19.10.2018 17:31

ЗомбиFest в парке Горького начнется 20 октября: программа

В парке Горького стартует неделя Жуткого Хэллоуина. Гостей парка ждут атмосферные декорации, неожиданные встречи, тематические конкурсы, мастер-классы, квесты, шоу.



// Городской Дозор

В субботу, 20 октября, для желающих на Центральной аллее будут работать аквагримеры, точки продажи масок, тематических аксессуаров и приколов.

В 13.00 в Детском парке стартует детский командный квест «Монстробіг». В состязаниях участвуют команды детей от 7 до 12 лет. Под руководством аниматора дети пробегут по парку, выполняя веселые задания. Участники собираются компанией из 6 человек у сцены в Детском парке. Здесь будет проходить регистрация участников. Раз в 15 минут на маршрут будет отправляться очередная команда. В 16.30 состоится церемония награждения команд, которые выполнят все задания быстрее всех.



В Логове Билли Кида с 17.00 будет проходить интерактивная игра "Охота на зомби". Каждый участник игры получает лазертаг ружье с 50 выстрелами. Ребятам предстоит отыскать на ранчо «зомби» и меткими выстрелами уничтожить его. Стоимость игры составит 25 гривен (билеты приобретаются в кассах парка).



На Главной сцене пройдет иллюзионное шоу Мага Грандиса, состоится премьера интерактивного детского спектакля «Замок графа Дракулы».



Турнир «Зомби против Людей», который полюбился участникам «ЗомбиFest», начнется в 16.30 на Центральной площади. Турнир состоит из ряда командных дуэлей. Команды, по 6 человек жребием выбирают, за кого играть - за «Зомби» или за «Людей». Зомби будут связаны попарно – так имитируется медленность и неловкость живых мертвецов. Задача Людей — перебраться через территорию зомби в безопасное место, а Зомби — не допустить этого. Командам предстоит сыграть три раунда по разным сценариям.



В 17.30 начнется яркое и атмосферное трибьют шоу «Король и шут» группы «Царство шута». Артисты исполнят самые знаменитые песни этого коллектива, известного песнями в духе страшных сказок. Концерт продлится до 20.00 и продолжится молодежной дискотекой с зажигательными хэллоуинскими треками.



Программа мероприятий:

20 октября, суббота

Главная сцена

13.00 – 14.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.00 – 15.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса

15.00 – 16.30 Музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»

16.30 – 17.30 Турнир «Зомби против людей»

17.30 – 18.20 Трибьют шоу «Король и шут» группы «Царство Шута»

18.20 – 19.00 Турнир «Зомби против людей»

19.00 – 20.00 Трибьют шоу «Король и шут» группы «Царство Шута»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Тематический аквагрим

12.00 – 20.00 Продажа масок, аксессуаров, приколов

Детский парк

12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Черная метка»

13.00 – 16.00 Детский командный квест «МОНСТРОБІГ»

16.30 – 17.00 Награждение участников квеста «МОНСТРОБІГ»

12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

13.00 – 14.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

17.00 – 18.00 Охота на зомби



21 октября, воскресенье

Главная сцена

13.00 – 14.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»

14.30 – 15.30 Кукольный спектакль «Кот воевода»

16.00 – 17.00 Концерт Boys band «Усы»

17.00 – 18.30 Музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Концерт Л’юїс Керол band

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим

Детский парк

12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»

12.00 – 13.00 Развлекательная программа «Монстры на каникулах»

Логово Билли Кида

12.00 – 18.00 Полоса препятствий «Зомби против ковбоев»

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»