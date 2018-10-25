Жуткий Хэллоуин в парке Горького: программа

«Самое вкусное» в парке припасли на воскресенье, 28 октября, – грандиозное завершение празднования Хэллоуина. В этот день в парке появятся дополнительные фотозоны, пройдут новые конкурсы, активности, представления. На Центральной аллее будут работать мастера аквагрима, желающие смогут купить хэллоуинские маски, аксессуары, приколы.
Дети в карнавальных костюмах смогут поучаствовать в акции «Жизнь или угощение». Нужно отыскать в парке аттракционы, украшенные вырезанными тыквами и сказать сотруднику пароль – «Жизнь или угощение». В ответ ребенок получит горсть конфет.
С 12.00 у Главной сцены, в Амбаре Джека начнется регистрация участников конкурса вырезанных тыкв. Организаторы фестиваля определят тройку лучших работ, авторы которых получат призы. Награждение победителей состоится в 19.50 на Главной сцене.
В 14.00 на Главной сцене начнется большое иллюзионное шоу Мага Грандиса, а следом – жуткое шоу Сумасшедших ученых. С 16.00 до 17.15 пройдут состязания в рамках турнира «Зомби против людей».
В 17.00 начнется праздничная программа у Дома Ужасов. Наших гостей ждут веселые конкурсы, научное шоу, а в 18.00 – огненно-пиротехническое шоу. По окончанию представления от Дома Ужасов отправится массовое шествие зомби. Это одно из самых популярных событий во время празднования Хэллоуина в парке. С каждым годом число его растет. Участники собираются у сцены возле Дома Ужасов и прошагают по аллее к Главному входу, а потом – по Центральной аллее к Колесу Обозрения.
Хэдлайнером праздника станет группа «Риччи Колючий» с феерическим Rammstein cover show. Для этого грандиозного представления будет смонтированы дополнительные декорации, установлено больше 20 тонн светового оборудования, звука, пиротехники.
Завершит праздник конкурсно-музыкальная программа «ЗомбиFest Party» с конкурсом костюмов, ужасными конкурсами и специальным треклистом от диджеев парка.
26 октября, пятница
Главная сцена
17.00 – 18.00 Конкурсная программа «Жуткий Хэллоуин»
18.00 – 19.00 Концерт группы «Unnewusual»
18.45 – 19.15 Конкурсная программа «Жуткий Хэллоуин»
19.15 – 20.00 Концерт группы «Unnewusual»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
27 октября, суббота
Главная сцена
12.00 – 13.30 Интерактивный музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»
14.00 – 15.00 Кукольный спектакль «Кот воевода»
15.30 – 17.00 Турнир «Зомби против людей»
17.00 – 17.30 Концерт группы «TV DANGERS»
17.30 – 18.00 Конкурсная программа «Моторошний Хелловін»
18.00 – 18.45 Концерт группы «МериЛенд»
18.45 – 19.15 Конкурсная программа «Жуткий Хэллоуин»
19.15 – 20.00 Концерт группы «МериЛенд»
20.00 – 22.00 Молодежная дискотека
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Тематический аквагрим
Детский парк
12.00 – 14.00 Конкурсная программа «Забеги монстров»
12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»
14.00 – 16.00 Интерактивное научное шоу Сумасшедших ученых
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»
28 октября, воскресенье Фестиваль «ЗомбиFest». Закрытие
Главная сцена
12.00 – 17.00 Регистрация участников конкурса вырезанных тыкв
12.00 – 13.30 Интерактивный музыкально-игровой спектакль «Замок Графа Дракулы» творческой студии «Pingwin»
14.00 – 15.00 BIG illusion show Мага Грандиса
15.00 – 16.00 Жуткое шоу Сумасшедших ученых
16.00 – 17.15 Турнир «Зомби против людей»
17.15 – 18.10 Концерт Л’юїс Керол band
18.45 – 18.50 Встреча Шествия зомби
18.50 – 19.00 Флешмоб «Тили-тили-бом» аниматоров и детского театра «ПИНГВИН»
19.00 – 21.00 Раммштайн кавер шоу группы «Ричи Колючий»
19.50 – 20.15 Награждение участников конкурса вырезанных тыкв
20.15 – 21.00 Раммштайн кавер шоу группы «Ричи Колючий»
21.00 – 23.00 Дискотека «ЗомбиFest Party» с ужасными конкурсами, конкурс костюмов
Центральная аллея
12.00 – 20.00 Тематический аквагрим
12.00 – 20.00 Продажа масок, аксессуаров, приколов
Детский парк
12.00 – 16.00 Мастер-класс «Тыковки»
Дикий Запад
17.00 – 17.30 Конкурсная программа «ЗомбиFest»
17.30 – 18.00 Жуткое шоу Сумасшедщих ученых
18.00 – 18.15 Огненное шоу «Это Хэллоуин, детка!»
18.15 Старт шествия зомби
Логово Билли Кида
12.00 – 15.00 Детский командный квест «МОНСТРОБІГ»
15.00 – 16.00 Музыкальный спектакль «Гранд Техас Шоу»
16.00 – 16.30 Награждение участников командного квеста «МОНСТРОБІГ»
16.30 – 17.30 Охота на Зомби
Ретро парк
16.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
17.00 – 19.00 Музыкальный вечер «Споемте, друзья!»