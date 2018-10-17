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17.10.2018  15:29   

Хэллоуин в парке Горького будут праздновать неделю: ПРОГРАММА

В парке Горького стартует неделя Жуткого Хэллоуина. Откроет ее фестиваль «ЗомбиFest». Гостей парка ждут атмосферные декорации, неожиданные встречи, тематические конкурсы, мастер-классы, квесты, шоу.


// Городской Дозор

В субботу, 20 октября, для желающих на Центральной аллее будут работать аквагримеры, точки продажи масок, тематических аксессуаров и приколов.

В 13.00 в Детском парке стартует детский командный квест «Монстробіг». В состязаниях участвуют команды детей от 7 до 12 лет. Под руководством аниматора дети пробегут по парку, выполняя веселые задания. Участники собираются компанией из 6 человек у сцены в Детском парке. Здесь будет проходить регистрация участников. Раз в 15 минут на маршрут будет отправляться очередная команда. В 16.30 состоится церемония награждения команд, которые выполнят все задания быстрее всех.

В Логове Билли Кида с 17.00 будет проходить интерактивная игра "Охота на зомби". Каждый участник игры получает лазертаг ружье с 50 выстрелами. Ребятам предстоит отыскать на ранчо «зомби» и меткими выстрелами уничтожить его. Стоимость игры составит 25 гривен (билеты приобретаются в кассах парка).

На Главной сцене пройдет иллюзионное шоу Мага Грандиса, состоится премьера интерактивного детского спектакля «Замок графа Дракулы».

Турнир «Зомби против Людей», который полюбился участникам «ЗомбиFest», начнется в 16.30 на Центральной площади. Турнир состоит из ряда командных дуэлей. Команды, по 6 человек жребием выбирают, за кого играть - за «Зомби» или за «Людей». Зомби будут связаны попарно – так имитируется медленность и неловкость живых мертвецов. Задача Людей — перебраться через территорию зомби в безопасное место, а Зомби — не допустить этого. Командам предстоит сыграть три раунда по разным сценариям.

В 17.30 начнется яркое и атмосферное трибьют шоу «Король и шут» группы «Царство шута». Артисты исполнят самые знаменитые песни этого коллектива, известного песнями в духе страшных сказок. Концерт продлится до 20.00 и продолжится молодежной дискотекой с зажигательными хэллоуинскими треками.

В воскресенье, 28 октября, состоится грандиозное завершение празднования Хэллоуина в парке Горького. В этот день в парке появятся дополнительные фотозоны, пройдут новые конкурсы, активности, представления. На Центральной аллее будут работать мастера аквагрима, желающие смогут купить хэллоуинские маски, аксессуары, приколы.

Дети в карнавальных костюмах смогут поучаствовать в акции «Жизнь или угощение». Нужно отыскать в парке аттракционы, украшенные вырезанными тыквами и сказать сотруднику пароль - «Жизнь или угощение». В ответ ребенок получит горсть конфет.

С 12.00 у Главной сцены, в Амбаре Джека начнется регистрация участников конкурса вырезанных тыкв. Организаторы фестиваля определят тройку лучших работ, авторы которых получат призы. Награждение победителей состоится в 19.50 на Главной сцене.

В 14.00 на Главной сцене начнется большое иллюзионное шоу Мага Грандиса, а следом – жуткое шоу Сумасшедших ученых. С 16.00 до 17.15 пройдут состязания в рамках турнира «Зомби против людей».

В 17.00 начнется праздничная программа у Дома Ужасов. Наших гостей ждут веселые конкурсы, научное шоу, а в 18.00 – огненно-пиротехническое шоу.

По окончанию представления от Дома Ужасов отправится массовое шествие зомби. Это одно из самых популярных событий во время празднования Хэллоуина в парке. С каждым годом число его растет. Участники собираются у сцены возле Дома Ужасов и прошагают по аллее к Главному входу, а потом - по Центральной аллее к Колесу Обозрения.

Хэдлайнером праздника станет группа «Риччи Колючий» с феерическим Rammstein cover show. Для этого грандиозного представления будет смонтированы дополнительные декорации, установлено больше 20 тонн светового оборудования, звука, пиротехники.

Завершит праздник конкурсно-музыкальная программа «ЗомбиFest Party» с конкурсом костюмов, ужасными конкурсами и специальным треклистом от диджеев парка.

