Колючий»

19.50 – 20.15 Награждение участников конкурса вырезанных тыкв

20.15 – 21.00 Раммштайн кавер шоу группы «Ричи Колючий»

21.00 – 23.00 Дискотека «ЗомбиFest Party» с ужасными конкурсами, конкурс костюмов

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Тематический аквагрим

12.00 – 20.00 Продажа масок, аксессуаров, приколов

Детский парк

12.00 – 16.00 Живая фотозона «Горилла с клеткой»

12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»

Дикий Запад

17.00 – 17.30 Конкурсная программа «ЗомбиFest»

17.30 – 18.00 Жуткое шоу Сумасшедщих ученых

18.00 – 18.15 Огненное шоу «Это Хэллоуин, детка!»

18.15 Старт Шествия зомби

Логово Билли Кида

12.00 – 15.00 Детский командный квест «МОНСТРОБІГ»

15.00 – 19.00 Лазертаг бои

15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

16.00 – 16.30 Награждение участников командного квеста «МОНСТРОБІГ»

16.30 – 17.30 Охота на Зомби

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»