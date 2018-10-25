Жуткий Хэллоуин в парке Горького: программа

25.10.2018 13:33

В вечера пятницы и до ночи воскресенья гостей Центрального парка культуры и отдыха имени Горького ждут атмосферные декорации, неожиданные встречи, тематические конкурсы, мастер-классы, квесты, шоу.

«Самое вкусное» в парке припасли на воскресенье, 28 октября, – грандиозное завершение празднования Хэллоуина. В этот день в парке появятся дополнительные фотозоны, пройдут новые конкурсы, активности, представления. На Центральной аллее будут работать мастера аквагрима, желающие смогут купить хэллоуинские маски, аксессуары, приколы.



Дети в карнавальных костюмах смогут поучаствовать в акции «Жизнь или угощение». Нужно отыскать в парке аттракционы, украшенные вырезанными тыквами и сказать сотруднику пароль – «Жизнь или угощение». В ответ ребенок получит горсть конфет.



С 12.00 у Главной сцены, в Амбаре Джека начнется регистрация участников конкурса вырезанных тыкв. Организаторы фестиваля определят тройку лучших работ, авторы которых получат призы. Награждение победителей состоится в 19.50 на Главной сцене.



В 14.00 на Главной сцене начнется большое иллюзионное шоу Мага Грандиса, а следом – жуткое шоу Сумасшедших ученых. С 16.00 до 17.15 пройдут состязания в рамках турнира «Зомби против людей».



В 17.00 начнется праздничная программа у Дома Ужасов. Наших гостей ждут веселые конкурсы, научное шоу, а в 18.00 – огненно-пиротехническое шоу. По окончанию представления от Дома Ужасов отправится массовое шествие зомби. Это одно из самых популярных событий во время празднования Хэллоуина в парке. С каждым годом число его растет. Участники собираются у сцены возле Дома Ужасов и прошагают по аллее к Главному входу, а потом – по Центральной аллее к Колесу Обозрения.



Хэдлайнером праздника станет группа «Риччи Колючий» с феерическим Rammstein cover show. Для этого грандиозного представления будет смонтированы дополнительные декорации, установлено больше 20 тонн светового оборудования, звука, пиротехники.



Завершит праздник конкурсно-музыкальная программа «ЗомбиFest Party» с конкурсом костюмов, ужасными конкурсами и специальным треклистом от диджеев парка.

26 октября, пятница

Главная сцена

17.00 – 18.00 Конкурсная программа «Жуткий Хэллоуин»

18.00 – 19.00 Концерт группы «Unnewusual»

18.45 – 19.15 Конкурсная программа «Жуткий Хэллоуин»

19.15 – 20.00 Концерт группы «Unnewusual»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека

27 октября, суббота

Главная сцена

12.00 – 13.30 Интерактивный музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»

14.00 – 15.00 Кукольный спектакль «Кот воевода»

15.30 – 17.00 Турнир «Зомби против людей»

17.00 – 17.30 Концерт группы «TV DANGERS»

17.30 – 18.00 Конкурсная программа «Моторошний Хелловін»

18.00 – 18.45 Концерт группы «МериЛенд»

18.45 – 19.15 Конкурсная программа «Жуткий Хэллоуин»

19.15 – 20.00 Концерт группы «МериЛенд»

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Тематический аквагрим

Детский парк

12.00 – 14.00 Конкурсная программа «Забеги монстров»

12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»

14.00 – 16.00 Интерактивное научное шоу Сумасшедших ученых

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»

28 октября, воскресенье Фестиваль «ЗомбиFest». Закрытие

Главная сцена

12.00 – 17.00 Регистрация участников конкурса вырезанных тыкв

12.00 – 13.30 Интерактивный музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»

14.00 – 15.00 BIG illusion show Мага Грандиса

15.00 – 16.00 Жуткое шоу Сумасшедших ученых

16.00 – 17.15 Турнир «Зомби против людей»

17.15 – 18.10 Концерт Л’юїс Керол band

18.45 – 18.50 Встреча Шествия зомби

18.50 – 19.00 Флешмоб «Тили-тили-бом» аниматоров и детского театра «ПИНГВИН»

19.00 – 21.00 Раммштайн кавер шоу группы «Ричи Колючий»

19.50 – 20.15 Награждение участников конкурса вырезанных тыкв

20.15 – 21.00 Раммштайн кавер шоу группы «Ричи Колючий»

21.00 – 23.00 Дискотека «ЗомбиFest Party» с ужасными конкурсами, конкурс костюмов

Центральная аллея

12.00 – 20.00 Тематический аквагрим

12.00 – 20.00 Продажа масок, аксессуаров, приколов

Детский парк

12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»

Дикий Запад

17.00 – 17.30 Конкурсная программа «ЗомбиFest»

17.30 – 18.00 Жуткое шоу Сумасшедщих ученых

18.00 – 18.15 Огненное шоу «Это Хэллоуин, детка!»

18.15 Старт шествия зомби

Логово Билли Кида

12.00 – 15.00 Детский командный квест «МОНСТРОБІГ»

15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»

16.00 – 16.30 Награждение участников командного квеста «МОНСТРОБІГ»

16.30 – 17.30 Охота на Зомби

Ретро парк

16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»