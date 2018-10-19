ЗомбиFest в парке Горького начнется 20 октября: программа

В парке Горького стартует неделя Жуткого Хэллоуина. Гостей парка ждут атмосферные декорации, неожиданные встречи, тематические конкурсы, мастер-классы, квесты, шоу.
В субботу, 20 октября, для желающих на Центральной аллее будут работать аквагримеры, точки продажи масок, тематических аксессуаров и приколов.
В 13.00 в Детском парке стартует детский командный квест «Монстробіг». В состязаниях участвуют команды детей от 7 до 12 лет. Под руководством аниматора дети пробегут по парку, выполняя веселые задания. Участники собираются компанией из 6 человек у сцены в Детском парке. Здесь будет проходить регистрация участников. Раз в 15 минут на маршрут будет отправляться очередная команда. В 16.30 состоится церемония награждения команд, которые выполнят все задания быстрее всех.
В Логове Билли Кида с 17.00 будет проходить интерактивная игра "Охота на зомби". Каждый участник игры получает лазертаг ружье с 50 выстрелами. Ребятам предстоит отыскать на ранчо «зомби» и меткими выстрелами уничтожить его. Стоимость игры составит 25 гривен (билеты приобретаются в кассах парка).
На Главной сцене пройдет иллюзионное шоу Мага Грандиса, состоится премьера интерактивного детского спектакля «Замок графа Дракулы».
Турнир «Зомби против Людей», который полюбился участникам «ЗомбиFest», начнется в 16.30 на Центральной площади. Турнир состоит из ряда командных дуэлей. Команды, по 6 человек жребием выбирают, за кого играть - за «Зомби» или за «Людей». Зомби будут связаны попарно – так имитируется медленность и неловкость живых мертвецов. Задача Людей — перебраться через территорию зомби в безопасное место, а Зомби — не допустить этого. Командам предстоит сыграть три раунда по разным сценариям.
В 17.30 начнется яркое и атмосферное трибьют шоу «Король и шут» группы «Царство шута». Артисты исполнят самые знаменитые песни этого коллектива, известного песнями в духе страшных сказок. Концерт продлится до 20.00 и продолжится молодежной дискотекой с зажигательными хэллоуинскими треками.
Программа мероприятий:
20 октября, суббота
Главная сцена
13.00 – 14.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.00 – 15.00 Иллюзионное шоу Мага Грандиса
15.00 – 16.30 Музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»
16.30 – 17.30 Турнир «Зомби против людей»
17.30 – 18.20 Трибьют шоу «Король и шут» группы «Царство Шута»
18.20 – 19.00 Турнир «Зомби против людей»
19.00 – 20.00 Трибьют шоу «Король и шут» группы «Царство Шута»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Тематический аквагрим
12.00 – 20.00 Продажа масок, аксессуаров, приколов
Детский парк
12.00 – 13.00 Детская развлекательная программа «Черная метка»
13.00 – 16.00 Детский командный квест «МОНСТРОБІГ»
16.30 – 17.00 Награждение участников квеста «МОНСТРОБІГ»
12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
13.00 – 14.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
17.00 – 18.00 Охота на зомби
21 октября, воскресенье
Главная сцена
13.00 – 14.00 Развлекательная программа «Однажды в сказке»
14.30 – 15.30 Кукольный спектакль «Кот воевода»
16.00 – 17.00 Концерт Boys band «Усы»
17.00 – 18.30 Музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концерт Л’юїс Керол band
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Роспись хной, аквагрим
Детский парк
12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»
12.00 – 13.00 Развлекательная программа «Монстры на каникулах»
Логово Билли Кида
12.00 – 18.00 Полоса препятствий «Зомби против ковбоев»
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
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