Программа мероприятий:
20 октября, суббота
 Главная сцена
13.00 – 14.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 15.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса
15.00 – 16.30 Музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»
16.30 – 17.30 Турнир «Зомби против людей»
17.30 – 18.20 Трибьют шоу «Король и шут» группы «Царство Шута»
18.20 – 19.00 Турнир «Зомби против людей»
19.00 – 20.00 Трибьют шоу «Король и шут» группы «Царство Шута»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
 Центральная аллея
12.00 – 20.00 Тематический аквагрим
12.00 – 20.00 Продажа масок, аксессуаров, приколов
 Детский парк
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Черная метка»
13.00 – 16.00 Детский командный квест «МОНСТРОБІГ»
16.30 – 17.00 Награждение участников квеста «МОНСТРОБІГ»
12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»
 Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
13.00 – 14.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
17.00 – 18.00 Охота на зомби

21 октября, воскресенье
 Главная сцена
13.00 – 14.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.30 – 15.30 Кукольный спектакль «Кот воевода»
16.00 – 17.00 Концерт Boys band «Усы»
17.00 – 18.30 Музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концерт Л’юїс Керол band
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
 Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим
 Детский парк
12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»
12.00 – 13.00 Развлекательная программа «Монстры на каникулах»
 Логово Билли Кида
12.00 – 18.00 Полоса препятствий «Зомби против ковбоев»
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
 Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

26 октября, пятница
 Главная сцена
17.00 – 18.00 Турнир «Зомби против людей»
18.00 – 19.00 Концерт группы «Unnewusual»
18.45 – 19.15 Турнир «Зомби против людей»
19.15 – 20.00 Концерт группы «Unnewusual»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
 Логово Билли Кида
12.00 – 18.00 Полоса препятствий «Зомби против ковбоев»

27 октября, суббота
 Главная сцена
12.00 – 13.30 Интерактивный музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»
14.00 – 15.00 Турнир «Зомби против людей» kids
15.30 – 16.30 Конкурсная программа «Зомбобой»
17.00 – 17.30 Концерт группы «TV DANGERS»
17.30 – 18.00 Конкурсная программа, Саунд чек «МериЛенд»
18.00 – 18.45 Концерт группы «МериЛенд»
18.45 – 19.15 Конкурсная программа «Жуткий Хэллоуин»
19.15 – 20.00 Концерт группы «МериЛенд»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
 Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим
 Детский парк
12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»
14.00 – 16.00 Шоу Сумасшедших ученых
 Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
 Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

28 октября, воскресенье
 Главная сцена
12.00 – 17.00 Регистрация участников конкурса вырезанных тыкв
12.00 – 13.30 Интерактивный музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»
14.00 – 15.00 BIG illusion show Маг Грандиса
15.00 – 16.00 Жуткое шоу Сумасшедших ученых
16.00 – 17.15 Турнир «Зомби против людей»
17.15 – 18.15 Концерт Л’юїс Керол band
18.45 – 18.50 Встреча Шествия зомби
19.00 – 21.00 Раммштайн кавер шоу группы «Ричи Колючий»
19.50 – 20.15 Награждение участников конкурса вырезанных тыкв
20.15 – 21.00 Раммштайн кавер шоу группы «Ричи Колючий»
21.00 – 23.00 Дискотека «ЗомбиFest Party» с ужасными конкурсами, конкурс костюмов
 Центральная аллея
12.00 – 20.00 Тематический аквагрим
12.00 – 20.00 Продажа масок, аксессуаров, приколов
 Детский парк
12.00 – 16.00 Живая фотозона «Горилла с клеткой»
12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»
 Дикий Запад
17.00 – 17.30 Конкурсная программа «ЗомбиFest»
17.30 – 18.00 Жуткое шоу Сумасшедщих ученых
18.00 – 18.15 Огненное шоу «Это Хэллоуин, детка!»
18.15  Старт Шествия зомби
 Логово Билли Кида
12.00 – 15.00 Детский командный квест «МОНСТРОБІГ»
15.00 – 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
16.00 – 16.30 Награждение участников командного квеста «МОНСТРОБІГ»
16.30 – 17.30 Охота на Зомби
 Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

Тэги:  парк горького, харьков
 
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